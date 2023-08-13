Клопп о том, что Почеттино хочет новых трансферов: «Это то, чего хотят тренеры «Челси». Обычно они это получают»

Юрген Клопп поиронизировал над трансферной политикой «Челси».

Тренера « » спросили об интересе обоих клубов к опорникам («Саутгемптон») и («Брайтон»). Также Клоппу передали слова , который сказал журналистам, что надеется на появление новых игроков в «Челси».

«Нет [я не могу ничего сказать]. О, это то, чего хотят тренеры « », и обычно они это получают!

Мне нечего сказать об этом, если честно», – высказался немецкий специалист.

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