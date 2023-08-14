«Брайтон» хочет подписать Балеба из «Лилля» на замену Кайседо. За хавбека требуют 30 млн евро

Теги Лилль премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Карлос Балеба Футбол

«Брайтон» интересуется полузащитником «Лилля» Карлосом Балеба.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Балеба является приоритетной целью «Брайтона» на замену Мойсесу Кайседо, который близок к переходу в «Челси». Условия личного контракта с Балеба уже согласованы.

Сообщается, что стартовое предложение «Брайтона» составило 16 миллионов евро с учетом бонусов. Однако, как утверждает RMC Sport, «Лилль» оценивает 19-летнего полузащитника примерно в 30 млн евро.

Со статистикой Карлоса Балеба можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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ман сити фейк
Ответ Василий Монксов
и через пару лет в Челси за 150 млн фунтов продать )
Или в Ливерпуль за 145
+6
0
+6
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got_milk
Так, можно сэкономить и взять за 30 уже)))
+5
0
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Andrey Yaroslavtsev
Брайтон красавцы.
+3
-2
+1
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Василий Монксов
и через пару лет в Челси за 150 млн фунтов продать )
+3
-2
+1
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Олег Комисаров
Ливерпуль должен перехватить, хоть как то компенсируя свой провал
+1
-1
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TravenS
Блин, тут тактика-то проста: следить за игроками, которые хочет купить Брайтон, и купить их быстрее 😂
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Василий Монксов
Ответ ман сити фейк
Или в Ливерпуль за 145
как вариант
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Любезный Коссутий
Ответ Олег Комисаров
Ливерпуль должен перехватить, хоть как то компенсируя свой провал
иначе через год за 100 придется покупать
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