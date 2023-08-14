Малком получил 20 млн евро за 4 года в «Зените» («РБ Спорт»)

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком деньги Футбол

Малком за 4 сезона в «Зените» заработал 20 млн евро.

Бразилец присоединился к петербуржцам в 2019 году. Как сообщает «РБ Спорт», в течение первых трех сезонов он получил 12,5 млн евро без учета премиальных. 4 млн в год – его зарплата, 500 тысяч евро – выплата за подписание контракта.

В 2022 году полузащитник заключил с клубом новый договор, в соответствии с которым получил повышение оклада и единовременную выплату в размере 700 тысяч евро. Суммарно за сезон-2022/23 футболисту выплатили около 6 млн евро с учетом бонусов.

«Зенит» продал Малкома «Аль-Хилалю» за 60 млн евро в начале августа 2023 года.

Малком – лучший игрок РПЛ-2022/23 по версии РФС, Пиняев – лучший молодой футболист

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71 комментарий

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АланСмити
Если в России Зобнин получает 3.5 , то 5 млн за Малкома это просто копейки.
+79
-18
+61
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Oleg Olegov
Ответ Evgeny Trifonov
Сейчас московские экономисты посчитают цену продуктов которые съел Малком на базе в Удельной, и Зенит уйдёт в минус.
А он ещё небось сколько воды в душевой тратил.
+35
-14
+21
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Дмитрий9779
Ответ el ruso guapo
А пострадавшим в приморье по 150 тысяч рублей. Газпром национальное достояние.
Очередной бред,ну а почему не посогли Лукойл или ВТБ,или РЖД...?
+14
-3
+11
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Evgeny Trifonov
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Сейчас московские экономисты посчитают цену продуктов которые съел Малком на базе в Удельной, и Зенит уйдёт в минус.
+33
-27
+6
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Uriy walmart
Ответ FNT
В кои-то веки адекватные похожие на правду цифры, а не фантазии про 7 в год и 10 бонуса.
Так 7 миллионов это и есть реальная зарплата
https://salarysport.com/football/russian-premier-league/zenit-st.-petersburg/
А зачем тут врут хз
+6
-1
+5
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soldat2212
Деревень 200 можно было подключить к газу
+9
-5
+4
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Evil_Alastar
Первые 3 года зарплата по 4 миллиона)) А все тут говорили что он получал по 7-8. Даже Зобнин получал 3.5
+12
-10
+2
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Ярик01
Ответ Celsius
20 млн за 4 сезона = 5 млн за сезон. Учи арифметику.
Текст читать не пробовал, может получится и с первого раза? Даже у тебя
+3
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Давид Agabekyan
Ответ Sinister Kid
Премиальные тактично опустим🤫🤫🤫
Деньги от РПЛ и УЕФА за успешное выступление клуба тоже опустим. А для этих самых успешных выступлений Малком сделал немало
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Marcus-light
Забавно. Зарплата Малкома в Барселоне была от 95 до 150 тысяча в неделю (по разным источникам), что без учёта бонусов - 3.5-5 млн евро в год после уплаты налогов. То есть, Малком мало того, что перешёл в Зенит на меньшую зарплату, так ещё и продлил контракт практически без улучшения барселонских условий. Вот он уровень сине-бело-голубых!
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Tom_York
Ответ el ruso guapo
Новость же о Газпроме. К тому же Газпром национальное достояние, а лукойл и ржд нет.
Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) в 2022 году получил 467 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния

ФНБ входит в состав федерального бюджета России. Деньги в него поступают от налогов с доходов от реализации нефти, газа, продуктов их переработки и учитываются отдельно от других бюджетных средств.
Группа "Газпром" по итогам 2022 года заплатит в бюджеты всех уровней свыше 5 трлн рублей налогов.
Так, что косвенно Газпром финансирует Локо)))
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Evgeny Trifonov
Ответ Roman Araslanov
Фантомные боли всё никак не отпускают?
да, как вспомню 7-1 на Крестовском сразу накрывает😂от смеха
+6
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kokomelon
Ответ Назар Игорь
А теперь посчитай сколько деревень можно подключить к газу на 23 000 000 000 $ подаренных Африке нашим добрым президентом.
Вы полный 🤡 если думаете, что долг простился просто так, а не потому что Африка богатейший континент на ресурсы, в которых, кстати, не мало российских компаний.
+4
-3
+1
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Owen_the_Simple
Ответ Recreated
Какую же дичь ты написал!
Есть фактические возражения или только эмоциональное бурление?
+1
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Vastich
Ответ Roman Araslanov
Вся Россия смеётся вспоминая ваши 3-0 от Брюгге)✌️
Так и запишем, вся Россия состоит из Романа Арасланова. Будем знать впредь.
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АланСмити
Так вполне адекватные деньги для уже зарекомендовавшего в лиге 1 игрока, очень молодого и ещё и при условии, что из Барсы пришёл. Малком точно своё отработал. Только жаль, что в начале было несколько травм.
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-8
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FNT
В кои-то веки адекватные похожие на правду цифры, а не фантазии про 7 в год и 10 бонуса.
+14
-13
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Dimario
Ждём мамкиных бухгалтеров из Москвы, которые расскажут, что новость — туфта, и 20 лямов Малков за сезон получал.
+20
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Gelious
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
А проценты с зарплаты?
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юра георгиевский
Ответ el ruso guapo
А пострадавшим в приморье по 150 тысяч рублей. Газпром национальное достояние.
А где была всероссийская нефтекачка «ЛУКойл» - достояние каждого россиянина, каждой бабушки и каждого дедушки в России, ведь российская нефть — она же всенародная, она же в недрах России находится.
+2
-2
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Красная стрела
Зажравшаяся контора конечно. Хорошо , что саудиты появились. Не они б, то никуда б не сплавили.
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Ничего Смешного
Ответ Дмитрий9779
Очередной бред,ну а почему не посогли Лукойл или ВТБ,или РЖД...?
«Национальное достояние»
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юра георгиевский
Ответ el ruso guapo
А пострадавшим в приморье по 150 тысяч рублей. Газпром национальное достояние.
А где была всероссийская нефтекачка «ЛУКойл» - достояние каждого россиянина, каждой бабушки и каждого дедушки в России, ведь российская нефть — она же всенародная, она же в недрах России находится.
+2
-2
0
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Назар Игорь
Ответ kokomelon
Вы полный 🤡 если думаете, что долг простился просто так, а не потому что Африка богатейший континент на ресурсы, в которых, кстати, не мало российских компаний.
Ну мы с тобой от этих ресурсов получим дырку от бублика, как и десятки миллионов нечиновных россиян. Не веришь?
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Манковский
Бомжовская зп по футбольным меркам.
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