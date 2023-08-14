Агент Гурцкая: «ПАОК предложил за Гарре 7 млн евро, но в Самаре отказались. Это связано с выборами губернатора в сентябре, предполагаю»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция агенты Политика Бенхамин Гарре деньги Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Футбол

Агент Тимур Гурцкая объяснил, почему «Крылья Советов» не продали Бенхамина Гарре.

ПАОК предложил за Гарре 7 миллионов евро, но в Самаре от них отказались.

– Почему?

– Я точно не знаю, но предполагаю, что это связано с предстоящими выборами губернатора в сентябре.

Ну продадут «Крылья» Гарре за семь миллионов, а за четыре надо будет брать игрока на замену. Они не захотели шагать в неизвестность и ставить под угрозу хорошую игру ради трех миллионов, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.

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14 комментариев

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Сергей Орлов
Какая феерическая чушь)
+13
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Сергей48
Логично)
+7
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Demyan Grachev
жаль,что Гурцкая не видит цели в этом трансфере)
+4
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Amalfitano
Он опять предположил? Как и в случае с Коваленко?
+2
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Кино Музыка
Логика тут есть. Болельщики ополчились на губернатора за продажу игроков, а то что за счет этих продаж вышли на самоокупаемость, никого не волнует. Не уверен, что это правильно.
+3
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Дядя ТУРА
Ответ Romano1985
Захарян 15 )))) наш Гарик в разы сильнее любого ! Маликом уехал , клаудиньо не блещет ( а у нас состав в 5 раз дешевле и возим всех ) какие 7 ????
выздоравливайте
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dimamak10
Ответ Romano1985
Захарян 15 )))) наш Гарик в разы сильнее любого ! Маликом уехал , клаудиньо не блещет ( а у нас состав в 5 раз дешевле и возим всех ) какие 7 ????
Мне крылья тоже очень симпатичны , но не нужно делать столь поспешных выводов что всех возите. Захарян буквально недавно был на 11м месте в мировом рейтинге среди перспективных игроков
+3
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igls54
Гурцкая раскрыла всем глаза
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che kaif
За 7 лямов его бы на руках отнесли
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T622222
Что? Как это связано? Он избирается?
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Romano1985
Захарян 15 )))) наш Гарик в разы сильнее любого ! Маликом уехал , клаудиньо не блещет ( а у нас состав в 5 раз дешевле и возим всех ) какие 7 ????
+4
-4
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Lindeman
Ну да всё логично)
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Hitgoe Himgob
Выборы))) Губернатора)))))))
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Назар Игорь
Неужели Гарре кандидат в губернаторы?
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