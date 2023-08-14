Матич перешел из «Ромы» в «Ренн», контракт – на два года. У хавбека был конфликт с Моуринью
«Рома» продала Неманю Матича «Ренну».
Полузащитник заключил с французской командой контракт сроком до 2025 года.
Сообщалось, что 35-летний серб покидает итальянский клуб из-за разногласий с главным тренером Жозе Моуринью, и за него римляне получат свыше 3 млн евро.
В составе «Ромы» Матич провел 50 игр и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: staderennais.com
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Так как сперва Матич продлил контракт с Ромой и всё его устраивало, лидер в раздевалке, большое количество минут на поле, любимец Моу.. а потом вдруг появляется Ренн с большей зп и с долгим сроком контракта, и Матич начинает паковать чемодан... кому такое понравится? Моу такое не прощает, и правильно делает
Матич решил за неделю до старта чемпионата перейти в «Ренн» по каким-то семейным обстоятельствам. В чем тут соль - неизвестно, может быть, жене во Франции интереснее.
Он объявил об этом клубу, мол, отпустите, я уже обо всем договорился, но гранде НЕОЖИДАННО не захотел его отпускать. Матич не был твердым игроком основы, но он был суперполезен и идеально вписывался в систему Моура, когда, например, нужно балансировать темп в концовках.
Клуб не захотел его отпускать. Моур сказал в раздевалке, где Матича уже не было, что чувствует себя «преданным». Но при этом клуб отпустил игрока, потому что по решению Моуриньо в команде не должно быть токсичных для раздевалки игроков. Ну и плюс Паредес +/- – не самая плохая замена, которая быстро подвернулась.