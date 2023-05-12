Ракитич, Матич, Гатти и Тапсоба претендуют на приз игроку недели в ЛЕ. Райс, Бенрахма, Диуф и Бираги – в ЛК

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы и Лиге конференций.

В число претендентов на приз игроку недели в вошли полузащитники (« ») и (« »), точность передач которых в матчах с «Ювентусом» и «Байером» соответственно составила 88%. Также на приз претендуют защитник «Ювентуса» Федерико Гатти, сравнявший счет на 97-й минуте матча с «Севильей», и Эдмонд Тапсоба из «Байера», выполнивший один отбор и девять раз вернувший владение своей команде при точности передач 90%

В Лиге конференций награду могут получить игроки «Вест Хэма» Саид Бенрахма, забивший АЗ (2:1) с пенальти и нанесший 6 ударов по воротам, и Деклан Райс, точность передач которого составила 97%, вингер «Базеля» Анди Диуф, забивший гол в матче с «Фиорентиной», и защитник «фиалок» Кристиано Бираги, выполнивший два отбора и шесть раз вернувший владение своей команде при точности передач 85%.

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