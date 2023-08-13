Манчини предложили 18 млн евро в год за работу в сборной Саудовской Аравии. Тренер ушел из сборной Италии сегодня
Роберто Манчини может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Сегодня тренер объявил об уходе из сборной Италии – за 10 месяцев до старта Евро-2024.
По информации Джанлуки Ди Марцио, у 58-летнего специалиста есть крупное предложение от сборной Саудовской Аравии на сумму около 18 миллионов евро в год.
Манчини пока не дал согласия на новую работу, но саудовская национальная команда активно убеждает тренера.
Ранее стало известно, что в списке кандидатов на пост главного тренера Италии есть Антонио Конте, Лучано Спаллетти, Фабио Каннаваро и Даниэле де Росси.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Хреновые вы руководители, в рабочее время ты должен думать о своих задачах, как руководитель тебе говорю. Да и в целом не все эгоисты, как бы вам не хотелось себя в этом убеждать, что бы не задумываться какой вы человек.
Ну а уж руководитель крупной страны в принципе о себе не может думать. у него нет на это времени, об этом говорили все, от Путина до Буша с Меркель.
А когда рук думает только о себе, то получается максимум неэффективный чиновник средней руки.
Такие предложения не часто делают и не каждая компания будет ждать
Все таки есть чем гордиться, представляя страну, а так вся нация будет смотреть как на продажного. Но, как отметили здесь ребята, никто не знает, что бы он сделал,будь на его месте.
С детства за Саудитов )