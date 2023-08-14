Малком получил 20 млн евро за 4 года в «Зените» («РБ Спорт»)
Малком за 4 сезона в «Зените» заработал 20 млн евро.
Бразилец присоединился к петербуржцам в 2019 году. Как сообщает «РБ Спорт», в течение первых трех сезонов он получил 12,5 млн евро без учета премиальных. 4 млн в год – его зарплата, 500 тысяч евро – выплата за подписание контракта.
В 2022 году полузащитник заключил с клубом новый договор, в соответствии с которым получил повышение оклада и единовременную выплату в размере 700 тысяч евро. Суммарно за сезон-2022/23 футболисту выплатили около 6 млн евро с учетом бонусов.
«Зенит» продал Малкома «Аль-Хилалю» за 60 млн евро в начале августа 2023 года.
Малком – лучший игрок РПЛ-2022/23 по версии РФС, Пиняев – лучший молодой футболист
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А зачем тут врут хз
ФНБ входит в состав федерального бюджета России. Деньги в него поступают от налогов с доходов от реализации нефти, газа, продуктов их переработки и учитываются отдельно от других бюджетных средств.
Группа "Газпром" по итогам 2022 года заплатит в бюджеты всех уровней свыше 5 трлн рублей налогов.
Так, что косвенно Газпром финансирует Локо)))