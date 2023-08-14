Лингард не перейдет в ЦСКА: «Вопрос можно считать закрытым»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия премьер-лига Англия Ноттингем Форест Джесси Лингард ТАСС Кирилл Брейдо Футбол

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард не станет игроком ЦСКА.

6 августа в ЦСКА сообщили, что услуги англичанина были предложены московскому клубу. Сегодня директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо объявил, что трансфер не состоится.

«Окажется ли Джесси Лингард в ЦСКА? Вряд ли. Пожалуй, этот вопрос можно считать закрытым», – сказал Брейдо.

В начале июня Лингард покинул «Ноттингем Форест» и сейчас пребывает в статусе свободного агента.

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39 комментариев

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Валентин Коршунов
По Мбаппе какая ситуация?
+61
-2
+59
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kpvhmsvb2g
ну честно говоря этот вопрос и открывать не стоило
+46
0
+46
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МАГА 123
Ответ Дмитрий Воронцов
Очень странно было рассчитывать на то, что англичанин в текущее время переедет в Россию. Да и так то я вообще не помню именно англичан в лиге
Дэвид Бентли за Ростов гонял.
+17
-1
+16
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Матвей Суицидин
Ответ Дмитрий Воронцов
Очень странно было рассчитывать на то, что англичанин в текущее время переедет в Россию. Да и так то я вообще не помню именно англичан в лиге
а как же легенда Спартака Джон Терри
+7
-1
+6
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6tspey7tb5
Ответ Валентин Коршунов
По Мбаппе какая ситуация?
Вопрос можно считать приоткрытым.
+6
0
+6
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Mr. Voronoi
Ответ Дмитрий Воронцов
Очень странно было рассчитывать на то, что англичанин в текущее время переедет в Россию. Да и так то я вообще не помню именно англичан в лиге
Августино Анджорин за Локо
+5
0
+5
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Mihmesh35
Ответ Дмитрий Воронцов
Очень странно было рассчитывать на то, что англичанин в текущее время переедет в Россию. Да и так то я вообще не помню именно англичан в лиге
были англичане. А так, если бы его бабками завалили пошёл бы, но это уж точно не про ЦСКА)) Да и всё равно саудиты больше заплатят, куда он скорее всего и уйдет в ближайшее время
+5
0
+5
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noti22
Очень жаль, легенд уровня Лингардиньо в нашей лиге ещё не было. Теперь надо попытаться заманить Фила Джонса
+4
0
+4
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Дмитрий Воронцов
Очень странно было рассчитывать на то, что англичанин в текущее время переедет в Россию. Да и так то я вообще не помню именно англичан в лиге
+7
-4
+3
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Давид Кочинян
Пустил слух и опроверг. В этом весь Брейдо
+2
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Денис Ширинов
Алло, привет, это Лингард, я к вам в ЦСКА не пойду! - алло, кто это?, - все, пока
+2
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[ADO]
Эй, Брейдо, плевать на англичанина! Хватит нам зубы заговаривать! Где трансферы?
+3
-1
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Данис Хамзин
ну хоть не в Зенит
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Алексей Окатов
Ответ Дмитрий Воронцов
Очень странно было рассчитывать на то, что англичанин в текущее время переедет в Россию. Да и так то я вообще не помню именно англичан в лиге
Бэнтли же в Ростове
+1
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User 0234
Как неожиданно.
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Rahym Hommadow
Ох без него будет очень трудно В танцах прибавил бы в ЦСКА
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
понял что не потянет
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Юрий Тюмин
Кто бы оомневался..прям за голову схватились
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Ибн Хоттабыч
Какая удивительная новость!!!)))
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МАГА 123
А мы то ждали и надеялись.
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RSI
Свой Бейл у нас есть. Был бы Лингард, были бы матчи ЦСКА Лингарда и КС Бейла!!
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Vagner01
Да никто и не надеялся!
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Алексей Ильин
Да пес с ним, налаживайте от
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Wiktor Utkin
Ответ [ADO]
Эй, Брейдо, плевать на англичанина! Хватит нам зубы заговаривать! Где трансферы?
Брендов не ответит, есть кадр, который хорошо пристроился в ЦСКА и его палками не выгнать. Ему бы даром кого-нибудь.
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Всё знаю
Ответ Валентин Коршунов
По Мбаппе какая ситуация?
Сегодня директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо объявил , что трансфер не состоится.
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