«Милану» интересен Арнаутович. «Болонья» запросит менее 5 млн евро за 34-летнего форварда
«Милану» интересен Марко Арнаутович.
Как сообщает La Gzzetta dello Sport, спортивные директора «россонери» Паоло Мальдини и Фредерик Массара намерены укрепить линию атаки и считают 34-летнего австрийца сильным нападающим.
Клубу нужен новый форвард, поскольку контракт Златана Ибрагимовича с «Миланом» истекает в конце этого сезона, Дивок Ориги и Анте Ребич тоже могут покинуть команду.
Считается, что за трансфер Арнаутовича «Милану» нужно будет заплатить менее 5 миллионов евро.
В текущем сезоне Серии А Марко провел 16 матчей, отличившись 8 голами. Он один из двух лучших бомбардиров «Болоньи».
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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