Кайседо успешно прошел медосмотр для «Челси». Опорник переходит за 115 млн фунтов

Мойсес Кайседо завершает переход в «Челси» из «Брайтона».

Сегодня утром опорный полузащитник успешно прошел медосмотр перед трансфером, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сегодня 21-летний эквадорец подпишет контракт до 2031 года с опцией продления до 2032 года.

«Челси» заплатит 115 млн фунтов за Кайседо – этот трансфер станет самым крупным за всю историю внутренних переходов в .

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