Кайседо успешно прошел медосмотр для «Челси». Опорник переходит за 115 млн фунтов

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Футбол

Мойсес Кайседо завершает переход в «Челси» из «Брайтона».

Сегодня утром опорный полузащитник успешно прошел медосмотр перед трансфером, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сегодня 21-летний эквадорец подпишет контракт до 2031 года с опцией продления до 2032 года.

«Челси» заплатит 115 млн фунтов за Кайседо – этот трансфер станет самым крупным за всю историю внутренних переходов в АПЛ.

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43 комментария

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Отец Абду
"Челси" отдал Брайтону за 12 месяцев 223 млн фунтов:)

Кайседо – 115
Кукурелья – 62
Санчес – 25
❌ Поттер – 21
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Аскетизмом погоняю
Дороже Биллингема...
Все что нужно знать об адекватности трансферной политики Челси....да и Ливерпуля. Очевидная и огромная переплата.
+18
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Lex Lex
Сага оконченна , было эпично ! теперь новый сезон битва за Лавию
+13
-3
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Wekil Halylow
Ответ Отец Абду
"Челси" отдал Брайтону за 12 месяцев 223 млн фунтов:) Кайседо – 115 Кукурелья – 62 Санчес – 25 ❌ Поттер – 21
Сколько стоит сам Брайтон?
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Sergey Kuznetsov
Ответ Аскетизмом погоняю
Дороже Биллингема... Все что нужно знать об адекватности трансферной политики Челси....да и Ливерпуля. Очевидная и огромная переплата.
да и воронежский Факел тоже приплетите сюда для порядка
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Mihail0910
Надо предложить 125 млн, на всякий случай
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Bogdan Ermolaev
Ответ Wekil Halylow
Сколько стоит сам Брайтон?
Чуть больше 218 миллионов, очевидно😄
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rigobersong
Почему такая цена, ладно оверпрайс еще за Энцо отдали, хоть чемпионом мира стал и на хайпе переплатили, но тут что, реинкарнация Канте?:))
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Василий Монксов
Ответ like a boss
Грамотно Брайтоне и Ливерпуль развели лондонский клуб.
В чем развод? Такие ценник. за игроков становятся нормой,Ливерпулю он был необходим как воздух ,пока опорника не подпишут проходной двор в полузащите никуда не денется .
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HellLight
Ответ Evgen_Hazard
Игроками закрывает проблемные позиции в целом (ЛЗ и опорников так вообще днём с огнём не сыщешь), это логично. С тренером не угадали, конечно.
с кукуреляй то как угадали, а главное не переплатили
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леннорыч-абрамович
сын Макелеле и Канте
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Покерный Футбол
Ответ Аскетизмом погоняю
Дороже Биллингема... Все что нужно знать об адекватности трансферной политики Челси....да и Ливерпуля. Очевидная и огромная переплата.
А в чем неадекватность? В АПЛ за внутренний переход цена всегда на 20-30% выше чем в другую Лигу. Ливерпуль и Челси могут себе это позволить,Брайтон получит больше денег. Кому плохо? Наоборот в АПЛ даже средние клубы богатеют за счёт этого,пока в других лигах ноют что нет денег и их обворовывают местные ТОПы.
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B@SS
Ответ Lex Lex
Сага оконченна , было эпично ! теперь новый сезон битва за Лавию
Там тоже самое: Игрок хочет в Челси ))
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B@SS
Ответ gPk
Хочет по пути Рэмсдела пойти и 2 раза вылететь из лиги после трансферов?
Так он же не в Ливерпуль хочет, так что одного вылета хватит )
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Чемпионшипз
Ответ леннорыч-абрамович
сын Макелеле и Канте
Ты умудрился дважды оскорбить великих людей и игроков , в одном предложении 🤢
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Evgen_Hazard
Ответ HellLight
с кукуреляй то как угадали, а главное не переплатили
Ну он может ещё показать себя. Что касается переплат, то в футболе на сегодняшний день такое понятие можно забыть
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Evgen_Hazard
Ответ Отец Абду
"Челси" отдал Брайтону за 12 месяцев 223 млн фунтов:) Кайседо – 115 Кукурелья – 62 Санчес – 25 ❌ Поттер – 21
Игроками закрывает проблемные позиции в целом (ЛЗ и опорников так вообще днём с огнём не сыщешь), это логично. С тренером не угадали, конечно.
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Василий Монксов
Ответ Кашшай Чакырович
С момента введения ффп ,Челси потратил больше всех в мире ,почти 3 млрд на трансферы ,но их ффп не касается, а мешок Манчестер Сити !
ффп фикция ,все могут тратить сколько считают нужным ,от этого футбол только выигрывает .
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Василий Монксов
Ответ Кашшай Чакырович
Это закон для богатых ,чтобы бедные не могли тратить ,как богатые ,убивающий конкуренцию в футболе !по сути да это фикция для всего футбола ,но эта фикция защищает богатеньких ,вроде Челси ,где преступные деньги украденные из России вложили в этот трусливый мешок !
Почему не могли ,Ньюкастл был бедным,его купили шейхи он стал богатым и покупает игроков по 70 млн .
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Борщ со сметанкой
Под Боули саудиты сидят, это уже ни для кого не секрет. Не разбрасываются так американцы деньгами. Когда-нибудь эти махинации выйдут на поверхность, нет сомнений. Не того калибра птица этот Боули, чтобы так тратиться
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Bogdan Ermolaev
Челси такими темпами грозят перехватить пальму первенства у МЮ и МС)
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Василий Монксов
Когда у Челси все будут в строю состав там будет очень сильный.
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like a boss
Грамотно Брайтоне и Ливерпуль развели лондонский клуб.
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Чемпионшипз
Пара мудрик - касейдо станет легендой коридора Стэмфорд Бридж ))
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кэпко
Эквадорский брусок, Канте с Алиэкспресса, прогресса у него не будет, самое жирное предложение он уже получил. 8 лет будет доить Боули на контракте, считай как выйграл лотерею.
Хорошо, что Ливерпуль его не взял, как все южно-американцы будет лентяем.
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