«Представьте, при 0:5 добавят еще 15 минут – я бы врезал судье. Мы не роботы, нам нужен отдых». Форвард «Вест Хэма» Антонио о добавленном времени в АПЛ
Микаил Антонио недоволен изменениями правил в АПЛ.
Напомним, с нового сезона в АПЛ изменился порядок добавления компенсированного времени – теперь будет учитываться время, потраченное на празднования голов, назначение пенальти и удаления.
«Разве они не знают, что это скоростная игра, и нам вроде бы нужен отдых? Мы не роботы, приятель.
Представьте, что вы проигрываете со счетом 0:5, а [судья] добавляет 15 минут – я бы врезал судье. Мы бы подрались. Я больше не хочу играть. Свисти, приятель. «Ман Сити» получит еще 15 минут. Боже мой. В этом году [на табло] определенно будут двузначные цифры», – сказал нападающий «Вест Хэма» в подкасте The Footballers’ Channel.
Форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон отнесся к изменению регламента с юмором.
«Когда кто-то говорит: «Еще несколько минут», я думаю: «Боже!»
Даже если я время от времени буду сидеть в запасе, что рано или поздно произойдет, выходя на поле на 60-й минуте, я буду знать, что отыграю как минимум 45 минут», – сказал Уилсон со смехом.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Добавление минут - не выход.
Пора уже просто решиться на радикальные меры, когда будут жестко наказывать за каждую симуляцию, каждое валяние на газоне, бесконечные разговоры с судьями, что съедает просто уйму игрового времени.
>Судья добавляет ещё 15 минут
>Уводишь команду с поля
>Получаешь технарь
>Profit, вы великолепны
Если счет больше, чем технарь (0:3), то остаётся фактический счет.
Можно и на пенсию отъехать
Игроки валяются чтобы отдохнуть и хоть как то замедлить темп игры, а это уже не нравится зрителям и они ноют. Но те же зрители хотят все больше и больше контента, все быстрее футбола. И получается замкнутый круг.
Форвард «Вест Хэма» Антонио о добавленном времени в АПЛ