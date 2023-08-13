Манчини предложили 18 млн евро в год за работу в сборной Саудовской Аравии. Тренер ушел из сборной Италии сегодня

Роберто Манчини может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Сегодня тренер объявил об уходе из сборной Италии – за 10 месяцев до старта Евро-2024.

По информации Джанлуки Ди Марцио, у 58-летнего специалиста есть крупное предложение от сборной Саудовской Аравии на сумму около 18 миллионов евро в год.

пока не дал согласия на новую работу, но саудовская национальная команда активно убеждает тренера.

Ранее стало известно, что в списке кандидатов на пост главного тренера Италии есть Антонио Конте, Лучано Спаллетти, Фабио Каннаваро и Даниэле де Росси.

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