«Интер» арендовал защитника «Монцы» Аугусто с выкупом за 13+ млн евро

Теги Интер серия А Италия трансферы Монца Карлос Аугусто Футбол

«Интер» подписал защитника «Монцы» Карлоса Аугусто.

24-летний бразилец арендован до конца сезона с опцией выкупа. При выполнении определенных условий приобретение футболиста станет обязательным.

Сообщалось, что «Интеру» придется заплатить 13 млн евро и бонусы в том случае, если он захочет оставить игрока в команде на постоянной основе.

В минувшем чемпионате Италии Аугусто провел 35 матчей, отметившись 6 голами и 5 результативными передачами. Подробную статистику защитника можно найти здесь

Фото: inter.it

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9 комментариев

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<~Inter~>
Ответ rigobersong
Пока что главный претендент на Скудетто:)
С Арнаутовичем в составе невозможно быть главным претендентом. Юве несмотря на всю критику Аллегри главный претендент на скудо. У них нет еврокубков и даже не с самой приятной игрой они достаточно уверенно набирали очки во второй половине чемпионата
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rigobersong
Пока что главный претендент на Скудетто:)
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hiper74
Хорошая сделка.
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Семён Жуйло
Будем надеяться, что это удачное приобретение. Бразильцы в составе, как талисман на удачу. Давно их у нас не было.
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Семён Жуйло
Ответ <~Inter~>
С Арнаутовичем в составе невозможно быть главным претендентом. Юве несмотря на всю критику Аллегри главный претендент на скудо. У них нет еврокубков и даже не с самой приятной игрой они достаточно уверенно набирали очки во второй половине чемпионата
Кашу маслом не испортишь. Симоне очень хотел габаритного форварда - он его получил. Салернитану, Лечче и Фрозиноне тоже надо обыгрывать. И при этом лучше без игроков, участвующих в ЛЧ.
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Е.Р.
Хз почему они Гримальди или Герейру не взяли, но Карлос тоже хороший.
Чем раньше усадит кривого Димарку на лавку, тем будет лучше.
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Dmitry Belikov
Интеру нужно решить проблему со вторым форвардом: Джеко даже в пенсионном возрасте свои 10-12 мячей забивал, и Лукаку полумертвый тоже.... Лаутаро один весь сезон не вытянет, а Корреа фигура непонятная.....
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