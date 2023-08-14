Неймар проходит медосмотр перед трансфером в «Аль-Хилаль» из «ПСЖ». Контракт подписан

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Неймар завершает переход в «Аль-Хилаль» из «ПСЖ».

Бразилец в эти минуты проходит медосмотр для нового клуба, сообщает The Athletic.

L’Équipe отмечает, что 31-летний нападающий уже подписал с саудовской командой контракт на 2 года с опцией продления на еще один сезон.

Ранее сообщалось, что с учетом бонусных выплат сумма трансфера Неймара может достичь 120 млн евро. Сам игрок заработает 160 миллионов евро за 2 года в «Аль-Хилале».

Похоже, Неймар вот-вот перейдет в «Аль-Хилаль». Дают 160 млн за 2 года 🤑

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74 комментария

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Filimon4ik
Очень сильное трансферное окно саудитов. Китай, который часто вспоминают, и рядом тут валялся.
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danik 258808
31 год, капец
+56
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Отец Абду
Максимальное расстройство... Все таки выбор Неймара зависит от своих близких окружающих, а они как всегда выбрали деньги...

Если принц не стал королем, то пусть станет шейхом:)
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Бронислав Каминский
Поздравляем Неймара с окончательным завершением карьеры)Хотя он ее лет 6 назад закончил
+33
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Бронислав Каминский
Ответ Filimon4ik
Очень сильное трансферное окно саудитов. Китай, который часто вспоминают, и рядом тут валялся.
В Саудии государство выделило несколько миллиардов на трансферы)Тут с ними не может быть конкуренции
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vcaireac
Ответ danik 258808
31 год, капец
И при чём тут возраст?Ему огромные деньги предлжили,многие тут забывают что для футболиста это всего лишь работа.Неймар давно забил на титулы и награды,когда выбрал деньги ПСЖ.
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rej1sta
Давно такого разочарования не испытывал. Уж думал, что Неймар точно останется еще немного в Европе.
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Montenegro Serbian
Ответ danik 258808
31 год, капец
С другой стороны всё логично: величия и наследия уровня Месси или Роналду ему не видать. В прайм выходят Мбаппе и Холланд, а значит шансы на ЗМ ещё ниже, а в силу возраста это последний самый жирный контракт в его жизни.

Призрачная надежда на ЛЧ и ЗМ при его травматичности или реально большой кэш на пенсию.....выбор очевиден.
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AnMe
Я представляю: 3 команды в лиге читерские с прокаченными лучшими игроками против команд ниже, которые играют футбол на любительском уровне. По сути игра будет только несколько раз в сезон между сильными командами, а остальных игры это избиение школьников. Неприятен тот факт, что такой игрок как Неймар, присоединятся к этому болоту, когда может играть года 3 на высоком уровне.
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Montenegro Serbian
Ответ AnMe
Я представляю: 3 команды в лиге читерские с прокаченными лучшими игроками против команд ниже, которые играют футбол на любительском уровне. По сути игра будет только несколько раз в сезон между сильными командами, а остальных игры это избиение школьников. Неприятен тот факт, что такой игрок как Неймар, присоединятся к этому болоту, когда может играть года 3 на высоком уровне.
4 команды. В них вложены все ресурсы.
А так да, верно рассуждаешь: небольшой пул из основных команд, а остальные тупо статисты и балласт.
Мотивации хоть отбавляй)
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фк кабинет
Месси,,Неймар могли вернуться в Барсу этим летом,но что-то пошло не так.Точнее Лапорта ничего не сделал для их возвращения.
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КобеКириленко
Подумать только,но тройка в голосовании за ЗМ в 2017 году уже не будет играть в Европе в этом сезоне. Роналду и Неймар в Аравии,Месси в Америке. Плюс Буффон карьеру завершил.
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Barsa! bolshe chem klub
кто то попал под тень Неймара
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Simbad
Ответ Gündoğan
СуперЛига СА
А в чем Суперлига? Какая мотивация у игроков там выкладываться и показывать свой высочайший уровень, когда им и так заплатят, только за их присутствие? Там нет статусных команд, статусных турниров. Кроме огромных денег саудовцам нечего предложить, даже образ жизни.
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Родя Раскольников
Ответ Filimon4ik
Очень сильное трансферное окно саудитов. Китай, который часто вспоминают, и рядом тут валялся.
Ну китайцы и не идиоты, чтобы вбухивать 30 миллиардов гос. денег в ногомяч.
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Montenegro Serbian
Ответ ponso
Всё к этому шло. Пиковый Неймар кончился ещё в 17 году. Если до того он играл половину матчей за сезон, то у шейхов будет отсилы треть.
Да не, сильно халтурить ему не резон.
Назад в ПСЖ в 33 года его никто на жирнющий контакт не возьмёт.
В МС, Реал и Челси тоже маловероятно.
Ну а больше в Европе ему мало кто сможет ультрабольшие деньги платить.
А тут контракт всего на 2 года.
Будет много матчей пропускать или совсем лениво играть, не продлят дальше. А лет до 35-36 я думаю он хотел бы максимум выжать из футбола СА.
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КобеКириленко
Ответ фк кабинет
Месси,,Неймар могли вернуться в Барсу этим летом,но что-то пошло не так.Точнее Лапорта ничего не сделал для их возвращения.
А они нужны Барселоне? Месси может быть и принёс пользу,но ему зарплату нужно было платить огромную. Неймар же в последние годы больше в лазарете и на карнавалах время проводит,чем на поле. Барсе нужно строить новую команду,в основе которой будут молодые игроки. А за фантомными призраками прошлого гоняться лучше не стоит. Тем более у Хави начало получаться.
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Домоседов
Ответ Влад Безруков
Его выгоняют из клуба Какие ещё варианты были у Неймара? С чего выводы, что он выбрал деньги?
С того, что он своими руками подписал сам контракт с арабами
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Дима Васьковский
Ответ vcaireac
И при чём тут возраст?Ему огромные деньги предлжили,многие тут забывают что для футболиста это всего лишь работа.Неймар давно забил на титулы и награды,когда выбрал деньги ПСЖ.
Мне кажется, что в комментарии возраст упоминается в контексте того, как быстро летит время
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Gündoğan
СуперЛига СА
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Бронислав Каминский
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А Китай какие-то копейки
В Китае вроде корпорации и компании частные вкладывались,чтобы налоги не платить и там вроде какая-то прихоть генсека была,а тут статью читал,что правительство на все клубы трансферный фонд выделило пару лярдов
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che kaif
Ответ Rakhmanov Shukhrat
Все таки бразильцы любят деньги 💰 это проверено годами футбольном мире....
Не знал что Роналду бразилец который первый побежал в СА за бабками
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مختار موسى حاجييف
Ответ Filimon4ik
Очень сильное трансферное окно саудитов. Китай, который часто вспоминают, и рядом тут валялся.
В Китай ушли из видных только Тейшейра,Халк и Оскар. тут целая группа топовых футболистов
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ApXuMaHqPuT
Закономерный итог, когда вместо футбола выбираешь бабло - Мбаппе на заметку😐
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Penguin87
В 2015 я реально думал, что это ЗМ и не один в будущем. весной 2017 я был в этом практически уверен...
Главный разбазаренный талант поколения...
Окружение, карнавалы, выход из тени.
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