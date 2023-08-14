Неймар будет получать 150 млн евро в год в «Аль-Хилале» – в шесть раз больше, чем в «ПСЖ» (Sky Sports)
Неймар будет получать в «Аль-Хилале» в 6 раз больше, чем в «ПСЖ».
Ранее стало известно, что нападающий завершает переход в саудовский клуб.
Как утверждает Sky Sports, «ПСЖ» получит 100 млн евро за трансфер. Сам бразилец будет получать 150 млн евро в год – в шесть раз больше, чем в «ПСЖ».
Журналист Каве Солхекол также отмечает, что некоторым игрокам, переходящим в Саудовскую Аравию, пообещали выплатить 50% зарплаты авансом.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Ожидание: ПСЖ
Реальность: Аль-Хилаль
Конечно, он выиграл ЛЧ, чемпионаты Испании и Франции, но вся Бразилия ожидала явно большего от « наследника Пеле»
Сейчас больше половины команд СА втопчут в асфальт чемпиона МЛС (кстати, кто там чемпион вообще?)
Не знаю, где там этот Хиляль находится, но, может быть, он Неймару подходит в этом плане.
Неймар закончил полностью и целиком карьеру клубную еще в 2017. Закончил сознательно.)
Уже тогда с ним всё было ясно всем разумным.
Думаю появись бабло-окно такое в Аравии раньше - он бы там мог оказаться в том же 2017-ом.) В ПСЖ все же реально нищенские условия были как видно.