Неймар проходит медосмотр перед трансфером в «Аль-Хилаль» из «ПСЖ». Контракт подписан
Неймар завершает переход в «Аль-Хилаль» из «ПСЖ».
Бразилец в эти минуты проходит медосмотр для нового клуба, сообщает The Athletic.
L’Équipe отмечает, что 31-летний нападающий уже подписал с саудовской командой контракт на 2 года с опцией продления на еще один сезон.
Ранее сообщалось, что с учетом бонусных выплат сумма трансфера Неймара может достичь 120 млн евро. Сам игрок заработает 160 миллионов евро за 2 года в «Аль-Хилале».
Похоже, Неймар вот-вот перейдет в «Аль-Хилаль». Дают 160 млн за 2 года 🤑
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Если принц не стал королем, то пусть станет шейхом:)
Призрачная надежда на ЛЧ и ЗМ при его травматичности или реально большой кэш на пенсию.....выбор очевиден.
А так да, верно рассуждаешь: небольшой пул из основных команд, а остальные тупо статисты и балласт.
Мотивации хоть отбавляй)
Назад в ПСЖ в 33 года его никто на жирнющий контакт не возьмёт.
В МС, Реал и Челси тоже маловероятно.
Ну а больше в Европе ему мало кто сможет ультрабольшие деньги платить.
А тут контракт всего на 2 года.
Будет много матчей пропускать или совсем лениво играть, не продлят дальше. А лет до 35-36 я думаю он хотел бы максимум выжать из футбола СА.
Главный разбазаренный талант поколения...
Окружение, карнавалы, выход из тени.