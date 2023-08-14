«Рома» согласовала с «ПСЖ» трансфер Паредеса за 4,5 млн евро и близка к аренде Саншеша с выкупом за 15 млн

Леандро Паредес близок к возвращению в «Рому».

Как сообщает RMC Sport, « » получит за полузащитника около 4 млн евро. Инсайдер Фабрицио утверждает, что чемпионы Франции выручат даже больше 4 млн, а аргентинец заключит контракт сроком до 2025 года с опцией продления на сезон. По сведениям L’Equipe, парижанам достанутся 2,5 млн евро без учета бонусов, около 4,5 млн – с учетом.

Также « » согласовала с парижанами аренду хавбека с обязательным выкупом за 15 млн евро (пункт будет активирован после того, как португалец проведет определенное количество матчей).

Со статистикой , последний год выступавшего за «Ювентус», можно ознакомиться здесь, Саншеша – тут.

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