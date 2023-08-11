«Интер» арендовал вратаря «Сампдории» Аудеро

Теги Интер Сампдория серия А Италия трансферы Эмиль Аудеро Футбол

«Интер» арендовал вратаря «Сампдории» Эмиля Аудеро.

Аренда рассчитана на сезон, у «Интера» будет право выкупа.

Эмиль Аудеро – воспитанник «Ювентуса», выступающий за «Сампдорию» с 2018 года.

В сезоне-2022/23 26-летний голкипер провел 25 матчей, не пропустив в 6 из них. Его подробная статистика доступна здесь.

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10 комментариев

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laudrup
Видел много его игр в Сампе .
Когда его брали, ждали, что он станет одним из лучших итальянских вратарей, но особого прогресса, лично я не увидел.
Не привозит, но и не выручает особо. Может пенальти потянуть, а может в ближний пустить.
На линии хорош, на выходах слабоват.
Может ещё раскроется, возраст для вратаря у него молодой, да и данные хорошие .
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Е.Р.
ГЕНИАЛЬНОЕ трансферное окно
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Ярослав Петров
Ответ Михаил Остапенко
Странное лето. Отпустить Хандановича и взять Зоммера за 6 млн. По первой игре конечноцирк был. Я думал Самир закончил карьеру , оказывается нет. ну возьмите молодого Трубина и под него оставить Самира дублером. Та пусть даже Аудеро взять , а на лавке пусть бы сидел Самир. Потратить деньги на Зоммера, которому 34. Итог непонятно кто будет 1 номером.
трубин в бенфике уже
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grande Inter
как же страшно за вратарскую позицию, ужас(
верните Онану, пожалуйста, предчувствие нехорошее у меня. сколько голов мы пропустим только в сериале? 35? 40? 50?
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Александр Кузичкин
Ответ Михаил Остапенко
Странное лето. Отпустить Хандановича и взять Зоммера за 6 млн. По первой игре конечноцирк был. Я думал Самир закончил карьеру , оказывается нет. ну возьмите молодого Трубина и под него оставить Самира дублером. Та пусть даже Аудеро взять , а на лавке пусть бы сидел Самир. Потратить деньги на Зоммера, которому 34. Итог непонятно кто будет 1 номером.
Ханданович даже счас сильнее Аудеро. Зоммер на год закроет позицию вратаря в Интере
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Дмитрий
Ответ Михаил Остапенко
Странное лето. Отпустить Хандановича и взять Зоммера за 6 млн. По первой игре конечноцирк был. Я думал Самир закончил карьеру , оказывается нет. ну возьмите молодого Трубина и под него оставить Самира дублером. Та пусть даже Аудеро взять , а на лавке пусть бы сидел Самир. Потратить деньги на Зоммера, которому 34. Итог непонятно кто будет 1 номером.
Деньги) на Трубина нет, да еще там шахта ломит
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Михаил Остапенко
Ответ Дмитрий
Деньги) на Трубина нет, да еще там шахта ломит
Ну есть кроме Трубина молодые вратари. Которых можно было взять. Ну не Зоммер же.
Как сказали выше. Это максимум пару сезонов и снова вопрос актуален.
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giant
Ответ grande Inter
как же страшно за вратарскую позицию, ужас( верните Онану, пожалуйста, предчувствие нехорошее у меня. сколько голов мы пропустим только в сериале? 35? 40? 50?
Т.е. в прошлом году , когда уже видно было что Ханданович сильно сдал, а Онана после года простоя хз вообще что из себя представлял было не страшно?
Считаю что Зоммер -Аудеро вполне крепкая пара, а сезон покажет...
И, кстати, Онана тоже не идеальный как воротник. У него шикарная игра ногами и пластика, но косяков хватало даже за пол года, ему просто повезло, что они не вылились в голы и не так заострялось на них внимание.
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