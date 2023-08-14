«Челси» и «Брайтон» согласовали трансфер Кайседо за 115 млн фунтов. Это рекорд АПЛ

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Фабрицио Романо Футбол

Опорник «Брайтона» Мойсес Кайседо переходит в «Челси» за рекордную для АПЛ сумму.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны окончательно договорились о трансфере 21-летнего игрока за 115 млн фунтов. Также «Брайтон» получит процент от перепродажи эквадорца.

Полузащитник  подпишет контракт до 2031 года с опцией продления до 2032 года.

Этот трансфер станет самым крупным за всю историю внутренних переходов в АПЛ. Ранее этот рекорд удерживал Деклан Райс (в «Арсенал» из «Вест Хэма» за 100+5 млн фунтов), а до него – Джек Грилиш (в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» за 100 млн фунтов).

Статистику Кайседо можно найти здесь.

Драка за Кайседо – кино! «Ливерпуль» уводил игрока из-под носа у «Челси», но рано радовался

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66 комментариев

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CriminalJoint62
Он отказал Ливерпулю 😂😂😂😂😂😂
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Чёрный тюльпан
Блум просто красава! Сказал, что дешевле 100 млн. не продаст, и сдержал своё слово, получив даже больше, чем за Райса, на трансфер которого ссылался.
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Prokuror Prokurorov
Ответ Егор Трушников
Куда ФФП смотрит? За год 700-800млн потратили на трансферы. Это как так?)
не 700, а 70 чисто с технической точки зрения. Челси берет игроков в длительную рассрочку на 7-10 лет.
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Eden Hazard
Ответ fbd
А зачем Челси дает 115, если Брайтон на 110 от Ливерпуля согласился?
при аукционе надо повышать.
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avalanch
пишут что и лавия на подходе
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Prokuror Prokurorov
Считаю, что это хороший трансфер для Челси, хотя если бы менеджеры Челси не игрались бы в *профессионалов*, то взяли бы игрока на 20 млн фунтов дешевле. Конечно, это дикая переплата, но для АПЛ это норма.
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Егор Трушников
Куда ФФП смотрит? За год 700-800млн потратили на трансферы. Это как так?)
+8
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igorrado@yandex.ru
Дорого.
Но, уверен, в паре с Энцо - это будет нечто!
Того же Энцо брали за 120 зимой, и это казалось дикой переплатой. После его сегодняшней игры так не кажется)
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iegord
Учитывая, что Боули уже вываливал такие деньги за Энцо, грех было Брайтону его не развести
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bogdan fedyuk
Ответ igorrado@yandex.ru
Брал. С июля эту лавочку прикрыли)
не прикрыли. ограничили амортизацию 5 годами
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igorrado@yandex.ru
Ответ Евгений Шазиев
Ё-моё за каких-то ноунеймов, фэйспалм, только не надо мне за инфляцию чесать: её значения в ЕС не равны таким ценникам. Где УЕФА, где ФФП, где Чеферин? Почему одним можно всё, другим ничего? Сотка за Роналду, когда он уже был суперзвездой и еще больше за какого-то негра, про которого я ничего не знаю.
100 за Роналду была в 2009.
Сейчас это с учетом инфляции 250 млн.
Если смотреть на трансфер Рона в Юве, то сейчас бы он обошелся в 150 млн.
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Профессор из Кобхэма
Ответ iegord
Учитывая, что Боули уже вываливал такие деньги за Энцо, грех было Брайтону его не развести
Энцо стоит таких денег.
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Kipriot
Никто не имеет право перебивать рекорды Челси.
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Евгений Шазиев
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Ё-моё за каких-то ноунеймов, фэйспалм, только не надо мне за инфляцию чесать: её значения в ЕС не равны таким ценникам. Где УЕФА, где ФФП, где Чеферин? Почему одним можно всё, другим ничего?
Сотка за Роналду, когда он уже был суперзвездой и еще больше за какого-то негра, про которого я ничего не знаю.
+12
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Eden Hazard
Ответ UFO Beats
зачем Челси два топ опорника? энцо же живой
Энцо не опорник
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Максим Маслов
Ответ Чёрный тюльпан
Да это понятно, я тут скорее отметил их жёсткую позицию в переговорах, которая по итогу выгорает. Чем-то Наполи напоминает и Тоттехэм, правда у первых был прокол с Кулибали. Лотито из Лацио и Каиро и Торино пытаются в косплей Де Лаурентиса, но выходит у них так себе по итогу.
У Наполи де Лаурентис просто сумасброд. И в это лето его еще и обокрали с Кимом (так уж вышло)
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Максим Маслов
Ответ Чёрный тюльпан
Да это понятно, я тут скорее отметил их жёсткую позицию в переговорах, которая по итогу выгорает. Чем-то Наполи напоминает и Тоттехэм, правда у первых был прокол с Кулибали. Лотито из Лацио и Каиро и Торино пытаются в косплей Де Лаурентиса, но выходит у них так себе по итогу.
ну так именно поэтому у них и топовый менеджмент, что умеет решать на свои условиях. Если бы у Мака не было бы отступных, они и его бы продали за дорого
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Чёрный тюльпан
Ответ Максим Маслов
у Брайтона топовый менеджмент, это уже давно не новость
Да это понятно, я тут скорее отметил их жёсткую позицию в переговорах, которая по итогу выгорает. Чем-то Наполи напоминает и Тоттехэм, правда у первых был прокол с Кулибали. Лотито из Лацио и Каиро и Торино пытаются в косплей Де Лаурентиса, но выходит у них так себе по итогу.
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Безумный Макс
Ответ Профессор из Кобхэма
Энцо стоит таких денег.
да?и что он сделал такого за 130 миллионов евро?)
или у фанов Челси из-за сегодняшнего матча с ЛФК такое впечатление?!)
у Ливерпуля даже мяч отнимать не кому было в полузащите так что особо не радуйтесь...в прошлом сезоне он был абсолютно посредственным футболистом)
не стоит он таких денег как и Кайседо
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Artuom Batishev
Ответ Борщ со сметанкой
Потому что нельзя просрочить дедлайн, а потом предложить столько же, сколько конкурент. Нужно повысить
Сами придумали?
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Wagner
Ответ fbd
Это не полноценный аукцион. По-твоему Брайтон согласится на 110 от Ливерпуля, но отклонит 110 от Челси? Какая им разница вообще, они получают запрашиваемые бабки, дальше выбор за Кайседо.
Это если платить всю сумму сразу. То можно так и поступить.
Но Челси хотел заплатить частями, чтобы вписаться в ффп.
А значит, надо повышать конечную ставку.
И за Лавиа Челси платит больше запрашиваемой суммы, чтобы платить по схеме.
Это как покупка в кредит.
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Борщ со сметанкой
Ответ igorrado@yandex.ru
нет. За последние 5 лет у Челси баланс лучше, чем у МС, МЮ и Арсенала
Да-да-да

https://www.transfermarkt.co.uk/premier-league/fuenfjahresvergleich/wettbewerb/GB1

С учетом Кайседо и Лавиа, уже перегнали всех
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bogdan fedyuk
Ответ igorrado@yandex.ru
так-с, рассрочка и амортизация, если не вдаваться в детали, для Вас это разные вещи?))
причем тут вообще рассрочка
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Farkhod Tursunkulov
Ну и цены нынче
Раньше чтобы ты стоил больше сотки, ты должен был 2-3 сезона на высочайшем уровне провести. Сейчас пол сезона хватает
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Борщ со сметанкой
Ответ Профессор из Кобхэма
Ни одна команда АПЛ так и не продает игроков.
Ну конечно, если купить 50 игроков, потом хочешь не хочешь придется кого-то продавать
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