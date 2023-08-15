«Арсенал» арендовал вратаря «Брентфорда» Райю на сезон с опцией выкупа

Давид Райя стал игроком «Арсенала».

Лондонский клуб арендовал 27-летнего голкипера « » на сезон. Соглашение предусматривает опцию выкупа. Футболист получил в «Арсенале» 22-й номер.

Сообщалось, что « » заплатит за аренду 3 миллиона фунтов, а затем сможет выкупить Райю за 27 млн.

В АПЛ-2022/23 провел за «Брентфорд» 38 матчей, не пропустив в 11 из них. Подробная статистика испанского голкипера доступна здесь.

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