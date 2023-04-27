«Милану» интересен Арнаутович. «Болонья» запросит менее 5 млн евро за 34-летнего форварда

Теги Милан Паоло Мальдини серия А Италия возможные трансферы Болонья Марко Арнаутович Фредерик Массара Футбол

«Милану» интересен Марко Арнаутович.

Как сообщает La Gzzetta dello Sport, спортивные директора «россонери» Паоло Мальдини и Фредерик Массара намерены укрепить линию атаки и считают 34-летнего австрийца сильным нападающим.

Клубу нужен новый форвард, поскольку контракт Златана Ибрагимовича с «Миланом» истекает в конце этого сезона, Дивок Ориги и Анте Ребич тоже могут покинуть команду. 

Считается, что за трансфер Арнаутовича «Милану» нужно будет заплатить менее 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А Марко провел 16 матчей, отличившись 8 голами. Он один из двух лучших бомбардиров «Болоньи».

Подробную статистику игрока можно найти здесь

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9 комментариев

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Владимир Владимирович
Стратегия такая в Милане, должен быть хотя бы один старик в нападении, а лучше два .
+14
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pit4er
Старая синьора вроде другой клуб
+6
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Almaz KENZHEBEKOV
зачем ещё один старик?
+5
0
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Муканов Арманбек
Для Милана нападающий младше 40 лет теперь в категории "подающий надежды"
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ГРИША СОЗОН
Ответ Владимир Владимирович
Стратегия такая в Милане, должен быть хотя бы один старик в нападении, а лучше два .
а если ещё и Златан останется
+2
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Локуся
Это какая то некрофилия уже владельцев
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Евгений Кузнецов
Чем старше тем лучше!!
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ulanov.vladislav95@list.ru
а может уже кого-нибудь помоложе ?
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untilofend
в милане вино с игроками путают?
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