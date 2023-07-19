Уокер сказал Гвардиоле, что хочет в «Баварию». Мюнхенцы скоро сделают «Сити» 1-е предложение

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Пеп Гвардиола Кайл Уокер Футбол

Кайл Уокер принял решение выступать за «Баварию».

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, защитник «Манчестер Сити» уведомил главного тренера Пепа Гвардиолу о желании присоединиться к немецкой команде.

Мюнхенцы еще не делали «горожанам» предложений, но готовятся направить первое в ближайшее время. С футболистом контракт уже согласован – он будет рассчитан до 2025 года с опцией продления еще на сезон.

Сообщалось, что «Бавария» может предложить «Ман Сити» Бенжамена Павара.

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5 комментариев

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Михо
Крутой еще 2-3 сезона поиграет на хорошем уровне. И Кейну будет с кем поговорить)
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Ваня Кабанов
Ответ Vladimir Frolov
Банду Гвардиолы начинают растаскивать, что кажется странным. Гюндоган, Уокер, Бернарду. Устали друг от друга что ли…
Просто команда сделала рывок судьбы в ЛЧ и в принципе в сезоне. Взяли требл и, видимо, решили, что пора.Тем более это одни из самых старых игроков в команде, если не ошибусь, из основных самыми опытными и старыми должны остаться Де Брюйне и Марез. И то, последнего, вероятно, заберут саудовцы доигрывать.
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Vladimir Frolov
Банду Гвардиолы начинают растаскивать, что кажется странным. Гюндоган, Уокер, Бернарду. Устали друг от друга что ли…
0
0
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Усатая Козляра
Ответ Vladimir Frolov
Банду Гвардиолы начинают растаскивать, что кажется странным. Гюндоган, Уокер, Бернарду. Устали друг от друга что ли…
пока ушли Гюнда, Уокер и Махрез
всем уже за 30
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