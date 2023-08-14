«Рома» согласовала с «ПСЖ» трансфер Паредеса за 4,5 млн евро и близка к аренде Саншеша с выкупом за 15 млн

Теги ПСЖ Рома лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Леандро Паредес Ренату Саншеш деньги Фабрицио Романо Футбол

Леандро Паредес близок к возвращению в «Рому».

Как сообщает RMC Sport, «ПСЖ» получит за полузащитника около 4 млн евро. Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что чемпионы Франции выручат даже больше 4 млн, а аргентинец заключит контракт сроком до 2025 года с опцией продления на сезон. По сведениям L’Equipe, парижанам достанутся 2,5 млн евро без учета бонусов, около 4,5 млн – с учетом.

Также «Рома» согласовала с парижанами аренду хавбека Ренату Саншеша с обязательным выкупом за 15 млн евро (пункт будет активирован после того, как португалец проведет определенное количество матчей).

Со статистикой Паредеса, последний год выступавшего за «Ювентус», можно ознакомиться здесь, Саншеша – тут.

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20 комментариев

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Тухель
Чемпион Мира и чемпион Европы переходят в Рому. Я бы такой заголовок сделал. Притом эти парни правда играли, даже в финалах играли, а не просто весь турнир сидели на скамейке.
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zer
странный этот Паредес игрок. вроде играл за сборную неслабую, в крутых клубах играл, но даже в Зените на фоне РПЛ он не выглядел как игрок топ уровня

и вот парнишке 29 лет, а он в Рому едет за 4 ляма. чёто как-то так себе
+5
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Профессор из Кобхэма
Моур обязан попадать в топ-4.
Кристиансен добротный краек, Ндика хороший защитник.
Ауар+Санчеш+Паредес хорошие игроки по меркам Серии А.

Осталось взять какого-то напа, и Моур получит в целом очень хорошее усиление.

Если не бороться за топ-4 на 3 сезон в клубе с хорошим усилением, то какой смысл. Сарри с более скромными ресурсами стал вторым в прошлом сезоне.
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Bogdan Ermolaev
Ответ Профессор из Кобхэма
Моур обязан попадать в топ-4. Кристиансен добротный краек, Ндика хороший защитник. Ауар+Санчеш+Паредес хорошие игроки по меркам Серии А. Осталось взять какого-то напа, и Моур получит в целом очень хорошее усиление. Если не бороться за топ-4 на 3 сезон в клубе с хорошим усилением, то какой смысл. Сарри с более скромными ресурсами стал вторым в прошлом сезоне.
Сарри очень повезло стать вторым)
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Владимир Туаев
Как ни Барса ни в особенности Ливерпуль, не обращались к кандидатуре Саншеша это просто удивляет!
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DolJun
Ответ Фарид Харисов
Санчеш фрик просто. Или агент у него придурковатый. Немного в Бенфике начало получаться — поехал в Баварию. В Баварии не получилось. Ждал там лет 5 непонятно чего и сидел в запасе. Потом в Лилль поехал. В Лилле получилось. Самое время перейти на лавку в ПСЖ! Вообще не думает когда выбирает клубную прописку.
не, помнишь у него был звездный международный турнир, там была не только бенфика. к слову сказать, в баварии кроме него так же не получилось у толисо или талиска - что-то такое, цп, которого тоже пол европы хотело и чел как-то быстро с ярмарки поехал. когда он в англии в аренде пылил - я смотрел, но ничего особенного тоже не увидел. так что даже переход в лилль для меня был загадкой - кому он там был нужен к тому момент.
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Фарид Харисов
Ответ DolJun
не, помнишь у него был звездный международный турнир, там была не только бенфика. к слову сказать, в баварии кроме него так же не получилось у толисо или талиска - что-то такое, цп, которого тоже пол европы хотело и чел как-то быстро с ярмарки поехал. когда он в англии в аренде пылил - я смотрел, но ничего особенного тоже не увидел. так что даже переход в лилль для меня был загадкой - кому он там был нужен к тому момент.
Ну Лилль это клуб который не прочь заработать на перезапуске карьеры игрока. Санчеш нормальный игрок, к нему нашли подход и втюхнули в итоге ПСЖ.
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Профессор из Кобхэма
Ответ Bogdan Ermolaev
Сарри очень повезло стать вторым)
Ну все равно до 5 места 10 очков.
То есть он вполне уверенно вывел клуб в ЛЧ, а это уже другой уровень финансов как минимум.
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Three Days Grace
Ответ Профессор из Кобхэма
Моур обязан попадать в топ-4. Кристиансен добротный краек, Ндика хороший защитник. Ауар+Санчеш+Паредес хорошие игроки по меркам Серии А. Осталось взять какого-то напа, и Моур получит в целом очень хорошее усиление. Если не бороться за топ-4 на 3 сезон в клубе с хорошим усилением, то какой смысл. Сарри с более скромными ресурсами стал вторым в прошлом сезоне.
осталось напа и защитника взять - будут бороться за скудетто
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Айрат Ситдиков
Ответ Профессор из Кобхэма
Моур обязан попадать в топ-4. Кристиансен добротный краек, Ндика хороший защитник. Ауар+Санчеш+Паредес хорошие игроки по меркам Серии А. Осталось взять какого-то напа, и Моур получит в целом очень хорошее усиление. Если не бороться за топ-4 на 3 сезон в клубе с хорошим усилением, то какой смысл. Сарри с более скромными ресурсами стал вторым в прошлом сезоне.
По зп теперь точно топ-3, но вот выйдут ли в топ-4, большой вопрос. Интер, наполи, юве и Милан с Ромой, пять явных претендентов.
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Cliff Booth
Ответ Владимир Туаев
Как ни Барса ни в особенности Ливерпуль, не обращались к кандидатуре Саншеша это просто удивляет!
А он им зачем нужен? Он за всю карьеру ни разу не сыграл весь сезон без травм, так еще и свой "уровень" в топ клубах не показывает.
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