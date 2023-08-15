У «Вулверхэмптона» 23 удара в игре с «МЮ». На «Олд Траффорд» в АПЛ только «Челси» бил больше – в 2005-м

«Вулверхэмптон» почти повторил рекорд «Челси» по ударам на «Олд Траффорд».

Команда Гари О′ в 1-м туре чемпионата Англии уступила « » в гостях – 0:1.

«Волки» 23 раза пробили по воротам хозяев в течение игры. Лишь раз за время сбора статистики (с сезона-2003/04) «МЮ» позволял сопернику бить чаще – это было в 2005 году в матче против « » (25 ударов). Примечательно, что лондонцы тогда тоже проиграли с минимальным счетом.

«МЮ» победил «Вулверхэмптон» благодаря голу Варана на 76-й минуте

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