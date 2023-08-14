Неймар проходит медосмотр перед трансфером в «Аль-Хилаль» из «ПСЖ». Контракт подписан

Неймар завершает переход в «Аль-Хилаль» из «ПСЖ».

Бразилец в эти минуты проходит медосмотр для нового клуба, сообщает The Athletic.

L’Équipe отмечает, что 31-летний нападающий уже подписал с саудовской командой контракт на 2 года с опцией продления на еще один сезон.

Ранее сообщалось, что с учетом бонусных выплат сумма трансфера может достичь 120 млн евро. Сам игрок заработает 160 миллионов евро за 2 года в « ».

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