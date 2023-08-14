«Челси» и «Брайтон» согласовали трансфер Кайседо за 115 млн фунтов. Это рекорд АПЛ
Опорник «Брайтона» Мойсес Кайседо переходит в «Челси» за рекордную для АПЛ сумму.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны окончательно договорились о трансфере 21-летнего игрока за 115 млн фунтов. Также «Брайтон» получит процент от перепродажи эквадорца.
Полузащитник подпишет контракт до 2031 года с опцией продления до 2032 года.
Этот трансфер станет самым крупным за всю историю внутренних переходов в АПЛ. Ранее этот рекорд удерживал Деклан Райс (в «Арсенал» из «Вест Хэма» за 100+5 млн фунтов), а до него – Джек Грилиш (в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» за 100 млн фунтов).
Статистику Кайседо можно найти здесь.
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Но, уверен, в паре с Энцо - это будет нечто!
Того же Энцо брали за 120 зимой, и это казалось дикой переплатой. После его сегодняшней игры так не кажется)
Сейчас это с учетом инфляции 250 млн.
Если смотреть на трансфер Рона в Юве, то сейчас бы он обошелся в 150 млн.
Сотка за Роналду, когда он уже был суперзвездой и еще больше за какого-то негра, про которого я ничего не знаю.
или у фанов Челси из-за сегодняшнего матча с ЛФК такое впечатление?!)
у Ливерпуля даже мяч отнимать не кому было в полузащите так что особо не радуйтесь...в прошлом сезоне он был абсолютно посредственным футболистом)
не стоит он таких денег как и Кайседо
Но Челси хотел заплатить частями, чтобы вписаться в ффп.
А значит, надо повышать конечную ставку.
И за Лавиа Челси платит больше запрашиваемой суммы, чтобы платить по схеме.
Это как покупка в кредит.
https://www.transfermarkt.co.uk/premier-league/fuenfjahresvergleich/wettbewerb/GB1
С учетом Кайседо и Лавиа, уже перегнали всех
Раньше чтобы ты стоил больше сотки, ты должен был 2-3 сезона на высочайшем уровне провести. Сейчас пол сезона хватает