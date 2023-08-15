Тен Хаг про 1:0 с «Вулвс»: «МЮ» может играть лучше, но мы довольны победой. К счастью для нас, в конце не дали пенальти»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Вулверхэмптон Андре Онана Эрик тен Хаг Мэйсон Маунт Саша Калайджич Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» способен играть лучше.

В 1-м туре АПЛ манкунианцы одолели «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.

«Можно и лучше. Мы способны играть лучше. Но победой мы довольны.

Соперник играл активно, и нам нужно было подстроиться. Нам пришлось биться за очки.

В АПЛ нет простых матчей, точно не с «Вулвс». Это сложный оппонент, и мы очень хорошо потрудились. Надо бороться в каждом матче.

Надеюсь, мы будем лучше обращаться с мячом в следующей игре.

Онана совершал очень хорошие сэйвы, действовал очень спокойно. Очень хороший дебют.

Когда соперник [Калайджич] коснулся мяча [в штрафной «МЮ» в конце игры], Онана прыгнул вперед, эта ситуация на усмотрение судьи. К счастью для нас, пенальти не был назначен. Можно спорить, но я думаю, что там его и не было.

Маунт хорошо сыграл, сделал то, чего мы ожидали. Он показал очень хороший уровень», – заявил главный тренер «МЮ».

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24 комментария

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pit4er
Глядя на игру МЮ в атаке, трудно поверить, что Тен Хааг тренировал Аякс 2018/19
+12
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Андрей Паницков
Ответ pit4er
Глядя на игру МЮ в атаке, трудно поверить, что Тен Хааг тренировал Аякс 2018/19
Это точно, с позиционными атаками прямо беда какая-то, с прошлого сезона пока изменений нет. 3 очка взяли хорошо, сейчас на старте главное втянуться в сезон и не растерять очков с аутсайдерами. Надеюсь разгонятся игроки в созидании на в финальной фазе атаки.
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jakie
отскочили чутка
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CriminalJoint62
МЮ разорвал Вулвс по xG, боюсь что этот гений сделает с Тоттенхэмом
+3
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Бенисио Дель Пьеро
Вообще, когда Ливерпуль и Ман Сити выигрывают свои матчи, не смотря на блеклую игру, говорят, что в таких матчах проявляется чемпионский характер
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Steppenwolf
Плохо, что ещё многие не в форме и хорошо, что выиграли даже находясь пока не в лучших кондициях.
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Under
Ответ Marcus-light
"Ситуация на усмотрение судьи" - для МЮ это когда чистый пенальти или у твоего игрока двухметровый офсайд, но главный судья почему-то не видит нарушения
вы сами хоть поняли, что сказали?
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danilevich
Ответ Marcus-light
"Ситуация на усмотрение судьи" - для МЮ это когда чистый пенальти или у твоего игрока двухметровый офсайд, но главный судья почему-то не видит нарушения
Странно говорить что судьи тащат МЮ. У них практически нет пенальти в ворота соперников. А если вспомнить нелепые дисквалификации каземиро в прошлом сезоне , то о какой помощи судей речь ? Х
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Odin Odin
Ответ CriminalJoint62
МЮ разорвал Вулвс по xG, боюсь что этот гений сделает с Тоттенхэмом
Бойся гой мы идём!
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Дмитрий Васин
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Вообще, когда Ливерпуль и Ман Сити выигрывают свои матчи, не смотря на блеклую игру, говорят, что в таких матчах проявляется чемпионский характер
Вам самим не смешно? Это не чемпионский характер, это просто отскок. Стыдно за такую игру.
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Censormorum
Чудовищный матч и не менее чудовищные впечатления. Функционально команда выглядит неготовой к старту сезона. Я посмотрел больше половины матчей тура и физически МЮ смотрелся хуже всех. Но даже на этом фоне Каземиро не выглядел профессиональным спортсменом. Наверняка многие испытывали ощущение ватных ног на фоне физической неготовности. Когда ноги просто подкашиваются. Каземиро выглядел именно так. Надеюсь это временное явление. Но если нет, то МЮ не за Амрабатам, а за Лавия идти нужно. В любом случае всех с победой.
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кэпко
Посмотрел минут 20, не вижу разницы Моур/Рыбак/7енХаг, автобус на контрах на своём поле с командой-кандидатом на вылет. Вроде и блок обороны высокий, и Маги нет, но игра просто отвратная. Вроде всё меняют и бабло заливают, а на выходе как в том анекдоте про ВАЗ, походу олд Траффорд место проклятое.
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Чёрный тюльпан
xG

1) Opta (МЮ - 1.46, Вулверхэмптон - 2.23): https://pbs.twimg.com/media/F3hTuJfXUAALNVD?format=jpg&name=4096x4096
https://twitter.com/OptaAnalyst/status/1691193742705733632 ;
2) The xG Philosophy (МЮ - 1.53, Вулверхэмптон - 2.49): https://twitter.com/xGPhilosophy/status/1691192906382524416 .
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Профессор из Кобхэма
Ответ pit4er
Глядя на игру МЮ в атаке, трудно поверить, что Тен Хааг тренировал Аякс 2018/19
Так там у него играли умный Тадич, пиковый Зиеш и неплохой бегунок Нереш еще до травм.
Тут какой-то Гаранча, футзалист Антони и самый переоцененный игрок в истории АПЛ Трэшфорд.

Я даже не знаю в каком топовом клубе кто-нибудь из этой тройки играл бы. Хм, пожалуй ни в каком.
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Тимур Бадыров
Ответ danilevich
Странно говорить что судьи тащат МЮ. У них практически нет пенальти в ворота соперников. А если вспомнить нелепые дисквалификации каземиро в прошлом сезоне , то о какой помощи судей речь ? Х
В первом тайме Манчестеру не дали пенальти за игру рукой у Семеду
Или в начале второго!
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ rigobersong
К счастью судья был уже заряжен:))
Фраза, которая отлично описывает камбек бчк против ПСЖ и уже легендарный матч с Челси)
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Under
Ответ Марат Романов
Уже признали явную ошибку судьи.Что ж со времён САфа мы все к этому привыкли.Но самое главное кто нибудь понимает во что играет 7 Хаг?
кто признал?
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