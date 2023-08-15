У «Вулверхэмптона» 23 удара в игре с «МЮ». На «Олд Траффорд» в АПЛ только «Челси» бил больше – в 2005-м
«Вулверхэмптон» почти повторил рекорд «Челси» по ударам на «Олд Траффорд».
Команда Гари О′Нила в 1-м туре чемпионата Англии уступила «Манчестер Юнайтед» в гостях – 0:1.
«Волки» 23 раза пробили по воротам хозяев в течение игры. Лишь раз за время сбора статистики (с сезона-2003/04) «МЮ» позволял сопернику бить чаще – это было в 2005 году в матче против «Челси» (25 ударов). Примечательно, что лондонцы тогда тоже проиграли с минимальным счетом.
«МЮ» победил «Вулверхэмптон» благодаря голу Варана на 76-й минуте
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Тен Хаг: это прогрессивный футбол, нужно время лет 5 , может больше . Пару Энтони по сотке , веруем спаситель!
Всё сведется к новой чистке в МЮ, ну нет команды… Какой к чёрту Антони? КПД вообще зеро, Мудрик и то полезнее
К Тен Хагу много вопросов. Он хорошо высказался о предсезонке, но по матчу команда будто с неё ещё не вернулась.
И дико не понравился центр поля, Бруно и Каземиро прям плохо сыграли.