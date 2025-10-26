  • Спортс
  • Победный гол «Реала» в класико нужно было отменить из-за фола Хейсена на Кубарси, считает экс-судья Фернандес: «Удар показался мне сильным. ВАР следовало вмешаться»
59

Победный гол «Реала» в класико нужно было отменить из-за фола Хейсена на Кубарси, считает экс-судья Фернандес: «Удар показался мне сильным. ВАР следовало вмешаться»

Победный гол «Реала» в класико нужно было отменить, считает экс-арбитр.

Мадридский клуб обыграл «Барселону» со счетом 2:1 в 10-м туре Ла Лиги. Победный мяч в ворота каталонцев на 43-й минуте забил Джуд Беллингем, замкнув скидку партнера. 

Перед ударом англичанина защитник «Реала» Дин Хейсен нанес удар локтем в область шеи Пау Кубарси. Главный судья Сесар Сото Градо засчитал гол. 

«Защитник «белых» случайно ударил каталонца по лицу. Удар показался мне сильным. ВАР следовало вмешаться и отменить гол», – написал бывший судья Павел Фернандес.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Павла Фернандеса
