У Малкома 3 (2+1) очка в 3 матчах за «Аль-Хилаль». Хавбек отдал голевой пас в матче с «Аль-Насром»

Малком отдал первый голевой пас за «Аль-Хилаль».

Команда из Саудовской Аравии проводит дерби с « » в финале Кубка арабских чемпионов (1:1, второй тайм).

Счет в матче открыл нападающий с передачи . Для экс-игрока «Зенита» это третье результативное действие в составе « » – ранее он забил по одному гола в ворота «Аль-Иттихада» (3:1) и «Аль-Шабаба» (3:1).

Малком проводит третью игру за клуб из Эр-Рияда. Он перешел в «Аль-Хилаль» из «Зенита» за 60 миллионов евро этим летом.

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