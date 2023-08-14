Лингард не перейдет в ЦСКА: «Вопрос можно считать закрытым»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард не станет игроком ЦСКА.

6 августа в ЦСКА сообщили, что услуги англичанина были предложены московскому клубу. Сегодня директор по коммуникациям армейского клуба объявил, что трансфер не состоится.

«Окажется ли в ? Вряд ли. Пожалуй, этот вопрос можно считать закрытым», – сказал Брейдо.

В начале июня Лингард покинул « » и сейчас пребывает в статусе свободного агента.

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