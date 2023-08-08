Саночница Гайзенбергер о сексизме после вылета Германии с женского ЧМ: «Комментарии в соцсетях шокируют. «Сосредоточьтесь на важном – стирке, готовке, уборке». Как насчет уважения?»

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу женский футбол сборная Германии жен чемпионат мира среди девушек Санный спорт Натали Гайзенбергер соцсети Футбол

Немецкая саночница Натали Гайзенбергер осудила сексизм в адрес женской сборной Германии.

Сборная Германии не вышла из группы на женском чемпионате мира, заняв 3-е место в группе с Колумбией, Марокко и Южной Кореей.

«Конечно, критика в данной ситуации – это нормально. Каждый соревнующийся спортсмен должен справляться с этим. Но то, что пишут в социальных сетях, просто шокирует меня», – отметила спортсменка.

Гайзенбергер выложила в инстаграме скриншоты некоторых оскорбительных комментариев: «Учитесь готовить, а мужчины пусть играют в футбол», «теперь они снова могут сосредоточиться на важных вещах – стирке, готовке, уборке».

«А как же человечность? Достоинство? Как насчет уважения?

Поднимите голову, поправьте корону и не унывайте», – написала олимпийская чемпионка в инстаграме, обратившись к футболисткам немецкой команды.

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6 комментариев

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ponso
"Поднимите голову, поправьте корону"...
то есть, они с короной на голове ходят?
+7
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0mertas626
say my name
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Alexander Tryapyshko
Как можно кого-то уважать в нестиранном и неглаженном?
+2
-2
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tusiel
с такой фамилией только готовкой и заниматься
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