Черчесов о вылете «Ференцвароша» от фарерцев: «Помните передачу «Очевидное – невероятное»? Логически объяснить нельзя, такого не ожидали ни я, ни помощники»

Теги Станислав Черчесов Лига чемпионов УЕФА высшая лига Венгрия Ференцварош высшая лига Фарерские острова КИ Клаксвик Спорт-Экспресс Футбол

Станислав Черчесов не находит объяснения поражению «Ференцвароша» от «КИ Клаксвик» (0:3).

– Прошло уже несколько дней с матча против «Клаксвика». Можете без эмоций объяснить нам и самому себе, что произошло?

– Помните, еще в советское время была такая популярная телепередача – «Очевидное – невероятное»?

– Как не помнить! Ее с начала 70-х вел легендарный Сергей Капица, а просуществовала она лет сорок.

– Вот-вот. Название передачи подходит для нашего случая. Очевидное в данном случае – это наше домашнее поражение от команды с Фарерских островов со счетом 0:3. Невероятное – это то, что логически объяснить нельзя.

– Посещали дурные предчувствия перед игрой?

– Было понимание того, что матч в силу целого ряда объективных причин окажется трудным. Но того, что произошло, не ожидали ни я, ни мои помощники, – сказал бывший главный тренер «Ференцвароша».

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23 комментария

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Cruel Snake
А помните ещё такая песня была
Я знаю точнo — невозможное возможно.
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Кочевник56
просто слили тренера, который душил их в душе..
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Роберт Дауни-средний
Сильное заявление, проверять мы его конечно же не будем
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igls54
Во-первых, я вас приветствую. А во-вторых, пошли вы на ###
+8
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леннорыч-абрамович
Во-первых, очевидное.
Во-вторых, невероятное.
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Spaten
Говорил, ломая руки,
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд.
+3
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ArnoNeputevy
А, кстати, отличная идея: передача "Очевидное-невероятное в футболе". Стас, Лёня и Вася ведущие.
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Слили усатого генерала. И правильно сделали.
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Arturitto
Интересно, а космический Стасик вылет из ЛЧ и своё увольнение из клуба проблемой считает или этого слова в его лексиконе по-прежнему нет?
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Футбол, хоккей итд
Саламычу в самый раз, вспомнить телепередачу "Клуб путешественников". 😉😁
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fugas80
Ладно ещё когда одноматчевое противостояние. Но тут-то как мазаться?
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Магомед Саид Амирханов
Ну не знаю?
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Мартинелли
В прошлом году не вышли в ЛЧ, а Черчеса брали только ради попадания в ЛЧ, и вот такая «неожиданность» опять не вышли в ЛЧ
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инок
Правильное решение уволить Стаса. Три титула в чемпионате Венгрии с Ференцварошем, любой тренер возьмёт. А вот проиграть в одну калитку любителям в Лиге Чемпионов это надо умудриться
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Ничего Смешного
Много таких матчей у Стаса, полевой командир блин…
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