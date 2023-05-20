Жоау Канселу может перейти в «Реал».

В настоящий момент защитник выступает за «Баварию» на правах аренды из «Манчестер Сити». Скорее всего, мюнхенский клуб не выкупит игрока по окончании сезона – «горожане» требуют 70 миллионов евро, « » не готова платить такую сумму.

При этом отмечается, что Канселу, вероятно, покинет и « » – у него плохие отношения с .

Интерес к португальскому футболисту проявляют «Арсенал» и « ». « » тоже следит за игроком – мадридцы хотят подписать защитника на левый фланг обороны, чтобы переместить Эдуардо Камавинга в полузащиту.

С подробной статистикой Канселу можно ознакомиться здесь.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!