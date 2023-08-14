«Брайтон» хочет подписать Балеба из «Лилля» на замену Кайседо. За хавбека требуют 30 млн евро
«Брайтон» интересуется полузащитником «Лилля» Карлосом Балеба.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Балеба является приоритетной целью «Брайтона» на замену Мойсесу Кайседо, который близок к переходу в «Челси». Условия личного контракта с Балеба уже согласованы.
Сообщается, что стартовое предложение «Брайтона» составило 16 миллионов евро с учетом бонусов. Однако, как утверждает RMC Sport, «Лилль» оценивает 19-летнего полузащитника примерно в 30 млн евро.
Со статистикой Карлоса Балеба можно ознакомиться здесь.
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