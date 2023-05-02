Неманя Матич: «Уверен, что я буду тренировать в АПЛ. Получаю лицензию, но сейчас концентрируюсь на футболе»
Неманя Матич заявил о намерении стать главным тренером команды АПЛ.
«Я уже решил, что однажды стану тренером. Я получаю тренерскую лицензию, но на данный момент концентрируюсь на игре в футбол.
Я чувствую себя хорошо, и, думаю, еще смогу поиграть несколько лет.
Но уверен, что я буду тренировать в АПЛ», – сказал полузащитник «Ромы», ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед».
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