Матич перешел из «Ромы» в «Ренн», контракт – на два года. У хавбека был конфликт с Моуринью

«Рома» продала Неманю Матича «Ренну».

Полузащитник заключил с французской командой контракт сроком до 2025 года.

Сообщалось, что 35-летний серб покидает итальянский клуб из-за разногласий с главным тренером , и за него римляне получат свыше 3 млн евро.

В составе «Ромы» провел 50 игр и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: staderennais.com

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