Саночница Гайзенбергер о сексизме после вылета Германии с женского ЧМ: «Комментарии в соцсетях шокируют. «Сосредоточьтесь на важном – стирке, готовке, уборке». Как насчет уважения?»

Немецкая саночница Натали Гайзенбергер осудила сексизм в адрес женской сборной Германии.

не вышла из группы на женском чемпионате мира, заняв 3-е место в группе с Колумбией, Марокко и Южной Кореей.

«Конечно, критика в данной ситуации – это нормально. Каждый соревнующийся спортсмен должен справляться с этим. Но то, что пишут в социальных сетях, просто шокирует меня», – отметила спортсменка.

Гайзенбергер выложила в инстаграме скриншоты некоторых оскорбительных комментариев: «Учитесь готовить, а мужчины пусть играют в футбол», «теперь они снова могут сосредоточиться на важных вещах – стирке, готовке, уборке».

«А как же человечность? Достоинство? Как насчет уважения?

Поднимите голову, поправьте корону и не унывайте», – написала олимпийская чемпионка в инстаграме, обратившись к футболисткам немецкой команды.

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