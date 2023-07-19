Уокер сказал Гвардиоле, что хочет в «Баварию». Мюнхенцы скоро сделают «Сити» 1-е предложение

Кайл Уокер принял решение выступать за «Баварию».

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, защитник « » уведомил главного тренера о желании присоединиться к немецкой команде.

Мюнхенцы еще не делали «горожанам» предложений, но готовятся направить первое в ближайшее время. С футболистом контракт уже согласован – он будет рассчитан до 2025 года с опцией продления еще на сезон.

Сообщалось, что « » может предложить «Ман Сити» Бенжамена Павара.