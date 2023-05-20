«Реал» следит за Канселу. Защитник, вероятно, уйдет из «Ман Сити» из-за плохих отношений с Гвардиолой (Sport1)

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Арсенал возможные трансферы Пеп Гвардиола Жоау Канселу Эдуардо Камавинга Футбол

Жоау Канселу может перейти в «Реал».

В настоящий момент защитник выступает за «Баварию» на правах аренды из «Манчестер Сити». Скорее всего, мюнхенский клуб не выкупит игрока по окончании сезона – «горожане» требуют 70 миллионов евро, «Бавария» не готова платить такую сумму. 

При этом отмечается, что Канселу, вероятно, покинет и «Манчестер Сити» – у него плохие отношения с Пепом Гвардиолой

Интерес к португальскому футболисту проявляют «Арсенал» и «Барселона». «Реал» тоже следит за игроком – мадридцы хотят подписать защитника на левый фланг обороны, чтобы переместить Эдуардо Камавинга в полузащиту. 

С подробной статистикой Канселу можно ознакомиться здесь

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62 комментария

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Константин Ловков
Ответ Ман Сити
Можно было бы обменять на кого-то, но ни 1 игрок Реала не усилит Сити
Куртуа сильнее любого вратаря Сити, например
+93
-20
+73
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Отец Абду
Вне системы Пепа он обычный средний защитник, слишком переоценили парня + сложный характер у него:)
+72
-22
+50
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blaugrano
Странный характер у этого персонажа. За какие-то полгода испортил себе репутацию и в Сити и в сборной. Теперь и Баварии оказался не нужен.
+49
-3
+46
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Green grass
Ответ Ман Сити
Можно было бы обменять на кого-то, но ни 1 игрок Реала не усилит Сити
Приземлись, глор
+27
-10
+17
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Роналду плачет
Ответ Отец Абду
Вне системы Пепа он обычный средний защитник, слишком переоценили парня + сложный характер у него:)
Мне кажется что многие игроки смотрелись бы не так ярко вне системы Пепа)
+20
-3
+17
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TheItalian204
неплохой вариант но чувак с характером
+17
-1
+16
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tedmossby
Ответ Константин Ловков
Куртуа сильнее любого вратаря Сити, например
Для Сити он не подходит. Игра ногой ужас у него. Гвардиоле нафиг не нужен токой кипер.
+22
-10
+12
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Нургалиев Разрешил
Ответ Kikilboka
Реал точно будет охотиться за топовыми крайними защитниками в межсезонье. В этом плане идеальным кажется переход не Канселу, а Павара (тоже с характером, правда). Можно и экзотичнее - взять кого-нибудь ЦЗ на подмену типа де Врея, поставить слева Милитао/Алабу, а справа - Вальверде и играть в четыре защитника с гибридным правым флангом Ну или банальнее взять на оба фланга обороны ребят (Канселу, Павар, Эрнандез, Думфриз и т.д.- есть из кого выбирать) и поднять уже наконец Камавингу выше
В фифу переиграл
+13
-1
+12
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Andria Managadze
Ответ Жирный Лукаку
А что у него в сборной произошло?
конкуренцию проиграл среднему далоту который даже в Мю был вторым вариантом
+11
0
+11
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Bazilic
Ответ Константин Ловков
Куртуа сильнее любого вратаря Сити, например
В системе Сити - нет
+15
-5
+10
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Tiestorzn17
При всей токсичности все равно сильнее любого из латералей в Реале
+11
-4
+7
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Крыс Пол
Мужик явно настроен побить рекорд Ибры по переходам
+8
-2
+6
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Чёрный тюльпан
Ответ blaugrano
Странный характер у этого персонажа. За какие-то полгода испортил себе репутацию и в Сити и в сборной. Теперь и Баварии оказался не нужен.
Баварии он не нужен за 70 млн. За 40 они бы его может и забрали ещё, по крайней мере подумали над покупкой, а при таком ценнике без шансов.
+4
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+4
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f0rmoceft
Игрок хороший, но цена будет за него 50+, а ему на днях уже 29 стукнет.
+4
0
+4
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Wizzyy
Ага в бесплатную аренду не нужен был (чтобы понять подходит или нет Мадриду), а за 60+ лямов прям сразу Перес возьмет его. Утятина.
+5
-1
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G.H.O.S.T.
Ответ Green grass
Приземлись, глор
Минута славы. Пока повод есть.
+5
-2
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Robi Baggio 95
Ответ Отец Абду
Вне системы Пепа он обычный средний защитник, слишком переоценили парня + сложный характер у него:)
Обычный защитник? После Валенсии, где бы он не играл - Интер, Юве, Сити ... Он везде был одним из лучших на своей позиции.
+3
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Мохнатый55
Ответ зак
система? бегать весь матч с языком на плече и находить свободные зоны для паса, поэтому Клопп всегда выносил Сити вперед ногами за счёт физики..
В последних 10 матчах у Сити 4 победы, из которых три с крупным счетом. У Ливерпуля только две победы. Так кто там кого выносил?
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Иван Иванов
Ребят, не волнуйтесь, если никто не хочет его покупать из-за цены, то всегда есть ПСЖ!!! 😎
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TheCreator
Ответ Константин Ловков
Куртуа сильнее любого вратаря Сити, например
Но не в том , что нужно Гвардиоле.
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Я всех их сделал
Может теперь те, кто говорил что Ювентус лохи и их просто развели с Канселу, поймут почему его тогда вынуждены были продать, хотя по качествам это был топ-игрок на долгие годы. Чувак явно проблемный сам по себе, Гвардиола тоже не идиот, чтоб от такого игрока избавляться, причина снова в его плохом характере.
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Истинное В е л и ч и е
Ответ Александр Киричев
один из самых быстрых защитников + невероятно хорош в атаке
НЕ ВЕРОЯТНО хорош! и Холланда не надо, когда такие НЕ ВЕРОЯТНО хорошие защитники есть !
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Se Ba
Ответ Роналду плачет
Мне кажется что многие игроки смотрелись бы не так ярко вне системы Пепа)
Не знаю, что это за система, но в Интере и в Ювентусе он смотрелся очень ярко и хорошо.
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Евгений Блажес
Ответ Константин Ловков
Куртуа сильнее любого вратаря Сити, например
Лучше, если команде нужно большую часть времени обороняться. Эдерсон шикарно смотрелся в полуфиналах, тащил дальние, высоко поднимался, когда нужно. Какой вратарь даст больше для них?
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Александр Киричев
Ответ Vlad Grudin
Ты его статистику видел? За сезон 2 гола
У Трента 4, но это не отменяет его огромный вклад в атаку ливера
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