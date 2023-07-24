Черчесов о вылете «Ференцвароша» от фарерцев: «Помните передачу «Очевидное – невероятное»? Логически объяснить нельзя, такого не ожидали ни я, ни помощники»
Станислав Черчесов не находит объяснения поражению «Ференцвароша» от «КИ Клаксвик» (0:3).
– Прошло уже несколько дней с матча против «Клаксвика». Можете без эмоций объяснить нам и самому себе, что произошло?
– Помните, еще в советское время была такая популярная телепередача – «Очевидное – невероятное»?
– Как не помнить! Ее с начала 70-х вел легендарный Сергей Капица, а просуществовала она лет сорок.
– Вот-вот. Название передачи подходит для нашего случая. Очевидное в данном случае – это наше домашнее поражение от команды с Фарерских островов со счетом 0:3. Невероятное – это то, что логически объяснить нельзя.
– Посещали дурные предчувствия перед игрой?
– Было понимание того, что матч в силу целого ряда объективных причин окажется трудным. Но того, что произошло, не ожидали ни я, ни мои помощники, – сказал бывший главный тренер «Ференцвароша».
Я знаю точнo — невозможное возможно.
Во-вторых, невероятное.
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд.