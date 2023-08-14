«Рома» согласовала с «ПСЖ» трансфер Паредеса за 4,5 млн евро и близка к аренде Саншеша с выкупом за 15 млн
Леандро Паредес близок к возвращению в «Рому».
Как сообщает RMC Sport, «ПСЖ» получит за полузащитника около 4 млн евро. Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что чемпионы Франции выручат даже больше 4 млн, а аргентинец заключит контракт сроком до 2025 года с опцией продления на сезон. По сведениям L’Equipe, парижанам достанутся 2,5 млн евро без учета бонусов, около 4,5 млн – с учетом.
Также «Рома» согласовала с парижанами аренду хавбека Ренату Саншеша с обязательным выкупом за 15 млн евро (пункт будет активирован после того, как португалец проведет определенное количество матчей).
Со статистикой Паредеса, последний год выступавшего за «Ювентус», можно ознакомиться здесь, Саншеша – тут.
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и вот парнишке 29 лет, а он в Рому едет за 4 ляма. чёто как-то так себе
Кристиансен добротный краек, Ндика хороший защитник.
Ауар+Санчеш+Паредес хорошие игроки по меркам Серии А.
Осталось взять какого-то напа, и Моур получит в целом очень хорошее усиление.
Если не бороться за топ-4 на 3 сезон в клубе с хорошим усилением, то какой смысл. Сарри с более скромными ресурсами стал вторым в прошлом сезоне.
То есть он вполне уверенно вывел клуб в ЛЧ, а это уже другой уровень финансов как минимум.