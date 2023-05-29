Йозуа Киммих может снова поработать под руководством Пепа Гвардиолы.

Как сообщает El Nacional, главный тренер « » в курсе желания полузащитника покинуть «Баварию» и хочет пригласить его в свою команду.

« », также претендующая на немца, находится в невыгодном положении из-за того, что она не может позволить себе платить 28-летнему футболисту столько, сколько «горожане», а у к тому же очень хорошие отношения с .

В текущем сезоне хавбек провел 33 игры в Бундеслиге и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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