Кайседо успешно прошел медосмотр для «Челси». Опорник переходит за 115 млн фунтов
Мойсес Кайседо завершает переход в «Челси» из «Брайтона».
Сегодня утром опорный полузащитник успешно прошел медосмотр перед трансфером, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сегодня 21-летний эквадорец подпишет контракт до 2031 года с опцией продления до 2032 года.
«Челси» заплатит 115 млн фунтов за Кайседо – этот трансфер станет самым крупным за всю историю внутренних переходов в АПЛ.
Драка за Кайседо – кино! «Ливерпуль» уводил игрока из-под носа у «Челси», но рано радовался
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Кайседо – 115
Кукурелья – 62
Санчес – 25
❌ Поттер – 21
Все что нужно знать об адекватности трансферной политики Челси....да и Ливерпуля. Очевидная и огромная переплата.
Хорошо, что Ливерпуль его не взял, как все южно-американцы будет лентяем.