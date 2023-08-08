Саночница Гайзенбергер о сексизме после вылета Германии с женского ЧМ: «Комментарии в соцсетях шокируют. «Сосредоточьтесь на важном – стирке, готовке, уборке». Как насчет уважения?»
Немецкая саночница Натали Гайзенбергер осудила сексизм в адрес женской сборной Германии.
Сборная Германии не вышла из группы на женском чемпионате мира, заняв 3-е место в группе с Колумбией, Марокко и Южной Кореей.
«Конечно, критика в данной ситуации – это нормально. Каждый соревнующийся спортсмен должен справляться с этим. Но то, что пишут в социальных сетях, просто шокирует меня», – отметила спортсменка.
Гайзенбергер выложила в инстаграме скриншоты некоторых оскорбительных комментариев: «Учитесь готовить, а мужчины пусть играют в футбол», «теперь они снова могут сосредоточиться на важных вещах – стирке, готовке, уборке».
«А как же человечность? Достоинство? Как насчет уважения?
Поднимите голову, поправьте корону и не унывайте», – написала олимпийская чемпионка в инстаграме, обратившись к футболисткам немецкой команды.
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то есть, они с короной на голове ходят?