Зорг о Ямале против «Реала»: «Сегодня ему было непросто – повлияла атмосфера «Бернабеу», возможно. После травмы он еще не вышел на свой уровень»

Маркус Зорг оценил выступление Ламина Ямаля в класико.

«Барселона » уступила «Реалу» (1:2) в матче 10-го тура Ла Лиги . Фанаты «Реала » освистали имя Ямаля при объявлении составов на «Бернабеу».

Перед игрой вингер каталонского клуба Ламин Ямаль на стриме медиафутбольной лиги Kings League заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются ».

«Сегодня ему было непросто. Мы поговорили с ним в перерыве, сказали, что он нам нужен в игре один в один, но у него было не так много возможностей. Соперник хорошо оборонялся, сделал все, чтобы его остановить, – это нужно принять.

Он сыграл неплохо, но травма, которую он перенес, была серьезной, и ему нужно больше матчей, чтобы выйти на свой максимальный уровень. Надо дать ему время и всем вместе помочь вернуть его лучшую форму.

Соперник постоянно искал Ламина, против него играли вдвоем, чтобы не дать ему войти в штрафную или завершить атаку. Он молод и должен прибавлять, а мы ему в этом поможем.

Возможно, на него повлияла атмосфера «Сантьяго Бернабеу » – он учится справляться со всем, что его окружает. Он очень мотивирован и сыграл хорошо. Но матч для него был непростым», – сказал Маркус Зорг, ассистент Ханса-Дитера Флика.