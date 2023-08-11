Личка о Тюкавине в ЦСКА и «Зените»: «Не хотел бы, чтобы он пошел в другой российский клуб. Ему нужно в Европу»
Марцел Личка прокомментировал интерес «Зенита» и ЦСКА к Константину Тюкавину.
– Тюкавина разрывают: ЦСКА, «Зенит». Как вы видите эту ситуацию, что до вас дошло?
– Я, как тренер, понятно, не хочу, чтобы он куда-то уходил. Если кто-то придет и даст деньги, которые хочет клуб за него и клуб продаст, тяжело будет что-то сделать.
Не хотел бы, чтобы Тюкавин пошел в какой-то другой российский клуб. Если у него будут предложения, нужно уходить за границу, в Европу. То же самое и с Захаряном, – сказал тренер «Динамо».
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летом его не отпустят, зимой он уже имеет право вести переговоры с другой командой, а через год - уйти бесплатно.
Спокойно может уехать,если интерес есть