Президент «Сосьедада»: «Трансфер Захаряна пока не закрыт. Есть еще дела, посмотрим, получится ли разобраться»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

В «Реал Сосьедад» сообщили, что сделка по Арсену Захаряну пока не закрыта.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Динамо» перейдет за 13 млн евро, не считая бонусов, и пройдет медосмотр 15 августа.

«Мы работаем над трансфером только одного полузащитника. Мы все еще работаем [Над трансфером Захаряна], больше ничего не могут сказать.

Трансфер пока не закрыт. Есть еще дела, посмотрим, получится ли разобраться с ними», – сказал президент «Сосьедада» Йокин Аперрибай.

Захарян едет в «Сосьедад». Сработал 20-й вариант из инсайдов

Захарян в «Сосьедаде» – с «Динамо» договорились. Что известно о переходе?

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
А ха ха ха 🤣🤣будет совсем смешно как выйдет в РПЛ в следующем матче
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Ответ Lev Zucker
Хахахахахаха
Вы так же реагируете, когда вам палец показывают?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladvenk
Все последние новости о трансферах из России – какие-то трансферы Шредингера.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тамерлан Поздняков
Началось…
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Шевченко
Нееет, только не это, только не говорите, что трансфер сорвется…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
А если не получится разобраться?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Домоседов
Будет обидно за Захаряна, если сорвется, видимо, с Ла Лигой согласовывают, в прошлом сезоне же бан был на игроков с российским паспортом, узнают сейчас, можно ли или нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БолельщикСоСтажем
Армянский паспорт, где его армянский паспорт…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Речь, конечно же, идет о переправе денег. Но даже здесь можно совершить кругосветный маршрут через Латинскую Америку и ОАЭ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Пичугин
Все ясно, баски заднюю включили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lev Zucker
Ответ Dmitry Orlov
Вы так же реагируете, когда вам палец показывают?
Ты чего умничаешь? Просто стало смешно, потому что с Челси все случилось похожим образом. Я ему в любом случае только удачи желаю. Но менеджмент Динамо это сильно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uriy walmart
Ответ Vladvenk
Все последние новости о трансферах из России – какие-то трансферы Шредингера.
Ну так нет гарантии что бабки через офшор пройдут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий