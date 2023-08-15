«Интер» арендовал защитника «Монцы» Аугусто с выкупом за 13+ млн евро

«Интер» подписал защитника «Монцы» Карлоса Аугусто.

24-летний бразилец арендован до конца сезона с опцией выкупа. При выполнении определенных условий приобретение футболиста станет обязательным.

Сообщалось, что « » придется заплатить 13 млн евро и бонусы в том случае, если он захочет оставить игрока в команде на постоянной основе.

В минувшем чемпионате Италии Аугусто провел 35 матчей, отметившись 6 голами и 5 результативными передачами. Подробную статистику защитника можно найти здесь.

Фото: inter.it

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