Малком забил в 3 из 4 матчей за «Аль-Хилаль» и отдал один голевой пас
Малком отметился результативными действиями в каждом из 4 матчей за «Аль-Хилаль».
Сегодня полузащитник открыл счет на 31-й минуте игры с «Абхой» (1:1, первый тайм) в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Он замкнул прострел хавбека Насера Аль-Досари.
Ранее бразилец отправил мяч в ворота «Аль-Иттихада» (3:1) и «Аль-Шабаба» (3:1) в Кубке арабских чемпионов. В игре с «Аль-Насром» (1:2) в финале турнира он ассистировал форварду Майклу Ричарду.
Подробно со статистикой бывшего футболиста «Зенита» можно ознакомиться здесь.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Молодец, Малком! Рад от души!
Нынешние арабские топы - это ПСЖ на ультраминималках. Качуственных исполнителей количественно меньше, а структуры и команды, нет совсем. Какой там может быть уровень "околотопа"?
Там Аль-Ахли, который один из претендентов на титул проиграл команде из второй австрийской лиги. Мурсия обыграла Дхамк (команда из третьей испанской лиги). Даже не упоминая Сельта - Аль Наср 5-0 )