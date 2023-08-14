«Сосьедад» – хороший вариант для Захаряна, но я не уверен, что Арсен потянет. Наш уровень футбола не дотягивает до Европы, тем более до Испании». Дмитрий Кузнецов о хавбеке «Динамо»
Дмитрий Кузнецов сомневается в том, что Арсен Захарян проявит себя в Ла Лиге.
«Думаю, «Реал Сосьедад» – хороший вариант для Захаряна. Но я не уверен, что Арсен потянет уровень футбола там. Он точно не будет играть во всех матчах. Не знаю, нужно ли было ехать в Европу прямо сейчас.
Наш уровень футбола на данный момент точно не дотягивает до Европы, тем более до Испании.
Последний год у Захаряна был неудачным. Первый сезон он провел здорово, а потом наступил спад.
Естественно, каждый футболист хочет уехать в Европу. Очень важно суметь закрепиться там. Желаю Арсену удачи в Испании», – сказал бывший защитник «Эспаньола», «Алавеса» и других испанских клубов, а ныне – главный тренер 2Drots.
Захарян в «Сосьедаде» – с «Динамо» договорились. Что известно о переходе?
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Если всё сложится и трансфер состояться, удачи тебе Арсен, а поливающие эксперты у нас всегда были, есть и будут…
Вернуться из Испании в Динамо он всегда успеет.
В любом случае, получить ценный опыт игр в топ -чемпионате.
Так что надо по лучшим играм мерить. Как в будущем сложится, сейчас никто не знает. Но возможность блеснуть в Ла Лиге у Захаряна есть