Манчини предложили 18 млн евро в год за работу в сборной Саудовской Аравии. Тренер ушел из сборной Италии сегодня

Теги Роберто Манчини сборная Италии по футболу серия А Италия возможные трансферы Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия деньги Футбол

Роберто Манчини может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Сегодня тренер объявил об уходе из сборной Италии – за 10 месяцев до старта Евро-2024.

По информации Джанлуки Ди Марцио, у 58-летнего специалиста есть крупное предложение от сборной Саудовской Аравии на сумму около 18 миллионов евро в год.

Манчини пока не дал согласия на новую работу, но саудовская национальная команда активно убеждает тренера.

Ранее стало известно, что в списке кандидатов на пост главного тренера Италии есть Антонио Конте, Лучано Спаллетти, Фабио Каннаваро и Даниэле де Росси.

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43 комментария

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deadjoker
Классика :))
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QWertY
Красава! Всегда нужно себя ставить на первое место. Сегодня ты нужен, а завтра тебя турнут и забудут
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Саша Пушкин
Ответ deadjoker
Классика :))
Человек в самом расцвете тренерской карьеры приехал за бабками в провинциальный Зенит, чего удивляться что в нынешних реалиях, когда там вообще деньги не считают, он поперся в Саудовскую Аравию?
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lordblack
Ну, а что такого? Для души он уже в Питере поработал. Можно и ради денег уйти.
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Karel
Ответ Tiestorzn17
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А свистуны кто? Кто сам бросил бы свою работу за сумму даже в десять раз меньшую.. Да даже в сто..
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Vićtor Diaź
Ожидаем пополнения аргентинцев в чемпионате саудовской Аравии)
+10
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marchellinos
Ответ igls54
Манчини сама бескорыстность. Впрочем, как всегда
Как бы поступили вы?
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d.xoxlov
Ответ Vićtor Diaź
Ожидаем пополнения аргентинцев в чемпионате саудовской Аравии)
Дриусси и Краневиттер уже на низком старте. Маммана приготовился.
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Wirtgen
Интересно, у саудитов он выучит фамилию всех игроков своей команды или как Зените?
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Иван Клопов
Интересно что за команда учитывая что все топ клубы Саудовской аравии уже назначали тренеров на ум только Аль-Шабаб приходит.
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Metalloid
Ответ Guillermo
А кому ты нужен, если на первом месте у тебя ты сам?
Так как Тухлый трусливо запретил ответ на свои комменты отвечу ему через тебя, раз уж написал )

Хреновые вы руководители, в рабочее время ты должен думать о своих задачах, как руководитель тебе говорю. Да и в целом не все эгоисты, как бы вам не хотелось себя в этом убеждать, что бы не задумываться какой вы человек.

Ну а уж руководитель крупной страны в принципе о себе не может думать. у него нет на это времени, об этом говорили все, от Путина до Буша с Меркель.

А когда рук думает только о себе, то получается максимум неэффективный чиновник средней руки.
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inga_7z@tut.by
Ответ lvov88
А то он под старость лет должен за копейки пахать, верно? Вы тоже за идею пашете и на все щедрые предложения отказом отвечаете?))
А за идею сколько ему федерация платила?
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marchellinos
Ответ Red-Devil_Fan
Не считаешь, что после Евро смог бы поехать, даже сейчас мог бы договориться за немного малую сумму но начать работу после Евро. Все таки есть чем гордиться, представляя страну, а так вся нация будет смотреть как на продажного. Но, как отметили здесь ребята, никто не знает, что бы он сделал,будь на его месте.
Чтобы правильно ответить, нужно знать все детали. Раз его отпустили, значит нашли общее понимание. Я считаю, сборной на пользу пойдёт смена тренера. Последние игры Италии не впечатлили.
Такие предложения не часто делают и не каждая компания будет ждать
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Red-Devil_Fan
Ответ marchellinos
Как бы поступили вы?
Не считаешь, что после Евро смог бы поехать, даже сейчас мог бы договориться за немного малую сумму но начать работу после Евро.
Все таки есть чем гордиться, представляя страну, а так вся нация будет смотреть как на продажного. Но, как отметили здесь ребята, никто не знает, что бы он сделал,будь на его месте.
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Иван Клопов
Ответ Иван Клопов
Забавный факт вчера Карилью выходил за Аль-Хиляль в финале а сегодня его слили лол https://www.transfermarkt.world/andre-carrillo/profil/spieler/135057
во второй див саудовской аравии)
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Сибирский литовец
Ответ Иван Клопов
во второй див саудовской аравии)
Скоро будет набор
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Семён Жуйло
Такой вариант читался между строк уже первой новости, об его уходе. Просто так никто из сборной не уходит. Но 18 мегаевро как-то маловато.
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Red-Devil_Fan
Ответ marchellinos
Не считаю. Такие предложения не каждый день делают.
Я же сказал, если ье столько то близко дали бы. У саудиьов все только начинается)
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Матвей Суицидин
Классика от Манчини. Итальянцы должны радоваться, что сплавили этого товарища, как Зенит в своё время. СА счастливый случай для федерации.
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Мегамизантроп
Это имя ниже денег...
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Сибирский литовец
И Правильно 👍
С детства за Саудитов )
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Сибирский литовец
Ответ igls54
Манчини сама бескорыстность. Впрочем, как всегда
На такие бабки можно так хорошо оттянуться и бухнуть на каких -нибудь Мальдивах , Доминиканах , прикинь ?!
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Иван Клопов
Ответ Иван Клопов
Интересно что за команда учитывая что все топ клубы Саудовской аравии уже назначали тренеров на ум только Аль-Шабаб приходит.
хотя нет его меньше месяца назад поставили https://www.transfermarkt.world/marcel-keizer/profil/trainer/23940
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Игорь Кинг
думаю, сборная са
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Oleg Pepel
Очкеь италию хотят.. просто сказал.
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