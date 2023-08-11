«Интер» арендовал вратаря «Сампдории» Аудеро

«Интер» арендовал вратаря «Сампдории» Эмиля Аудеро.

Аренда рассчитана на сезон, у « » будет право выкупа.

– воспитанник «Ювентуса», выступающий за «Сампдорию» с 2018 года.

В сезоне-2022/23 26-летний голкипер провел 25 матчей, не пропустив в 6 из них. Его подробная статистика доступна здесь.

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