«Ахмат» может назначить Юрана тренером после отставки Ташуева. Грозненцы готовы заплатить компенсацию «Пари НН»

«Ахмат» рассматривает возможность назначения Сергея Юрана главным тренером.

Ранее «Ахмат» уволил после 5 поражений в 6 матчах.

По информации « », главный тренер «Пари НН» Сергей Юран входит в шорт-лист « » на замену Ташува на посту главного тренера. Грозненцы готовы выплатить нижегородскому клубу компенсацию.

Сергей Юран возглавил « » в апреле. Под его руководством клуб сумел сохранить прописку в Мир на сезон-2023/24 через стыковые матчи.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?