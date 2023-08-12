«Интер» арендует защитника «Монцы» Аугусто с обязательным выкупом за 13+ млн евро. Он заменит Гозенса

Теги Интер бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Унион Берлин Монца Робин Гозенс Карлос Аугусто Футбол

«Интер» подпишет бразильского защитника Карлоса Аугусто.

Миланский клуб согласовал с «Монцей» трансфер 24-летнего футболиста. Аугусто перейдет в «Интер» на правах аренды с обязательством выкупа за 13 миллионов евро и бонусы, сообщает Фабрицио Романо. 

Бразилец заменит в составе «нерадзурри» Робина Гозенса, переходящего в «Унион». 

В минувшем сезоне Серии А Аугусто провел 35 матчей, отличившись 6 голами и 5 ассистами. Подробную статистику левого защитника можно найти здесь

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3 комментария

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Трент Резнор
Думал, что забыли о нём, давно слухи были. Отлично за Монцу играл.
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alessandroma
Ответ Трент Резнор
Думал, что забыли о нём, давно слухи были. Отлично за Монцу играл.
Госсенс совсем безнадежен?
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Трент Резнор
Ответ alessandroma
Госсенс совсем безнадежен?
Играл мало, а когда играл не был на себя времен Аталанты похож. Ну и травмы опять же. Выдал пару отличных матчей, но ждали большего.
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