У «Вулверхэмптона» 23 удара в игре с «МЮ». На «Олд Траффорд» в АПЛ только «Челси» бил больше – в 2005-м

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Челси Гари О′Нил премьер-лига Англия Вулверхэмптон Эрик тен Хаг Футбол

«Вулверхэмптон» почти повторил рекорд «Челси» по ударам на «Олд Траффорд».

Команда Гари О′Нила в 1-м туре чемпионата Англии уступила «Манчестер Юнайтед» в гостях – 0:1.

«Волки» 23 раза пробили по воротам хозяев в течение игры. Лишь раз за время сбора статистики (с сезона-2003/04) «МЮ» позволял сопернику бить чаще – это было в 2005 году в матче против «Челси» (25 ударов). Примечательно, что лондонцы тогда тоже проиграли с минимальным счетом.

«МЮ» победил «Вулверхэмптон» благодаря голу Варана на 76-й минуте

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25 комментариев

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Direct free kick
Моуриньо бы за такое заплевали бы в сетях, но 7хаг молодец с атакующим футболом
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Obdob
Игру не смотрел. Зашел в твиттер и, мягко говоря, офигел, что не поставили пенальти после того, как Онана с двух рук заехал по сопернику, но потом вспомнил, кто глава судейского корпуса АПЛ, и пазл сложился.
+22
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Football Forever
Ужасная игра МЮ. А Вулвз не забили чудом
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Ena Therapy
Маура при таком матче: ууу позор , он устарел , опять отскок , в отставку.
Тен Хаг: это прогрессивный футбол, нужно время лет 5 , может больше . Пару Энтони по сотке , веруем спаситель!
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CriminalJoint62
Очередной раз судья спас наш уринайтед. Нужно больше Гейлундов и Антони яйцеголовому, иначе тяжело играть с Вулвз на равных у себя дома
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Дмитрий Васин
МЮ разочаровал. Удивляет непоставленное пенальти в конце.
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Ничего Смешного
Очень плохо волки действовали в завершающей стадии , создали намного больше моментов… я правда не понимаю почему не назначили пенальти. Онана тупо запрыгнул на игрока и его завалил, это что не нарушение?
Всё сведется к новой чистке в МЮ, ну нет команды… Какой к чёрту Антони? КПД вообще зеро, Мудрик и то полезнее
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Ваня Точенков
Я вообще хз что в МЮ такое долгое время делают игроки уровня Линделефа, Шоу, Марсиаля и тд. Почему Антони не может развить свою правую ногу, чтобы иметь возможность нормально подавать с фланга и бить. Гарначо это вообще тип, если бы не его фотки с ДР, то может к нему было бы более снисходительное отношение. Фернандеш конечно может выдать топ матч, но в большинстве своем ощущение такое, что силенок ему не хватает при передачах, все подачи идут низко и тд. И как можно было за все время не купить толкового не старого нападающего, Хейлунду еще расти и развиваться до топ уровня придется. Короче МЮ просто потерял связь со временем и довольно сильно проигрывает конкуренцию другим клубам в плане трансферов. Рисунка игры нет, все какими то эпизодами, даже прости господи Челси с миллионом новых игроков понятно во что играет. И главный вопрос по Тен Хагу, когда закончатся игроки, с которыми он раньше работал, то кого они будут в команду звать? Как то может расширить зону поиска или там вообще не могут этого сделать?
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Direct free kick
Ответ евГений
7хаг зря сотку не потратит👆
покупатели антоней, педрош, тилов, максимилианнов филлипов должны хором отправится в белую лебедь за расхищение средств
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евГений
Ответ Ничего Смешного
Очень плохо волки действовали в завершающей стадии , создали намного больше моментов… я правда не понимаю почему не назначили пенальти. Онана тупо запрыгнул на игрока и его завалил, это что не нарушение? Всё сведется к новой чистке в МЮ, ну нет команды… Какой к чёрту Антони? КПД вообще зеро, Мудрик и то полезнее
7хаг зря сотку не потратит👆
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Direct free kick
Ответ Marcus-light
Да вроде Тен Хага тоже грязью поливают
Это мизер. Программа микро нано минимум. На утро в какой-нибудь другой ветке сделают вид, что это была волевая победа на характере
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Marcus-light
Ответ Direct free kick
Моуриньо бы за такое заплевали бы в сетях, но 7хаг молодец с атакующим футболом
Да вроде Тен Хага тоже грязью поливают
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Давид Agabekyan
Ответ Бенисио Дель Пьеро
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Голы из офсайда за ошибки не считаются? Толчки судей Бруно тоже?
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ Obdob
Игру не смотрел. Зашел в твиттер и, мягко говоря, офигел, что не поставили пенальти после того, как Онана с двух рук заехал по сопернику, но потом вспомнил, кто глава судейского корпуса АПЛ, и пазл сложился.
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Wildelk
Вулвз заслужили минимум ничью. Не хватило завершителя(условного Хименеса).
К Тен Хагу много вопросов. Он хорошо высказался о предсезонке, но по матчу команда будто с неё ещё не вернулась.
И дико не понравился центр поля, Бруно и Каземиро прям плохо сыграли.
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Steppenwolf
Каких-то супер опасных ударов не было или почти не было.
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Wekil Halylow
и это атакуюший футбол? 7хаг когда убрал депутата вместо его пустил Мактомини тогда наверно он обассал
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