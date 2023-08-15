Тен Хаг про 1:0 с «Вулвс»: «МЮ» может играть лучше, но мы довольны победой. К счастью для нас, в конце не дали пенальти»
Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» способен играть лучше.
В 1-м туре АПЛ манкунианцы одолели «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.
«Можно и лучше. Мы способны играть лучше. Но победой мы довольны.
Соперник играл активно, и нам нужно было подстроиться. Нам пришлось биться за очки.
В АПЛ нет простых матчей, точно не с «Вулвс». Это сложный оппонент, и мы очень хорошо потрудились. Надо бороться в каждом матче.
Надеюсь, мы будем лучше обращаться с мячом в следующей игре.
Онана совершал очень хорошие сэйвы, действовал очень спокойно. Очень хороший дебют.
Когда соперник [Калайджич] коснулся мяча [в штрафной «МЮ» в конце игры], Онана прыгнул вперед, эта ситуация на усмотрение судьи. К счастью для нас, пенальти не был назначен. Можно спорить, но я думаю, что там его и не было.
Маунт хорошо сыграл, сделал то, чего мы ожидали. Он показал очень хороший уровень», – заявил главный тренер «МЮ».
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1) Opta (МЮ - 1.46, Вулверхэмптон - 2.23): https://pbs.twimg.com/media/F3hTuJfXUAALNVD?format=jpg&name=4096x4096
https://twitter.com/OptaAnalyst/status/1691193742705733632 ;
2) The xG Philosophy (МЮ - 1.53, Вулверхэмптон - 2.49): https://twitter.com/xGPhilosophy/status/1691192906382524416 .
Тут какой-то Гаранча, футзалист Антони и самый переоцененный игрок в истории АПЛ Трэшфорд.
Я даже не знаю в каком топовом клубе кто-нибудь из этой тройки играл бы. Хм, пожалуй ни в каком.
Или в начале второго!