«Сосьедад» – хороший вариант для Захаряна, но я не уверен, что Арсен потянет. Наш уровень футбола не дотягивает до Европы, тем более до Испании». Дмитрий Кузнецов о хавбеке «Динамо»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва Дмитрий Кузнецов Чемпионат.com Арсен Захарян Футбол

Дмитрий Кузнецов сомневается в том, что Арсен Захарян проявит себя в Ла Лиге.

«Думаю, «Реал Сосьедад» – хороший вариант для Захаряна. Но я не уверен, что Арсен потянет уровень футбола там. Он точно не будет играть во всех матчах. Не знаю, нужно ли было ехать в Европу прямо сейчас.

Наш уровень футбола на данный момент точно не дотягивает до Европы, тем более до Испании.

Последний год у Захаряна был неудачным. Первый сезон он провел здорово, а потом наступил спад.

Естественно, каждый футболист хочет уехать в Европу. Очень важно суметь закрепиться там. Желаю Арсену удачи в Испании», – сказал бывший защитник «Эспаньола», «Алавеса» и других испанских клубов, а ныне – главный тренер 2Drots.

Захарян в «Сосьедаде» – с «Динамо» договорились. Что известно о переходе?

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17 комментариев

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therealgreenman
Там раньше разговоры о Челси были и АПЛ, а теперь тут льют что он Сосьедад и Ла Лигу не потянет….

Если всё сложится и трансфер состояться, удачи тебе Арсен, а поливающие эксперты у нас всегда были, есть и будут…
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laudrup
На мой взгляд, лучше попробовать себя в Ла Лиге, чем просидеть всю карьеру в нашем болоте.
Вернуться из Испании в Динамо он всегда успеет.
В любом случае, получить ценный опыт игр в топ -чемпионате.
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korablev
Ну, когда Хвича Кварацхелия уезжал в Наполи, он тоже не особо впечатлял. А там свой потенциал так раскрыл, что лучшим игроком Серии А стал.
Так что надо по лучшим играм мерить. Как в будущем сложится, сейчас никто не знает. Но возможность блеснуть в Ла Лиге у Захаряна есть
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T622222
Да еще и не берут не спеши…
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pit4er
После Хвичи уже ясно, что нельзя ничего загадывать, надо просто смотреть. Уж точно Захарян ничего не потеряет
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Сергей48
Волков бояться, в лес не ходить!
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Hong Kil
Вряд ли командировка будет долгой. Взяли с прицелом продажи обратно в РПЛ. И то пока не взяли.
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Peter Parker
Ответ pit4er
После Хвичи уже ясно, что нельзя ничего загадывать, надо просто смотреть. Уж точно Захарян ничего не потеряет
Да дело не только в Хвиче. Те же многие легионеры, которые не особо играют здесь, там оказываются вполне нужными игроками, пусть и не в самых сильных клубах. Взять хотя бы Фешена Сакалу или Кофрие и так далее. Кто-то не особо, как Влашич или совсем провал как Ларссон. А кто-то как Кабелла и здесь и там хорош. Все зависит от самого игрока
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Korney
научат))жду дубль топ клубам(реал,барса)
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ponso
Каждый случай индивидуальный. Можно подумать, уровень СериАла околонулевой раз Хвича там преуспел.
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Шухрат Казыев
Пусть у него все получится в Испании.
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Marcus-light
Во-первых, сложно поверить, что в нынешней ситуации Сосьедад потратит 13 млн на иностранца и не будет всеми возможными способами пытаться его интегрировать. Во-вторых, Захарян, даже если бы был суперзвездой, может и не потянуть Сосьедад. Просто потому, что процесс адаптации и химии с тренером и партнёрами - вещь непредсказуемая. Но у басков есть очень позитивный опыт с большим количеством молодёжи, которую они раскручивали (Гризманн, Эдегор, Исаак, Кубо) или просто умело интегрировали. Во всяком случае, я хоть и не слежу за испанской лигой, но постоянно выделяю РС как команду где несмотря на любые кризисы всегда есть 2-3 топовых игрока. Что за пределами топ-4 - редко для всех лиг кроме АПЛ.
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градус ненависти
Логика неправильная, как раз сейчас надо ехать, так как РПЛ с каждым годом деградирует, и это не 07-13 годы чтобы здесь можно было прогрессировать на фоне топовых соперников
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bengalsckyzh
НЕ потянет.. НЕ хотелось бы.. Головин шестой год тянет в силовой Франции и Арсен потянет в Испании. Он совсем не прост разумом и всё понимает. Он едет НЕ на не курорт и нужно пахать, пахать и пахать. Парень справится.
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