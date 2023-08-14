Матич перешел из «Ромы» в «Ренн», контракт – на два года. У хавбека был конфликт с Моуринью

Теги Ренн Рома Жозе Моуринью лига 1 Франция серия А Италия трансферы Неманя Матич Футбол

«Рома» продала Неманю Матича «Ренну».

Полузащитник заключил с французской командой контракт сроком до 2025 года.

Сообщалось, что 35-летний серб покидает итальянский клуб из-за разногласий с главным тренером Жозе Моуринью, и за него римляне получат свыше 3 млн евро.

В составе «Ромы» Матич провел 50 игр и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: staderennais.com

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13 комментариев

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Взвешенный вомбат Китая
Откуда инфа про конфликт? В итальянской прессе никакого намёка на это
+24
0
+24
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e34
Конфликт произошёл уже после контакта с Ренном.
Так как сперва Матич продлил контракт с Ромой и всё его устраивало, лидер в раздевалке, большое количество минут на поле, любимец Моу.. а потом вдруг появляется Ренн с большей зп и с долгим сроком контракта, и Матич начинает паковать чемодан... кому такое понравится? Моу такое не прощает, и правильно делает
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Bogdan Ermolaev
Может эксперты напишут, в чём суть конфликта? А то на заборе ведь тоже можно написать слово из трёх букв. С такой же значимостью.
+9
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+8
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Bogdan Ermolaev
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Откуда инфа про конфликт? В итальянской прессе никакого намёка на это
Оттуда же, откуда и слово из трёх букв на заборе.
+8
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+7
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Никита Лобиков
Ответ Bogdan Ermolaev
Может эксперты напишут, в чём суть конфликта? А то на заборе ведь тоже можно написать слово из трёх букв. С такой же значимостью.
Да не было никакого конфликта, очередной высер спорца и вот этого мальчика-автора заметки.

Матич решил за неделю до старта чемпионата перейти в «Ренн» по каким-то семейным обстоятельствам. В чем тут соль - неизвестно, может быть, жене во Франции интереснее.
Он объявил об этом клубу, мол, отпустите, я уже обо всем договорился, но гранде НЕОЖИДАННО не захотел его отпускать. Матич не был твердым игроком основы, но он был суперполезен и идеально вписывался в систему Моура, когда, например, нужно балансировать темп в концовках.
Клуб не захотел его отпускать. Моур сказал в раздевалке, где Матича уже не было, что чувствует себя «преданным». Но при этом клуб отпустил игрока, потому что по решению Моуриньо в команде не должно быть токсичных для раздевалки игроков. Ну и плюс Паредес +/- – не самая плохая замена, которая быстро подвернулась.
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Amalfitano
Странно если есть конфликт. Маур купил Матича в Челси, а потом перетаскивал его в МЮ и Рому за собой. Ну а сам игрок просто красавчик. Будучи опорником в 35 лет отхватить контракт на 2 года это надо очень постараться.
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МАНЧЕСТЕР ГОЛУБОЙ
Очень жаль что ушел. В Роме был ко двору. Видимо действительно дело в деньгах. Про всякие личные семейные причины не верю, просто Ренн предложил хороший контракт.
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Glukinho
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Откуда инфа про конфликт? В итальянской прессе никакого намёка на это
они на португальском ругались
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Bogdan Ermolaev
Ответ Никита Лобиков
Да не было никакого конфликта, очередной высер спорца и вот этого мальчика-автора заметки. Матич решил за неделю до старта чемпионата перейти в «Ренн» по каким-то семейным обстоятельствам. В чем тут соль - неизвестно, может быть, жене во Франции интереснее. Он объявил об этом клубу, мол, отпустите, я уже обо всем договорился, но гранде НЕОЖИДАННО не захотел его отпускать. Матич не был твердым игроком основы, но он был суперполезен и идеально вписывался в систему Моура, когда, например, нужно балансировать темп в концовках. Клуб не захотел его отпускать. Моур сказал в раздевалке, где Матича уже не было, что чувствует себя «преданным». Но при этом клуб отпустил игрока, потому что по решению Моуриньо в команде не должно быть токсичных для раздевалки игроков. Ну и плюс Паредес +/- – не самая плохая замена, которая быстро подвернулась.
Ну, так-то всё логично звучит. Интересно, что они с напом делать будут. Неужели Белотти со старта начнёт чудеса показывать. Даже если так, играть с условно одним напом пол сезона - так себе вариант.
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Bogdan Ermolaev
Ответ Mikko
Зная характер Маура, как раз не удивлен. И не удивлюсь, если через пару лет опять позовет Матича куда-нибудь в Саудовскую Аравию.)))
Тебя жаль никуда не позовут, потому что не нужен никому)
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