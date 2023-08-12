«Интер» арендует защитника «Монцы» Аугусто с обязательным выкупом за 13+ млн евро. Он заменит Гозенса
«Интер» подпишет бразильского защитника Карлоса Аугусто.
Миланский клуб согласовал с «Монцей» трансфер 24-летнего футболиста. Аугусто перейдет в «Интер» на правах аренды с обязательством выкупа за 13 миллионов евро и бонусы, сообщает Фабрицио Романо.
Бразилец заменит в составе «нерадзурри» Робина Гозенса, переходящего в «Унион».
В минувшем сезоне Серии А Аугусто провел 35 матчей, отличившись 6 голами и 5 ассистами. Подробную статистику левого защитника можно найти здесь.
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