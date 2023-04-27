«Милану» интересен Арнаутович. «Болонья» запросит менее 5 млн евро за 34-летнего форварда

«Милану» интересен Марко Арнаутович.

Как сообщает La Gzzetta dello Sport, спортивные директора «россонери» и намерены укрепить линию атаки и считают 34-летнего австрийца сильным нападающим.

Клубу нужен новый форвард, поскольку контракт Златана Ибрагимовича с « » истекает в конце этого сезона, Дивок Ориги и Анте Ребич тоже могут покинуть команду.

Считается, что за трансфер «Милану» нужно будет заплатить менее 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А Марко провел 16 матчей, отличившись 8 голами. Он один из двух лучших бомбардиров «Болоньи».

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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