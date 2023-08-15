«Арсенал» арендовал вратаря «Брентфорда» Райю на сезон с опцией выкупа
Давид Райя стал игроком «Арсенала».
Лондонский клуб арендовал 27-летнего голкипера «Брентфорда» на сезон. Соглашение предусматривает опцию выкупа. Футболист получил в «Арсенале» 22-й номер.
Сообщалось, что «Арсенал» заплатит за аренду 3 миллиона фунтов, а затем сможет выкупить Райю за 27 млн.
В АПЛ-2022/23 Райя провел за «Брентфорд» 38 матчей, не пропустив в 11 из них. Подробная статистика испанского голкипера доступна здесь.
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Так что не совсем прям посмотрят, проявит не проявит и в конце сезона решат. Скорее всего в первой половине сезона уже "опция" станет обязательной
Канселу был бы хорошим вариантом но Сити его вряд-ли отдаст.
и ещё нужно оставить Балогуна и дать ему шанс пока Жезус на травме.