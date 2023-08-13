Клопп о том, что Почеттино хочет новых трансферов: «Это то, чего хотят тренеры «Челси». Обычно они это получают»
Юрген Клопп поиронизировал над трансферной политикой «Челси».
Тренера «Ливерпуля» спросили об интересе обоих клубов к опорникам Ромео Лавиа («Саутгемптон») и Мойсесу Кайседо («Брайтон»). Также Клоппу передали слова Маурисио Почеттино, который сказал журналистам, что надеется на появление новых игроков в «Челси».
«Нет [я не могу ничего сказать]. О, это то, чего хотят тренеры «Челси», и обычно они это получают!
Мне нечего сказать об этом, если честно», – высказался немецкий специалист.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Ушли: Кейта, Чемберлен, Фирмино, Милнер, Хендерсон, Фабиньо
Можешь ерничать дальше
> припарковать автобус
Человек столько всего сделал для клуба…
Выиграл наконец АПЛ!
Три финала ЛЧ!
А ему даже игроков не могут купить,он наверно смотрит на Артету в Арсенале и офигевает…
Возможности и поддержка какие у него…
Я понимаю что Ливерпуль не так богат…
Ну в конце то концов,он звёзд и не просит типа Мбаппе…
У него просто обоймы даже нет…
За Лавию торгуются до копейки…
Артете нужен был Райс,пожалуйста,105 млн отдали.
Тимбер,Хавертц…
А ведь человек просто Арсенал со дна поднял.
АПЛ не брал,три финала ЛЧ ему не снились даже…
Жаль,что такой сильный тренер,вечно обделён…
Что в Дортмунде,что в Ливерпуле…
P.S. Новый спортдир походу вообще пустое место.