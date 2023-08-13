Чемпионат Саудовской Аравии стартовал. Первый тур подарил некоторые неожиданные результаты, смогли выстрелить звездные новички, причем серьезно. В первых же своих матчах за новые команды тремя мячами отметились Роберто Фирмино и хорошо нам знакомый Малком. Проиграл в первом туре «Аль-Наср Эр-Рияд», с которого и начался весь ажиотаж вокруг саудовской Премьер-лиги. Правда, без Криштиану Роналду в составе, которому дали отдохнуть после победного финала в Кубке арабских чемпионов. Но все это, за исключением Роберто Фирмино, не имеет прямого отношения к предстоящему матчу наших команд «Аль-Халиджа» и «Аль-Ахли Джидда». Обе стартовали по-разному. «Аль-Халидж» проиграл в гостях «Аль-Фейха», а «Аль-Ахли» уверенно на своем поле разобрался с «Аль-Хаземом».

Тут оба результата были совершенно не удивительные, поскольку в межсезонье «Аль-Ахли» был одним из героев трансферных новостей, и команда пополнилась не только многими яркими футболистами, но еще и перспективным тренером. «Аль-Халидж», напротив, был в тени, и в трансферной кампании практически не поучаствовал. Впрочем, и статус клуба далеко не самый высокий в Саудовской Аравии. Хозяева предстоящего матча могут похвастать только двумя выигранными первенствами во втором футбольном дивихионе страны, в то время как гости не один раз становились чемпионами Саудовской Аравии. Существует большая вероятность того, что оба клуба по итогам сезона окажутся на разных полюсах турнирной таблицы. Матч состоится на стадионе принца Мухаммеда бин Фахда, начало в 21:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (-1), ТБ 2,5

Аль-Халидж

Как и у большинства других команд саудовской Премьер-лиги у «Аль-Халиджа» богатая история. Клуб был основан в середине прошлого столетия. Другое дело, что вы нигде не найдете подробностей об этой истории, поскольку она могла привлекать только футбольных специалистов и аналитиков внутри страны. Клубу было дано название в честь Персидского залива, именно на его берегу располагается город Сайхат.

«Аль-Халидж» не частый гость в Премьер-лиге. По итогам сезона 2016-2017 года команда ее покинула и смогла вернуться спустя четыре сезона. На пост главного тренера был приглашен португальский специалист Педру Эмануэл. Воспитанник «Боавишты» когда-то довольно продолжительное время играл за «Порту». Самостоятельно поработал в португальский «Академике» и «Ароке», а затем поехал за границу. Сначала на Кипр, затем на Ближний Восток. В 2021 году он работал даже с «Аль-Насром», но с прошлого сезона возглавляет «Аль-Халидж». Если задача стояла не вылететь, то тренер и футболисты с ней успешно справились — третье место с конца и три очка от зоны вылета. Однако второй раз подряд такой трюк может не удастся.

Шейхи тоже бывают разные. Кто-то беднее, кто-то богаче. Судя по количеству средств, потраченных на трансферы, — два миллиона евро, «Аль-Халидж» относится к первой категории. Среди приобретений вратарь сборной Боснии и Герцеговины Ибрагим Шехич и бывший нападающий «Аль-Ахли» Мохаммед Шериф. В остальном свободные агенты, в том числе и долгое время поигравший в Европе ветеран аргентинского футбола Лисандро Лопес. Представляем вашему вниманию результаты последних пяти матчей команды.

Премьер-лига. 12.08.2023, «Аль-Фейха» — «Аль-Халидж» — 3 : 1

— «Аль-Халидж» — : 1 Товарищеский. 03.08.2023, «Умм-Салаль» — «Аль-Халидж» — 1 : 3

— 1 : Премьер-лига. 31.05.2023, «Аль-Халидж» — «Абха» — 3 : 1

— «Абха» — : 1 Премьер-лига. 27.05.2023, «Аль-Раэд» — «Аль-Халидж» — 0 : 0

Премьер-лига. 22.05.2023, «Аль-Вахда Мекка» — «Аль-Халидж» — 1 : 4

Факты и цифры

«Аль-Халидж» в минувшем сезоне занял 14 место в чемпионате, набрав 31 очко

Команда дважды становилась победителем первого футбольного дивизиона Саудовской Аравии

На трансферы в межсезонье клуб потратил 2,07 миллиона евро, приглашая в основном свободных агентов

Первый мяч в новом сезоне на счету полузащитника Хишама Аль-Дубиса

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Аль-Ахли Джидда

Тут совершенно иной уровень. «Аль-Ахли» четырехкратный чемпион Саудовской Аравии, последний раз команда выигрывала чемпионат в сезоне 2025-2016 года и стремится вернуться на тот уровень. Дважды «Аль-Ахли» выходил в финал Кубка азиатских чемпионов, но оба раза уступал южнокорейским командам. При всех этих достижениях в позапрошлом сезоне с клубом из Джидды случился конфуз, он вылетел из Премьер-лиги и год вынужден был играть в низшем дивизионе. Видимо, нужно было пройти очищение. Удалось. «Аль-Ахли» занял первое место и вновь вернулся в стан сильнейших.

Однако чтобы не повторять ошибки прошлого, руководство вошло в компанию тех клубов, которые летом начали активно совершать покупки. Достаточно сказать, что на трансферы «Аль-Ахли» потратил в шестьдесят раз больше, чем «Аль-Халидж». Из самого интересного четыре представителя английской Премьер-лиги: Рияд Марез из «Манчестер Сити» за 35 миллионов евро, Аллан Сен Максимен из «Ньюкасла» за 27 миллионов евро, Эдуар Менди из «Челси» за 18,5 миллионов евро и свободный агент Роберто Фирмино из «Ливерпуля». Есть еще Рожер Ибаньес из «Ромы» за 28 миллионов евро и последнее приобретение команды — Франк Кессиэ из «Барселоны» за 12,5 миллионов евро.

Получается уже очень неплохая команда по меркам любого европейского чемпионата. Возглавляет всю эту «банду» немецкий специалист Маттиас Яйссле, который, можно сказать, сбежал из «Зальцбурга». Там были несколько ошарашены разрывом контракта прямо накануне сезона, но что только животворящий капитал Саудовской Аравии не делает с футбольными людьми в последнее время. Перед вами результаты пяти последних матчей «Аль-Ахли».

Премьер-лига. 11.08.2023, «Аль-Ахли Джидда» — «Аль-Хазем» — 3 : 1

— «Аль-Хазем» — : 1 Товарищеский. 01.08.2023, «Аль-Ахли Джидда» — «Аль-Шамаль» — 5 : 0

— «Аль-Шамаль» — : 0 Товарищеский. 25.07.2023, «Санкт-Пельтен» — «Аль-Ахли Джидда» — 2 : 1

— «Аль-Ахли Джидда» — : 1 Первый дивизион. 29.05.2023, «Аль-Хазем» — «Аль-Ахли Джидда» — 0 : 0

Первый дивизион. 23.05.2023, «Аль-Ахли Джидда» — «Аль-Кадисия» — 1 : 0

Факты и цифры

В прошлом сезоне «Аль-Ахли» занял первое место в первом дивизионе Саудовской Аравии, набрав 67 очков

За весь сезон команда потерпела только 3 поражения и забила больше всех мячей в чемпионате — 63

В первом же туре нового сезона Роберто Фирмино сделал хет-трик

Новый главный тренер команды Маттиас Яйссле подписал контракт с «Аль-Ахли» на 3 сезона

Прогноз и коэффициенты букмекеров на матч Аль-Халидж — Аль-Ахли Джидда

Поскольку соперники в последние годы чаще играли в разных дивизионах история их известных встреч включает в себя только два поединка. В 2016 году действующий на тот момент чемпион Саудовской Аравии «Аль-Ахли» выиграл на своем поле, а в гостях сыграл вничью. Причем оба матча выдались очень результативными. Перед вами результаты этих встреч команд.

Премьер-лига. 04.03.2017, «Аль-Халидж» — «Аль-Ахли Джидда» — 2 : 2

Премьер-лига. 29.10.2016, «Аль-Ахли Джидда» — «Аль-Халидж» — 4 : 1

Вряд ли результаты поединков шестилетней давности помогут с прогнозом предстоящего, но все равно можно ожидать результативный поединок. В первом туре в матчах с участием этих команд было забито по четыре мяча. Правда, если «Аль-Ахли» больше забивал, то «Аль-Халидж» пропускал. Вероятно что-то подобное можно будет увидеть и во втором туре. Букмекеры полностью на стороне гостей. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Аль-Халиджа» — 6,10

Ничья — 4,37

Победа «Аль-Ахли Джидда» — 1,46

Ждем от Роберто Фирмино и компании продолжения банкета. Конечно, рано пока говорить о перспективах команды на весь сезон, но с таким составом она точно один из претендентов на попадание в тройку лучших. Сдается, нужно было Криштиану Роналду и его команде выигрывать чемпионат в прошлом сезоне. Конкуренция в этом году предвидится очень большая.

Где смотреть матч Аль-Халидж – Аль-Ахли

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