Малком забил в 3 из 4 матчей за «Аль-Хилаль» и отдал один голевой пас

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Насер Аль-Досари Абха Футбол

Малком отметился результативными действиями в каждом из 4 матчей за «Аль-Хилаль».

Сегодня полузащитник открыл счет на 31-й минуте игры с «Абхой» (1:1, первый тайм) в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Он замкнул прострел хавбека Насера Аль-Досари.

Ранее бразилец отправил мяч в ворота «Аль-Иттихада» (3:1) и «Аль-Шабаба» (3:1) в Кубке арабских чемпионов. В игре с «Аль-Насром» (1:2) в финале турнира он ассистировал форварду Майклу Ричарду.

Подробно со статистикой бывшего футболиста «Зенита» можно ознакомиться здесь.

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36 комментариев

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Pavel Tyazhev
Разрывает наш парнишка, прямо как Саша Кипрский в прошлом сезоне.
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Дмитрий9779
Молодец!
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Юлия Закаблукова
Набрался опыта в зените
+14
-3
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avcgloronalduMU
сейчас Неймар перейдет и покажет как надо в этой Суперлиге
+11
-2
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ponso
Лучший российский игрок за границей.
+6
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Dimario
Шутка про то, что через год или зимой уедет в ПСЖ за сотку, уже не кажется шуткой)

Молодец, Малком! Рад от души!
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ avcgloronalduMU
сейчас Неймар перейдет и покажет как надо в этой Суперлиге
Ну если Неймар перейдёт в этот Аль, а не какой нибудь другой, состав там будет вполне себе уже европейского уровня
+6
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Kobe81pts
Тренировки с Богданычем дают о себе знать
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Egor Aleksandrovich
уже дубль)
+4
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Вечно в бане
Ответ Мистер Громов
Ну я бы глянул на матчи нынешних саудовских команд с европейскими. Думаю, что вполне себе на уровне околотопа посоревноваться смогут.
Товарняк Аль-Нассра с Сельтой посмотри.

Нынешние арабские топы - это ПСЖ на ультраминималках. Качуственных исполнителей количественно меньше, а структуры и команды, нет совсем. Какой там может быть уровень "околотопа"?
+3
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Мне пофиг, я из леса
Дубль подъехал)
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Evgeny Trifonov
с такой игрой есть варианты и вернуться в топ5 чемпионаты. Пример Витселя, и денег зароботал и в топ чемпионатах поиграл после Китая
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Ilia Churin
Ответ Юлия Закаблукова
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Согласен
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prus_3
Уже вывел вперёд и третий забил. Хорошего игрока вырастили.
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3a_3eHuT
Хет-трик уже. По ходу продешевили с ним...
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БолельщикСоСтажем
Богданыч натренировал
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Гаврила Ардалионович
Наша русская звезда.
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Адам Нинуху
сейчас Неймар приедет и Аль Хиляль Малкома станет Аль Хилялем Неймара или посмотрим как будут выкручиваться с этим вопросом
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Karl Franz F. Brandt
Там состав нехилый сейчас. Ещё Неймар и Айртон (бывший хрюшка, игрок сборной). И ценник уже за 200 млн.
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Roman Araslanov
А всё потому что…. ОН РУССКИЙ!)
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Maxximus
ждём покер 😂
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5hxrb7mywu
Реклама нашего чемпионата ✊Это радует👌
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Olly_Da
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Ну если Неймар перейдёт в этот Аль, а не какой нибудь другой, состав там будет вполне себе уже европейского уровня
Бразильского ;-)
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БолельщикСоСтажем
Профессионал, че уж там
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Блуждающий странник
Ответ Мистер Громов
Ну я бы глянул на матчи нынешних саудовских команд с европейскими. Думаю, что вполне себе на уровне околотопа посоревноваться смогут.
Достаточно глянуть любой товарняк и как европейцы налегке играют. Даже не только в результатах дело (хотя и их хватает). Местные в любом случае будут делать команды слабыми, те же Аль Наср и Аль Хиляль не будут иметь 11 иностранцев в составе, а это значит будут якори, у местных уровень низкий. И командной игрой там и не пахнет, перекос в атаку. Нужно шоу делать, арабам плевать на уровень лиги. Аль Наср и Хиляль играли недавно финал и через день сразу матч в лиге

Там Аль-Ахли, который один из претендентов на титул проиграл команде из второй австрийской лиги. Мурсия обыграла Дхамк (команда из третьей испанской лиги). Даже не упоминая Сельта - Аль Наср 5-0 )
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