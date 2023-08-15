Тен Хаг про 1:0 с «Вулвс»: «МЮ» может играть лучше, но мы довольны победой. К счастью для нас, в конце не дали пенальти»

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» способен играть лучше.

В 1-м туре манкунианцы одолели « » со счетом 1:0.

«Можно и лучше. Мы способны играть лучше. Но победой мы довольны.

Соперник играл активно, и нам нужно было подстроиться. Нам пришлось биться за очки.

В АПЛ нет простых матчей, точно не с «Вулвс». Это сложный оппонент, и мы очень хорошо потрудились. Надо бороться в каждом матче.

Надеюсь, мы будем лучше обращаться с мячом в следующей игре.

Онана совершал очень хорошие сэйвы, действовал очень спокойно. Очень хороший дебют.

Когда соперник [ ] коснулся мяча [в штрафной «МЮ» в конце игры], прыгнул вперед, эта ситуация на усмотрение судьи. К счастью для нас, пенальти не был назначен. Можно спорить, но я думаю, что там его и не было.

хорошо сыграл, сделал то, чего мы ожидали. Он показал очень хороший уровень», – заявил главный тренер «МЮ».

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