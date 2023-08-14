Агент Гурцкая: «ПАОК предложил за Гарре 7 млн евро, но в Самаре отказались. Это связано с выборами губернатора в сентябре, предполагаю»

Агент Тимур Гурцкая объяснил, почему «Крылья Советов» не продали Бенхамина Гарре.

– предложил за Гарре 7 миллионов евро, но в Самаре от них отказались.

– Почему?

– Я точно не знаю, но предполагаю, что это связано с предстоящими выборами губернатора в сентябре.

Ну продадут « » за семь миллионов, а за четыре надо будет брать игрока на замену. Они не захотели шагать в неизвестность и ставить под угрозу хорошую игру ради трех миллионов, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» .

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