«Арсенал» арендовал вратаря «Брентфорда» Райю на сезон с опцией выкупа

Теги премьер-лига Англия Арсенал трансферы Брентфорд Давид Райя Футбол

Давид Райя стал игроком «Арсенала».

Лондонский клуб арендовал 27-летнего голкипера «Брентфорда» на сезон. Соглашение предусматривает опцию выкупа. Футболист получил в «Арсенале» 22-й номер.

Сообщалось, что «Арсенал» заплатит за аренду 3 миллиона фунтов, а затем сможет выкупить Райю за 27 млн.

В АПЛ-2022/23 Райя провел за «Брентфорд» 38 матчей, не пропустив в 11 из них. Подробная статистика испанского голкипера доступна здесь.

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14 комментариев

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Сэр-НеХер
Вот это отличный трансфер. Проявит себя лучше Рэмсдейла - отлично, не проявит - эксперимент стоил всего 3 миллиона, что по нынешним меркам копейки
+19
0
+19
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S. A.
С Тоттенхэма драли 40 миллионов, а Арсенал заплатит максимум 30)
+11
-3
+8
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Сергей MiKi3iP
Ответ S. A.
С Тоттенхэма драли 40 миллионов, а Арсенал заплатит максимум 30)
If you hate Tottenham Hotspur clap yer hands...
+12
-6
+6
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alexis2020
Ответ Rhett Butler
Арсенал в этом году радует на ТО, не хватает только топ напа в копилку)
Я всё ещё верю, что Нкетиа способен играть на топ уровне
+2
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+2
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Rhett Butler
Арсенал в этом году радует на ТО, не хватает только топ напа в копилку)
+1
0
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Fenix4050
Ответ Сэр-НеХер
Вот это отличный трансфер. Проявит себя лучше Рэмсдейла - отлично, не проявит - эксперимент стоил всего 3 миллиона, что по нынешним меркам копейки
По словам Романо предусмотрены несложные показатели активирующие обязательный выкуп. Все было исключительно чтоб провести сделку следующим годом.
Так что не совсем прям посмотрят, проявит не проявит и в конце сезона решат. Скорее всего в первой половине сезона уже "опция" станет обязательной
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St.7
Интересненько.Посмотрим,как будет играть Райя на подмене Рамсдейла!
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alexis2020
Рамсдейл конечно хороший вратарь, но и Райя пригодится
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Фанат спорта01
нужно арендовать ещё одного защитника вместо травмированного тимбера.
Канселу был бы хорошим вариантом но Сити его вряд-ли отдаст.
и ещё нужно оставить Балогуна и дать ему шанс пока Жезус на травме.
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toxasel
Артете задачка, как выбрать из двух равноценных вратарей? Хотя Рая на бумаге даже получше будет
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kutavlik
Что творят - ослабили прямого конкурента!!!!!
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Дмитрий Ганшин
Ответ St.7
Интересненько.Посмотрим,как будет играть Райя на подмене Рамсдейла!
Испытание для обоих игроков. Ремсдейл должен показать свои качества при конкуренции чтобы не проиграть место в основе Райи. А второй в свою очередь получит шанс заиграть в топ клубе и возможно вытеснить первого из основы. Арсенал в любом случае остается в выигрыше.
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Rhett Butler
Арсенал в этом году радует на ТО, не хватает только топ напа в копилку)
Радует Брентфорд.
+2
-2
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