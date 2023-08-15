«Ахмат» может назначить Юрана тренером после отставки Ташуева. Грозненцы готовы заплатить компенсацию «Пари НН»
«Ахмат» рассматривает возможность назначения Сергея Юрана главным тренером.
Ранее «Ахмат» уволил Сергея Ташуева после 5 поражений в 6 матчах.
По информации «Матч ТВ», главный тренер «Пари НН» Сергей Юран входит в шорт-лист «Ахмата» на замену Ташува на посту главного тренера. Грозненцы готовы выплатить нижегородскому клубу компенсацию.
Сергей Юран возглавил «Пари НН» в апреле. Под его руководством клуб сумел сохранить прописку в Мир РПЛ на сезон-2023/24 через стыковые матчи.
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