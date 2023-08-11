Личка о Тюкавине в ЦСКА и «Зените»: «Не хотел бы, чтобы он пошел в другой российский клуб. Ему нужно в Европу»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Спорт-Экспресс Марцел Личка Арсен Захарян Константин Тюкавин Футбол

Марцел Личка прокомментировал интерес «Зенита» и ЦСКА к Константину Тюкавину.

– Тюкавина разрывают: ЦСКА, «Зенит». Как вы видите эту ситуацию, что до вас дошло?

– Я, как тренер, понятно, не хочу, чтобы он куда-то уходил. Если кто-то придет и даст деньги, которые хочет клуб за него и клуб продаст, тяжело будет что-то сделать.

Не хотел бы, чтобы Тюкавин пошел в какой-то другой российский клуб. Если у него будут предложения, нужно уходить за границу, в Европу. То же самое и с Захаряном, – сказал тренер «Динамо».

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11 комментариев

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ApXuMaHqPuT
Такую личку как в прикол-лиге ему в Европе вряд ли кто-то даст😐
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градус ненависти
А зачем ВТБ продавать его Россетям или Газпром-Нефти? Им в принципе не нужно быть прибыльными в футболе или хотя бы отбивать какие-то траты
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Egor Aleksandrovich
Ответ градус ненависти
А зачем ВТБ продавать его Россетям или Газпром-Нефти? Им в принципе не нужно быть прибыльными в футболе или хотя бы отбивать какие-то траты
у него год контракта остался, какой продавать)
летом его не отпустят, зимой он уже имеет право вести переговоры с другой командой, а через год - уйти бесплатно.
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Dynamite
Ответ Egor Aleksandrovich
у него год контракта остался, какой продавать) летом его не отпустят, зимой он уже имеет право вести переговоры с другой командой, а через год - уйти бесплатно.
Не может он уйти через год, у него контракт с опцией продления на ещё один год, при условии определённого количества сыграных минут в этом сезоне, которые он, будьте уверены, проведёт на поле
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FilinMD
Ответ Алар
Европа закрыта! Теперь только в Азию (Китай, Саудеи...) или ещё куда)
А Кузяев знает об этом?
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justbored
Ответ Юра Зыков
Ну потеряют через год,а так хоть какие то бабки,да и ВТБ не слишком богатые,что бы условные 15 терять которые могут пустить на ту же защиту,в которой большие проблемы
У главы ВТБ доходы мильярд в месяц, писали давеча.
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Юра Зыков
Ответ Алар
Европа закрыта! Теперь только в Азию (Китай, Саудеи...) или ещё куда)
Кто такое сказал?
Спокойно может уехать,если интерес есть
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