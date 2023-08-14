Малком забил в 3 из 4 матчей за «Аль-Хилаль» и отдал один голевой пас

Малком отметился результативными действиями в каждом из 4 матчей за «Аль-Хилаль».

Сегодня полузащитник открыл счет на 31-й минуте игры с «Абхой» (1:1, первый тайм) в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Он замкнул прострел хавбека .

Ранее бразилец отправил мяч в ворота «Аль-Иттихада» (3:1) и «Аль-Шабаба» (3:1) в Кубке арабских чемпионов. В игре с «Аль-Насром» (1:2) в финале турнира он ассистировал форварду Майклу Ричарду.

Подробно со статистикой бывшего футболиста «Зенита» можно ознакомиться здесь.

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