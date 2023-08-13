Матич уходит в «Ренн» за 3+ млн евро из-за конфликта с Моуринью. «Рома» хочет вернуть Паредеса

Теги Ренн ПСЖ Рома Жозе Моуринью лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Неманя Матич Леандро Паредес Футбол

Хавбек «Ромы» Неманя Матич перейдет в «Ренн».

Французский клуб заплатит за 35-летнего серба 3 млн евро вместе с бонусами, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Причина ухода Матича – конфликт с главным тренером римлян Жозе Моуринью, под руководством которого полузащитник также играл в «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В качестве замены «Рома» рассматривает хавбека «ПСЖ» Леандро Паредеса, который уже выступал за «волков» в сезонах-2014/15 и 2016/17.

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25 комментариев

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Evgeny Trifonov
Я думал Матич сын внебрачный его, он везде его тоскал. Ну даже в семье бывают конфликты
+75
-7
+68
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Opelrus
Не верю в конфликт
+29
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+28
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Ход_Конём
Ответ Tigo_Volchara93
Странно, что что но конфликта между ними я меньше всего ожидал. А так Матич для серии А топ
По другим слухам дело в семье Матича. А конфликт с Мауром, скорее всего, следствие переговоров с Ренном за его спиной
+14
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+14
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Tigo_Volchara93
Странно, что что но конфликта между ними я меньше всего ожидал. А так Матич для серии А топ
+11
-1
+10
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bykostya22
Ответ Фарид Харисов
Извините, а он точно Неманя? всегда думал, что это имя пишется с мягким знаком — Неманья.
По-сербски звучит как "нЭманя" с ударением на первый слог и без мягких знаков, которых нет в сербском языке. ња - это н ј а, если обединить ја, то получаем русскую "я". Так что так.
+7
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Локоть Артеста
Ответ Evgeny Trifonov
Я думал Матич сын внебрачный его, он везде его тоскал. Ну даже в семье бывают конфликты
У Реднаппа Крауч был любимчиком, у Гаджиева - Ангбва.
+6
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Razumen
В конфликт не верится, а вот в то, что Матич бы в этом сезоне на банке сидел очень даже, Бове уже в прошлом сезоне себя лучше показывал.
+4
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+4
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Kahn01
Ответ Evgeny Trifonov
Я думал Матич сын внебрачный его, он везде его тоскал. Ну даже в семье бывают конфликты
тОскал - это когда грустно но ты все равно тащишь?
+4
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+4
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Поцелуй Оздоева
Ответ Локоть Артеста
У Реднаппа Крауч был любимчиком, у Гаджиева - Ангбва.
А разве не Дефо у Реднаппа?
+3
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Three Days Grace
Ответ Opelrus
Не верю в конфликт
Я тоже. Пишут, что Рома не давала контракт, а французы дали 3 года с повышением оклада
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Toffiti
У меня нет слов. Просто нет слов. Надеюсь, у Матича появилась важная, суперуважительная личная причина, по которой он вынужден так сделать. Иначе, это - второе большое разочарование года после Дзаньоло. Неманья - один из последних людей в команде, от которого ожидался подобный финт. Он вроде не похож на человека без мозгов/психованного/помешанного на деньгах/ непрофессионала. За одну неделю до начала чемпионата! Всё было хорошо, ничего такого не предвещало.Что могло случиться? Шок. И слёзы отчаяния от того, кто может прийти на его место.
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Тюменский медвежонок
опять вброс от журналюг, у Моуринью "со своими" игроками никогда конфликтов не было, а Матич это чисто его игрок, которого он за собой везде таскал, скорее всего Матич в силу возраста уже не тащит Серию А и они пришли к тому что лучше уйти в чемпионат полегче, где Матич сможет играть больше
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Александр Кот
Попахивает бредом. Игрок играл под его руководством не в одном клубе, пришёл к нему в Рому...
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Mr@k
Та нет там конфликта, просто нужен кто помоложе уже
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2ran
Никогда такого не было и вот...
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avcgloronalduMU
Матич всегда был за моуоа, переходил спецом к нему, что у них не срослось?
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XavIniesta2008-2015
Удивительно, что Моур начал ссориться с теми игроками, которых раньше приводил в пример, каким должен быть футболист по характеру
Сначала с Иброй, теперь с Матичем. Причём, карьера Златана показала, что он рано уехал в МЛС и ещё мог быть полезен для МЮ
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KapuIIIoK
Ответ Evgeny Trifonov
Я думал Матич сын внебрачный его, он везде его тоскал. Ну даже в семье бывают конфликты
Торетто с тобой не согласится
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Ramiz Tamazanov
Ответ Evgeny Trifonov
Я думал Матич сын внебрачный его, он везде его тоскал. Ну даже в семье бывают конфликты
тоскал
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Russian Horse
Ответ Evgeny Trifonov
Я думал Матич сын внебрачный его, он везде его тоскал. Ну даже в семье бывают конфликты
«Отцы и дети»
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Ansu Fati
Ответ Opelrus
Не верю в конфликт
Возможно Моур в силу давнего сотрудничества из-за возраста не смог в лицо Матичу сказать что не рассчитывает на него и так воздействовал на него чтоб тот сам ушел)
И за пару дней до трансфера подойдет извинится и попрощается как следует на дорожку
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Фарид Харисов
Извините, а он точно Неманя? всегда думал, что это имя пишется с мягким знаком — Неманья.
+1
-1
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