«Интер» арендует защитника «Монцы» Аугусто с обязательным выкупом за 13+ млн евро. Он заменит Гозенса

«Интер» подпишет бразильского защитника Карлоса Аугусто.

Миланский клуб согласовал с «Монцей» трансфер 24-летнего футболиста. Аугусто перейдет в « » на правах аренды с обязательством выкупа за 13 миллионов евро и бонусы, сообщает Фабрицио Романо.

Бразилец заменит в составе «нерадзурри» , переходящего в « ».

В минувшем сезоне Серии А Аугусто провел 35 матчей, отличившись 6 голами и 5 ассистами. Подробную статистику левого защитника можно найти здесь.

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