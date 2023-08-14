Неймар будет получать 150 млн евро в год в «Аль-Хилале» – в шесть раз больше, чем в «ПСЖ» (Sky Sports)

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль деньги Футбол

Неймар будет получать в «Аль-Хилале» в 6 раз больше, чем в «ПСЖ».

Ранее стало известно, что нападающий завершает переход в саудовский клуб.

Как утверждает Sky Sports, «ПСЖ» получит 100 млн евро за трансфер. Сам бразилец будет получать 150 млн евро в год – в шесть раз больше, чем в «ПСЖ».

Журналист Каве Солхекол также отмечает, что некоторым игрокам, переходящим в Саудовскую Аравию, пообещали выплатить 50% зарплаты авансом.

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104 комментария

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ЛоуренсАравийский
Малком зимой хотел играть вместе с Неймаром.

Ожидание: ПСЖ
Реальность: Аль-Хилаль
+146
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+140
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Overkiller
Безумие какое то.
+45
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+39
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Cruel Snake
Ответ ЛоуренсАравийский
Малком зимой хотел играть вместе с Неймаром. Ожидание: ПСЖ Реальность: Аль-Хилаль
А есть какая то сильная разница? Особо напрягаться не надо , победа в ЛЧ невозможна, арабы... И всё же СА привлекательние, платят больше. Так что реальность выгоднее
+40
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kk.abb
Если ПСЖ - мешок, то СА что? Чёрная дыра?
+15
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гилберт
Ответ ЛоуренсАравийский
Малком зимой хотел играть вместе с Неймаром. Ожидание: ПСЖ Реальность: Аль-Хилаль
Это как Лёша Черепанов, мечтал играть с Ягром, его как раз Рейнджерс драфтанули. В итоге Ягр сам приехал к Черепанову в Омск.
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Streetbor
а некоторые верили в возвращение в Барселону))
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Блуждающий странник
Ответ Человек1991
Если у 40 летнего Роналду ЗП 100 то у 30 летнего Неймара ЗП должна быть 500 лимонов ! Тот футбол, который периодически показывает Неймар, Роналду в жизни не показывал.
Роналду один из двух самых медийных футболистов и самый популярный человек в инсте, один из первых крупных переходов. Нынче СА уже не кажется такой дырой как в прошлом году. А на счет уровня футбола.. сразу видно Роналду только по Реалу и Юве оцениваете. Роналду времен МЮ фантастический игрок и дриблер в том числе
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Иван Иванов
Ответ ApXuMaHqPuT
Просто возмутительно - хрустальный Неймар за пару месяцев будет зарабатывать больше, чем наш россиянин Малком за целый год🙁
Денисов, ты?
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Aleksandr Alferov
Потенциал бешенный. Но всё просрал. Только денег заработал.
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гилберт
Ответ Streetbor
а некоторые верили в возвращение в Барселону))
Скоро Неймар купит Барселону.
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Мафусаил Бен
Ответ Человек1991
Если у 40 летнего Роналду ЗП 100 то у 30 летнего Неймара ЗП должна быть 500 лимонов ! Тот футбол, который периодически показывает Неймар, Роналду в жизни не показывал.
Периодический футболист?)))
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Tigo_Volchara93
С одной стороны жаль, такой талант и огромные надежды сборной Бразилии смыл в унитаз, хоть и с деньгами.
Конечно, он выиграл ЛЧ, чемпионаты Испании и Франции, но вся Бразилия ожидала явно большего от « наследника Пеле»
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ApXuMaHqPuT
Просто возмутительно - хрустальный Неймар за пару месяцев будет зарабатывать больше, чем наш россиянин Малком за целый год🙁
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Илья Богданов
Ответ Игорь Климов
Но только лига MLS чуть выше по рейтингу, чем СА.
По какому к черту рейтингу? Сколько футболистов в МЛС ты знаешь и сколько в СА? И скольким из них меньше 34 лет в МЛС и скольким меньше 34 в СА?
Сейчас больше половины команд СА втопчут в асфальт чемпиона МЛС (кстати, кто там чемпион вообще?)
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гилберт
Вот это другое дело. За 80 лямов Неймар с кровати бы не встал.
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Enisei08
Ответ Tigo_Volchara93
С одной стороны жаль, такой талант и огромные надежды сборной Бразилии смыл в унитаз, хоть и с деньгами. Конечно, он выиграл ЛЧ, чемпионаты Испании и Франции, но вся Бразилия ожидала явно большего от « наследника Пеле»
Ему просто не повезло играть в одну эпоху с Месси и Роналду.. играл бы он в 90-е брал бы ЗМ каждый год.
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Kranmeister
Ответ Tigo_Volchara93
С одной стороны жаль, такой талант и огромные надежды сборной Бразилии смыл в унитаз, хоть и с деньгами. Конечно, он выиграл ЛЧ, чемпионаты Испании и Франции, но вся Бразилия ожидала явно большего от « наследника Пеле»
У Пеле таких наследников было на 10 сборных Бразилии.
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Vinnipukh Vinni
Ответ LaffyTaffy
Интересно, как он будет тусоваться в Сауди? Неймар же большой любитель домашних вечеринок, в СА такого точно нельзя делать) Придётся в клубы ходить, по старинке) но опять же если арабы его заметят в ночном клубе перед игрой, например,, то как отнесутся ? Видится мне, что Неймару придётся ой как сильно поменять свой образ жизни)
Недавно был текст, что игроки, чьи клубы базируются близко к границе, будут жить не в Аравии, а в соседних странах, где гораздо больше можно.
Не знаю, где там этот Хиляль находится, но, может быть, он Неймару подходит в этом плане.
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Блуждающий странник
Имя Фамилия вчера готов был почку поставить, что Неймар не перейдет в СА... Ну ему снова переобуваться, теперь не будет притворяться болельщиком ПСЖ. Сынок, мы с детства за Аль-Хиляль
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Stewart D.
насколько щас просядет зрелищность и качество ЛЧ подумать только. Ведь и следующим летом толпа игроков побежит на легкими деньгами...
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Виталий Ан
Давайте правде в глаза: если брать 38 летнего Роналду за 100 и Нея 31 летнего. То однозначно это сделка отличная. И для популяризации( что хотят сделать шейхи)это просто немыслимый приток внимания. Я удивился до этого новостям про 60 за игрока и 80 ЗП.
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Universal1000
Ответ Eden Hazard
А говорили что в СА его можно заменить только если дать ему первый год в Барсе поиграть, это ведь его самая желанная мечта)
Кто говорил?
Неймар закончил полностью и целиком карьеру клубную еще в 2017. Закончил сознательно.)
Уже тогда с ним всё было ясно всем разумным.
Думаю появись бабло-окно такое в Аравии раньше - он бы там мог оказаться в том же 2017-ом.) В ПСЖ все же реально нищенские условия были как видно.
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AnMe
Очень мало для его возраста и игры, если сравнить с Роналду и Бензема. Может только если из-за травм так скинули.
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Kranmeister
Ответ ApXuMaHqPuT
Просто возмутительно - хрустальный Неймар за пару месяцев будет зарабатывать больше, чем наш россиянин Малком за целый год🙁
"Футболисты, россияне, пусть доллары воссияют!" спето голосом Газманова
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Eden Hazard
А говорили что в СА его можно заменить только если дать ему первый год в Барсе поиграть, это ведь его самая желанная мечта)
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