Неймар будет получать 150 млн евро в год в «Аль-Хилале» – в шесть раз больше, чем в «ПСЖ» (Sky Sports)

Неймар будет получать в «Аль-Хилале» в 6 раз больше, чем в «ПСЖ».

Ранее стало известно, что нападающий завершает переход в саудовский клуб.

Как утверждает Sky Sports, «ПСЖ» получит 100 млн евро за трансфер. Сам бразилец будет получать 150 млн евро в год – в шесть раз больше, чем в « ».

Журналист Каве Солхекол также отмечает, что некоторым игрокам, переходящим в Саудовскую Аравию, пообещали выплатить 50% зарплаты авансом.

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