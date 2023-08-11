«Интер» арендовал вратаря «Сампдории» Аудеро
«Интер» арендовал вратаря «Сампдории» Эмиля Аудеро.
Аренда рассчитана на сезон, у «Интера» будет право выкупа.
Эмиль Аудеро – воспитанник «Ювентуса», выступающий за «Сампдорию» с 2018 года.
В сезоне-2022/23 26-летний голкипер провел 25 матчей, не пропустив в 6 из них. Его подробная статистика доступна здесь.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Когда его брали, ждали, что он станет одним из лучших итальянских вратарей, но особого прогресса, лично я не увидел.
Не привозит, но и не выручает особо. Может пенальти потянуть, а может в ближний пустить.
На линии хорош, на выходах слабоват.
Может ещё раскроется, возраст для вратаря у него молодой, да и данные хорошие .
верните Онану, пожалуйста, предчувствие нехорошее у меня. сколько голов мы пропустим только в сериале? 35? 40? 50?
Как сказали выше. Это максимум пару сезонов и снова вопрос актуален.
Считаю что Зоммер -Аудеро вполне крепкая пара, а сезон покажет...
И, кстати, Онана тоже не идеальный как воротник. У него шикарная игра ногами и пластика, но косяков хватало даже за пол года, ему просто повезло, что они не вылились в голы и не так заострялось на них внимание.