У Малкома 3 (2+1) очка в 3 матчах за «Аль-Хилаль». Хавбек отдал голевой пас в матче с «Аль-Насром»
Малком отдал первый голевой пас за «Аль-Хилаль».
Команда из Саудовской Аравии проводит дерби с «Аль-Насром» в финале Кубка арабских чемпионов (1:1, второй тайм).
Счет в матче открыл нападающий Майкл Ричард с передачи Малкома. Для экс-игрока «Зенита» это третье результативное действие в составе «Аль-Хилаля» – ранее он забил по одному гола в ворота «Аль-Иттихада» (3:1) и «Аль-Шабаба» (3:1).
Малком проводит третью игру за клуб из Эр-Рияда. Он перешел в «Аль-Хилаль» из «Зенита» за 60 миллионов евро этим летом.
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