«Представьте, при 0:5 добавят еще 15 минут – я бы врезал судье. Мы не роботы, нам нужен отдых». Форвард «Вест Хэма» Антонио о добавленном времени в АПЛ

Микаил Антонио недоволен изменениями правил в АПЛ.

Напомним, с нового сезона в изменился порядок добавления компенсированного времени – теперь будет учитываться время, потраченное на празднования голов, назначение пенальти и удаления.

«Разве они не знают, что это скоростная игра, и нам вроде бы нужен отдых? Мы не роботы, приятель.

Представьте, что вы проигрываете со счетом 0:5, а [судья] добавляет 15 минут – я бы врезал судье. Мы бы подрались. Я больше не хочу играть. Свисти, приятель. « » получит еще 15 минут. Боже мой. В этом году [на табло] определенно будут двузначные цифры», – сказал нападающий « » в подкасте The Footballers’ Channel.

Форвард « » отнесся к изменению регламента с юмором.

«Когда кто-то говорит: «Еще несколько минут», я думаю: «Боже!»

Даже если я время от времени буду сидеть в запасе, что рано или поздно произойдет, выходя на поле на 60-й минуте, я буду знать, что отыграю как минимум 45 минут», – сказал Уилсон со смехом.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?