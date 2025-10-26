Мусаев об 1:0 с «Рубином»: «Победа «Краснодара» заслуженная, но нельзя допускать такую игру, как во 2-м тайме. Есть претензии к вышедшим на замену»

Мурад Мусаев раскритиковал вышедших на замену игроков «Краснодара».

Сегодня «Краснодар» обыграл «Рубин» со счетом 1:0 в рамках Мир РПЛ . Во втором тайме на поле в составе «быков» появились Кевин Ленини , Гаэтан Перрен , Валентин Пальцев, Никита Кривцов и Джованни Гонсалес.

– Первый тайм в исполнении «Краснодара» был очень хорошим, во втором «Рубин» нашел свою игру. В чем причина?

– Нужно разобраться, пересмотреть игру. Первый тайм был очень хорошего качества, много создали, хорошо контролировали игру, возле своих ворот вообще ничего не позволили. Возможно, это нас немножко успокоило.

Во втором тайме не играли так, как должны были. Необходимо было забивать второй и третий голы, а в итоге игра в концовке получилась нервная, была перекладина у наших ворот. В целом победа заслуженная, но нужно разобраться, во втором тайме нельзя допускать такую игру.

Замены? Были матчи, где замены давали нам победы и забитые голы, в этот раз есть претензии, нужно выходить лучше на замену, – сказал тренер «Краснодара ».