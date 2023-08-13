Матич уходит в «Ренн» за 3+ млн евро из-за конфликта с Моуринью. «Рома» хочет вернуть Паредеса

Хавбек «Ромы» Неманя Матич перейдет в «Ренн».

Французский клуб заплатит за 35-летнего серба 3 млн евро вместе с бонусами, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Причина ухода – конфликт с главным тренером римлян , под руководством которого полузащитник также играл в «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В качестве замены « » рассматривает хавбека « » , который уже выступал за «волков» в сезонах-2014/15 и 2016/17.

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