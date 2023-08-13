Матич уходит в «Ренн» за 3+ млн евро из-за конфликта с Моуринью. «Рома» хочет вернуть Паредеса
Хавбек «Ромы» Неманя Матич перейдет в «Ренн».
Французский клуб заплатит за 35-летнего серба 3 млн евро вместе с бонусами, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Причина ухода Матича – конфликт с главным тренером римлян Жозе Моуринью, под руководством которого полузащитник также играл в «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
В качестве замены «Рома» рассматривает хавбека «ПСЖ» Леандро Паредеса, который уже выступал за «волков» в сезонах-2014/15 и 2016/17.
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