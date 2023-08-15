«Представьте, при 0:5 добавят еще 15 минут – я бы врезал судье. Мы не роботы, нам нужен отдых». Форвард «Вест Хэма» Антонио о добавленном времени в АПЛ

Теги Ньюкасл Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Каллум Уилсон Микаил Антонио правила Футбол

Микаил Антонио недоволен изменениями правил в АПЛ.

Напомним, с нового сезона в АПЛ изменился порядок добавления компенсированного времени – теперь будет учитываться время, потраченное на празднования голов, назначение пенальти и удаления.

«Разве они не знают, что это скоростная игра, и нам вроде бы нужен отдых? Мы не роботы, приятель.

Представьте, что вы проигрываете со счетом 0:5, а [судья] добавляет 15 минут – я бы врезал судье. Мы бы подрались. Я больше не хочу играть. Свисти, приятель. «Ман Сити» получит еще 15 минут. Боже мой. В этом году [на табло] определенно будут двузначные цифры», – сказал нападающий «Вест Хэма» в подкасте The Footballers’ Channel.

Форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон отнесся к изменению регламента с юмором.

«Когда кто-то говорит: «Еще несколько минут», я думаю: «Боже!»

Даже если я время от времени буду сидеть в запасе, что рано или поздно произойдет, выходя на поле на 60-й минуте, я буду знать, что отыграю как минимум 45 минут», – сказал Уилсон со смехом.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
munkz
Врежешь судье - поотдыхаешь месяца три без футбола.
+27
-6
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
munkz
Ответ DolJun
а в истории вообще были случаи, когда с 0-5 отыгрывались? я к тому, что за 15 минут, при должном уровне физухи еще можно хотя бы от разгрома уйти постараться. но вообще столько добавлять - это бред конечно
На моей памяти только с четырёх - Ньюкасл-Арсенал в сезоне 2010/2011.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
munkz
Ответ munkz
На моей памяти только с четырёх - Ньюкасл-Арсенал в сезоне 2010/2011.
А, ну и конечно Боруссия - Шальке в сезоне 2017/2018.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Взвешенный вомбат Китая
Футболисты все равно продолжат тянуть время.
Добавление минут - не выход.
Пора уже просто решиться на радикальные меры, когда будут жестко наказывать за каждую симуляцию, каждое валяние на газоне, бесконечные разговоры с судьями, что съедает просто уйму игрового времени.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Кузнецов
просто сделайте чистое время - игроки не будут валяться зазря и всякие паузы устраивать. проблема решена
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Удалов
Это современный футбол. Конечно, не всегда адекватные правила. Но это правила. Да и за такие зарплаты, будьте любезны, потерпите эту ужасающую несправедливость
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dafaka13
>проигрываешь 0:5
>Судья добавляет ещё 15 минут
>Уводишь команду с поля
>Получаешь технарь
>Profit, вы великолепны
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Крыс Пол
Мне нравилось, как раньше в Германии рефери практически всегда свистел, когда время истекало в матче, где разгромный счёт. Сейчас такое тоже есть, но реже - вот какой смысл добавлять 3 минуты в кубковом матче при счёте 6-0?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Ответ dafaka13
>проигрываешь 0:5 >Судья добавляет ещё 15 минут >Уводишь команду с поля >Получаешь технарь >Profit, вы великолепны
Не получаешь технарь.
Если счет больше, чем технарь (0:3), то остаётся фактический счет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Винтовой
Ответ Egor Aleksandrovich
«Рэф, счет 0:5, ты добавляешь еще 15 минут? Ты доиграешься. Я тебе твой свисток в одно место засуну» Форвард «Вест Хэма» Антонио о добавленном времени в АПЛ
Антонио Юраниньо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ten Hag
Ответ munkz
Врежешь судье - поотдыхаешь месяца три без футбола.
Больше)
Можно и на пенсию отъехать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mansur Shamshidinov
ну 11 минут за первый тайм это перебор
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grigoriy Kor
Просто странно, что решения по поводу самоорганизации лиги принимаются на собраниях представителей всех клубов АПЛ, но этот самый коллектив не может или не хочет вступить в диалог с судейским комитетом мистера Уэбба. Слишком много извинений от судей в последнее время. Не для этого вводили ВАР. И никому легче не станет от постфактум извинения судьи в неназначеном пенальти, ошибочном удалении или забывчивости нарисовать линию ВАР человека, у которого вся работа нарисовать эту гребанную линию. Инцидент произошел и обратной силы не имеет. Да на Английскими судьями уже весь мир потешается, вроде, этих джентльменов даже не зовут судить серьезные матчи фифа-уефа. Это звоночек или уже колокол?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
реално раньше вообще не добавляли.ну от чилы 1-2 минуты..сейчас надо тоже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Waititi
растут зарплаты увеличивается время, логично.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Н.Ф.
Ещё много времени впустую уходит, когда назначается штрафной в метрах 17-25 от ворот. Минуты две точно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Да выхода нет. Футболистов можно понять, в сезоне слишком много матчей и они только добавляются, скорости растут, а времени на восстановление минимум становится. Но спонсорам и клубам нужно больше матчей, чтобы было больше денег, чтобы опять же платить этим футболистам.
Игроки валяются чтобы отдохнуть и хоть как то замедлить темп игры, а это уже не нравится зрителям и они ноют. Но те же зрители хотят все больше и больше контента, все быстрее футбола. И получается замкнутый круг.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Egor Aleksandrovich
«Рэф, счет 0:5, ты добавляешь еще 15 минут? Ты доиграешься. Я тебе твой свисток в одно место засуну»

Форвард «Вест Хэма» Антонио о добавленном времени в АПЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий