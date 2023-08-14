«Брайтон» хочет подписать Балеба из «Лилля» на замену Кайседо. За хавбека требуют 30 млн евро

«Брайтон» интересуется полузащитником «Лилля» Карлосом Балеба.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Балеба является приоритетной целью «Брайтона» на замену , который близок к переходу в «Челси». Условия личного контракта с Балеба уже согласованы.

Сообщается, что стартовое предложение « » составило 16 миллионов евро с учетом бонусов. Однако, как утверждает RMC Sport, « » оценивает 19-летнего полузащитника примерно в 30 млн евро.

Со статистикой можно ознакомиться здесь.

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