«Ахмат» может назначить Юрана тренером после отставки Ташуева. Грозненцы готовы заплатить компенсацию «Пари НН»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Сергей Юран Сергей Ташуев Пари НН Матч ТВ Футбол

«Ахмат» рассматривает возможность назначения Сергея Юрана главным тренером.

Ранее «Ахмат» уволил Сергея Ташуева после 5 поражений в 6 матчах.

По информации «Матч ТВ», главный тренер «Пари НН» Сергей Юран входит в шорт-лист «Ахмата» на замену Ташува на посту главного тренера. Грозненцы готовы выплатить нижегородскому клубу компенсацию.

Сергей Юран возглавил «Пари НН» в апреле. Под его руководством клуб сумел сохранить прописку в Мир РПЛ на сезон-2023/24 через стыковые матчи.

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26 комментариев

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Роберт Дауни-средний
круговорот Барсика в природе
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Asensio_20
Ахмат зря уволил Ташуева, забыли что 5 место принес.. У них много травм и это сказалось.. Юран точно не сильнее Ташуева..
+25
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Сергей Жарковский
Что-то пошло не так, с самого начала сезона в команде, но вместо того чтобы разобраться в причинах решили уволить тренера, который, на минуточку, со своим клубом держал в напряжении лидеров РПЛ, в прошлом сезоне Ахмат занял 5 место.
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kilo_gilo
Ответ Сергей Жарковский
Что-то пошло не так, с самого начала сезона в команде, но вместо того чтобы разобраться в причинах решили уволить тренера, который, на минуточку, со своим клубом держал в напряжении лидеров РПЛ, в прошлом сезоне Ахмат занял 5 место.
есть слушок,что многим в команде были не по душе методики подготовки из середины 20 века, которымм Ташуев пользовался, отсюда,кстати, и обилие травм у Ахмата в прошлом сезоне
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blаncо
Надо Шалимова. Из всех своих талантов Матч-тв только его не пристроил.
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Caniball
Рахимов из Казани: «А как же я?! Меня тоже скоро уволят, я буду свободен!»
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Партизанен
Юран уйдёт в Терек, а Ташуев в Пари НН
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Andrew Petrov
больше бы поверил если бы Черчесова например🤔
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Balt
Ответ Andrew Petrov
больше бы поверил если бы Черчесова например🤔
Не знаю, по-моему вариант при котором Черчесов из Австрии поедет в Грозный наиболее маловероятен. После опыта работы в сборной, после успехов с Ференцварошом покидать уютный автсрийский дом ради работы в Ахмате? Сильно вряд ли. А так, Юран в Ахмате вполне возможно.
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5hxrb7mywu
Ответ Роберт Дауни-средний
круговорот Барсика в природе
С языка снял 😂
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Александр Мельников
Ответ Партизанен
Юран уйдёт в Терек, а Ташуев в Пари НН
Для НН очень даже неплохая рокировочка , плюс компенсация за Барсика)
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Илья Сутурин
Ответ Asensio_20
Ахмат зря уволил Ташуева, забыли что 5 место принес.. У них много травм и это сказалось.. Юран точно не сильнее Ташуева..
Распил пошёл, в прошлом сезоне 5 окей, сейчас надо заработать!
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Геннадий Киселёв
Мир сошёл с ума! А у мира РПЛ и ума то никогда не было. Для полноты безумия осталось Мостового куда - нибудь воткнуть. Желательно к Мюллеру, там полнее наливают.
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Мамед Шамсадов
Утка.Скорее всего Адиева будут уговаривать
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Игорь Пичугин
Тут вроде ещё Хохлов на подходе.
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YWNWA
Берём на замену Юрана Ташуева
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LaffyTaffy
Мне кажется Барсик не уживется с руководством Ахмата
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Quiet Dad
круговорот
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Vatikan
А зачем это юрану? Даже в шортах не походит
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ARMEEC06
Жалко Ташуева. Так хотел тренировать родной Ахмат, рекордное выступление в прошлом сезоне и все...

Юран ничего не сделает хорошего 100 процентов!
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