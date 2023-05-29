Гвардиола хочет пригласить Киммиха в «Ман Сити». У хавбека «Баварии» отличные отношения с Пепом (El Nacional)

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Пеп Гвардиола Йозуа Киммих Футбол

Йозуа Киммих может снова поработать под руководством Пепа Гвардиолы.

Как сообщает El Nacional, главный тренер «Манчестер Сити» в курсе желания полузащитника покинуть «Баварию» и хочет пригласить его в свою команду.

«Барселона», также претендующая на немца, находится в невыгодном положении из-за того, что она не может позволить себе платить 28-летнему футболисту столько, сколько «горожане», а у Киммиха к тому же очень хорошие отношения с Гвардиолой.

В текущем сезоне хавбек провел 33 игры в Бундеслиге и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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61 комментарий

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Football Forever
Это будет контрольный в голову для всех конкурентов!
+115
-5
+110
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Тигран Амбарцумов
не, ну тут нужна антимонопольная служба)
+74
-3
+71
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Артем Дорохин
Добро Пожаловать!!
+28
-3
+25
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Сквиди Комаров
Ответ Михо
Киммих ни разу не озвучил намерения покинуть Баварию, откуда эти слухи?
Про Швайнтштайгера так же писали.
+16
-2
+14
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Rotick
Ему уже 28, как время летит
+8
0
+8
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Муслим Атангулов
Знаю я их план , Гвардиола знает что Бавария не продаст Барсе киммиха дешево, поэтому хочет к себе купить и на следующий сезон уже Барсе слить , как Ферран , Эрик и Кансело
+10
-3
+7
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Cearvm
Ответ Ophiomorph
А у Сити ничего не треснет? Чем там ФФП занят кстати?
А в чем проблема? Прошлым летним ТО Сити продал Стерлинга и Жезуса, и закончил его с разницей +12 миллионов.
+6
0
+6
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Денис Курбатов
Бавария на такое точно не пойдет. если только сам Киммих не поведет себя как Лева
+5
0
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zzzeeerrrooo
Ответ Ophiomorph
А у Сити ничего не треснет? Чем там ФФП занят кстати?
Они только за чемп рекордные 160+ лямов получили
С ЛЧ и кубком там около 300 выйдет поэтому всё Гуд
Ещё и Яшку заберут
+4
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Амин Чич
Ответ Денис Курбатов
Бавария на такое точно не пойдет. если только сам Киммих не поведет себя как Лева
Ну когда будет Киммизу 33, пожалуйста, веди себя как Лёва)))
+3
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+3
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#SharkTeam
Ответ Ophiomorph
Отлично, как раз хватит на 10% Киммиха
И еще игрока за сотку какого-нибудь хорошего. Чемпионы Англии могут себе позволить
+3
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che kaif
Для Киммиха было бы топ повышение.если реально нужен Пепу))
+3
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Surviving
Автор Саша.....
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ Гусеконь
купить всех лучших игроков мира, чтобы быть лучшим тренером
Родри конечно был лучшим игроком мира когда покупали не правда ли?))
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Nogoi89
Ну, Киммих может играть везде.
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Сергей Лимонников
Ответ Ophiomorph
А у Сити ничего не треснет? Чем там ФФП занят кстати?
Баварии остается только страдать)) Разворовали свой чемпионат, конкуренции нет. Игрокам скучно вот и уходят
+2
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Сквиди Комаров
Ответ Мансур Мадаев
он под конец карьеры, заработать ушёл, а тут иная ситуация
Ну не факт что Кимиху не нравится как развивается Бавария . потому что с Нагельсманом поступили по свински . и в таких случаях в команде начинается разногласия и некоторые уходят.
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TravenS
Ответ Амин Чич
В курсе о желании игрока ))))))))))) где вы это вычитываете, где берете!? Неужели ваш новостной спонсор это- SMS от МЧС после каждого ливня !?
Для таких, как вы есть примечание в конце каждой новости с пометкой автора и источника новости.
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Lavinka
У Баварии с Пепом было соглашение что он не будет таскать игроков из Мюнхена .
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david lamer
Ответ Ophiomorph
А у Сити ничего не треснет? Чем там ФФП занят кстати?
У них доход только он выигрыша АПЛ 166 лямов, плюс выход в финал лч, плюс финал кубка, денег хватит
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Мансур Мадаев
Ответ Сквиди Комаров
Про Швайнтштайгера так же писали.
он под конец карьеры, заработать ушёл, а тут иная ситуация
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Vadim Medvedev
Ответ gamechanger
Киммих супертоповый опорник, но зачем он Сити? Там сейчас Родри в потрясающей форме, о чём сам Пеп недавно говорил. Так что это просто очередная утка
МС каждый год играет 2 раза в неделю весь сезон. такой темп невозможно выдержать без ротации.

плюс к этому бывают травмы. представь, что следующей весной в разгар борьбы за чемпионство и ЛЧ Родри ломается на 2 месяца. и что делать?
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fbd
Ответ Гекдениз Кардениз
а так все и остался в подающих надежды
В подающих надежды на что? Он на своей позиции один из лучших в мире, один из капитанов Баварии и сборной Германии, топ игрок, которого хотели бы получить +- все топ клубы мира.
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Артем Дорохин
Отличный трансфер будет. Пеп знает своё дело и а бы кого не приглашает.
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Jesc
Помнится Киммих хотел свалить Холанда на ходу подкатом, но сам уехал в реанимацию
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