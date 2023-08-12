У Малкома 3 (2+1) очка в 3 матчах за «Аль-Хилаль». Хавбек отдал голевой пас в матче с «Аль-Насром»

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Малком Майкл Ричард Футбол

Малком отдал первый голевой пас за «Аль-Хилаль».

Команда из Саудовской Аравии проводит дерби с «Аль-Насром» в финале Кубка арабских чемпионов (1:1, второй тайм). 

Счет в матче открыл нападающий Майкл Ричард с передачи Малкома. Для экс-игрока «Зенита» это третье результативное действие в составе «Аль-Хилаля» – ранее он забил по одному гола в ворота «Аль-Иттихада» (3:1) и «Аль-Шабаба» (3:1). 

Малком проводит третью игру за клуб из Эр-Рияда. Он перешел в «Аль-Хилаль» из «Зенита» за 60 миллионов евро этим летом. 

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Piatkov
Хорош как в Зените, так и вне его
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Ульянов
сет футбол у них , у нас как то по техничнее команды играют
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Konstantin Meerov
сильнейший среди верблюдов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий