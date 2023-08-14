Президент «Сосьедада»: «Трансфер Захаряна пока не закрыт. Есть еще дела, посмотрим, получится ли разобраться»
В «Реал Сосьедад» сообщили, что сделка по Арсену Захаряну пока не закрыта.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Динамо» перейдет за 13 млн евро, не считая бонусов, и пройдет медосмотр 15 августа.
«Мы работаем над трансфером только одного полузащитника. Мы все еще работаем [Над трансфером Захаряна], больше ничего не могут сказать.
Трансфер пока не закрыт. Есть еще дела, посмотрим, получится ли разобраться с ними», – сказал президент «Сосьедада» Йокин Аперрибай.
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