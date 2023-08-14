«Сосьедад» – хороший вариант для Захаряна, но я не уверен, что Арсен потянет. Наш уровень футбола не дотягивает до Европы, тем более до Испании». Дмитрий Кузнецов о хавбеке «Динамо»

Дмитрий Кузнецов сомневается в том, что Арсен Захарян проявит себя в Ла Лиге.

«Думаю, « » – хороший вариант для . Но я не уверен, что Арсен потянет уровень футбола там. Он точно не будет играть во всех матчах. Не знаю, нужно ли было ехать в Европу прямо сейчас.

Наш уровень футбола на данный момент точно не дотягивает до Европы, тем более до Испании.

Последний год у Захаряна был неудачным. Первый сезон он провел здорово, а потом наступил спад.

Естественно, каждый футболист хочет уехать в Европу. Очень важно суметь закрепиться там. Желаю Арсену удачи в », – сказал бывший защитник «Эспаньола», «Алавеса» и других испанских клубов, а ныне – главный тренер 2Drots.

Захарян в «Сосьедаде» – с «Динамо» договорились. Что известно о переходе?

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