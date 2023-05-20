«Реал» следит за Канселу. Защитник, вероятно, уйдет из «Ман Сити» из-за плохих отношений с Гвардиолой (Sport1)
Жоау Канселу может перейти в «Реал».
В настоящий момент защитник выступает за «Баварию» на правах аренды из «Манчестер Сити». Скорее всего, мюнхенский клуб не выкупит игрока по окончании сезона – «горожане» требуют 70 миллионов евро, «Бавария» не готова платить такую сумму.
При этом отмечается, что Канселу, вероятно, покинет и «Манчестер Сити» – у него плохие отношения с Пепом Гвардиолой.
Интерес к португальскому футболисту проявляют «Арсенал» и «Барселона». «Реал» тоже следит за игроком – мадридцы хотят подписать защитника на левый фланг обороны, чтобы переместить Эдуардо Камавинга в полузащиту.
С подробной статистикой Канселу можно ознакомиться здесь.
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