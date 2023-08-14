«Челси» и «Брайтон» согласовали трансфер Кайседо за 115 млн фунтов. Это рекорд АПЛ

Опорник «Брайтона» Мойсес Кайседо переходит в «Челси» за рекордную для АПЛ сумму.

По информации инсайдера , стороны окончательно договорились о трансфере 21-летнего игрока за 115 млн фунтов. Также « » получит процент от перепродажи эквадорца.

Полузащитник подпишет контракт до 2031 года с опцией продления до 2032 года.

Этот трансфер станет самым крупным за всю историю внутренних переходов в . Ранее этот рекорд удерживал Деклан Райс (в «Арсенал» из «Вест Хэма» за 100+5 млн фунтов), а до него – Джек Грилиш (в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» за 100 млн фунтов).

Статистику Кайседо можно найти здесь.

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