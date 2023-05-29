Гвардиола хочет пригласить Киммиха в «Ман Сити». У хавбека «Баварии» отличные отношения с Пепом (El Nacional)
Йозуа Киммих может снова поработать под руководством Пепа Гвардиолы.
Как сообщает El Nacional, главный тренер «Манчестер Сити» в курсе желания полузащитника покинуть «Баварию» и хочет пригласить его в свою команду.
«Барселона», также претендующая на немца, находится в невыгодном положении из-за того, что она не может позволить себе платить 28-летнему футболисту столько, сколько «горожане», а у Киммиха к тому же очень хорошие отношения с Гвардиолой.
В текущем сезоне хавбек провел 33 игры в Бундеслиге и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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