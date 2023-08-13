Клопп о том, что Почеттино хочет новых трансферов: «Это то, чего хотят тренеры «Челси». Обычно они это получают»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп трансферы Маурисио Почеттино Мойсес Кайседо Ромео Лавиа Футбол

Юрген Клопп поиронизировал над трансферной политикой «Челси».

Тренера «Ливерпуля» спросили об интересе обоих клубов к опорникам Ромео Лавиа («Саутгемптон») и Мойсесу Кайседо («Брайтон»). Также Клоппу передали слова Маурисио Почеттино, который сказал журналистам, что надеется на появление новых игроков в «Челси».

«Нет [я не могу ничего сказать]. О, это то, чего хотят тренеры «Челси», и обычно они это получают!

Мне нечего сказать об этом, если честно», – высказался немецкий специалист.

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24 комментария

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Oreon09
Ответ Chuha-Motibg
Клопп у нас великий мученник без трансферов живет. Никого ему не купили
Пришли: МакАлистер, Собослаи
Ушли: Кейта, Чемберлен, Фирмино, Милнер, Хендерсон, Фабиньо
Можешь ерничать дальше
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Профессор из Кобхэма
Ответ rigobersong
миллиард за 2 года, что бы припарковать автобус и пихать мяч навесами вперед:)) 🤣🤣🤣
>65% владения против Ливерпуля
> припарковать автобус
+20
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+19
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Покерный Футбол
Намёк руководству Ливерпуля. Хотя нынешнее руководство Челси не особо пример для подражания)
+13
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+11
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S.Laposter
Ответ Chuha-Motibg
Клопп у нас великий мученник без трансферов живет. Никого ему не купили
покупки должны быть усилением, добавлять к ротации. тут же просто покупка из-за того что играть было бы некому))
+11
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Peter Parker
Ответ Покерный Футбол
Намёк руководству Ливерпуля. Хотя нынешнее руководство Челси не особо пример для подражания)
Пример для поржания
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Доминатор3000
За Клоппа даже обидно немного…
Человек столько всего сделал для клуба…
Выиграл наконец АПЛ!
Три финала ЛЧ!
А ему даже игроков не могут купить,он наверно смотрит на Артету в Арсенале и офигевает…
Возможности и поддержка какие у него…
Я понимаю что Ливерпуль не так богат…
Ну в конце то концов,он звёзд и не просит типа Мбаппе…
У него просто обоймы даже нет…
За Лавию торгуются до копейки…
Артете нужен был Райс,пожалуйста,105 млн отдали.
Тимбер,Хавертц…
А ведь человек просто Арсенал со дна поднял.
АПЛ не брал,три финала ЛЧ ему не снились даже…
Жаль,что такой сильный тренер,вечно обделён…
Что в Дортмунде,что в Ливерпуле…
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Wirtgen
В этом сезоне конечно титула у синих не будет, а в следующем всё может быть..
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Chuha-Motibg
Клопп у нас великий мученник без трансферов живет. Никого ему не купили
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Live_Kost
За лето продали и раскидали по арендам в общем 15 игроков, расчистили з/п ведомость и немного заработали на продаже, при этом купили всего 2-х игроков
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manhuntrock
Уже в открытую троллит.
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Sergey Kuznetsov
как то обречённо он все это сказал, настораживает
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fbd
Последние новости показывают, что у Ливерпуля есть как минимум 110 млн фунтов на трансферы. Неужели Клоппу не могут купить 2-3 игроков на эти бабки и закрыть дыры в составе?
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Din8
Недавно выходила статья здесь о новом прекрасном спортдире, к нему наверно вопросы по комплектации состава задавать нужно.. Но Клоппа понять можно, наигрываться нужно на ходу, а замены ушедшим игрокам оперативно не находятся.. Сделки по Кайседо и Лавии в какие то саги вытекают
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Арман Мартиросян
Клоппу нужен ЦЗ и опорник(а лучше два) как воздух, иначе в этом сезоне ловить нечего. Даже со сдавшим Фабиньо такого ужаса в плане отборов не было. Несыгранный Челси возил весь матч в позиционном футболе, тот же Брайтон просто без шансов раскатает даже хуже, чем в прошлом сезоне. Спасибо огромное, товарищ Генри!

P.S. Новый спортдир походу вообще пустое место.
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Висита Эльмурзаев
Ответ Андрей Федоров
Не смотрел матч, но может они на своей половине поля катали ?
у Энцо больше передач в треть поле соперника, чем у троих полузащитников Ливерпуля вместе взятых...
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Николай Дягель
Ответ Wirtgen
В этом сезоне конечно титула у синих не будет, а в следующем всё может быть..
при таком подходе клоппа и ливерпулю можно забыть про 4
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