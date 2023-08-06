ЦСКА о переходе Лингарда: «Он был предложен. Такая кандидатура обсуждается»

Кирилл Брейдо оценил вероятность перехода хавбека Джесси Лингарда в ЦСКА.

В начале июня экс-игрок «Манчестер Юнайтед» покинул « ».

«Определенная возможность тому или иному футболисту оказаться в клубе есть всегда. Когда игрок, во-первых, на рынке, во-вторых, трансферное окно открыто, и, в-третьих, клуб ищет усиления.

Лингард на рынке – это значит, что агент, посредники могут предлагать услуги футболиста в разные страны, в разные клубы. И он был предложен. Такая кандидатура обсуждается.

Но формулировка «кандидатура обсуждается» применима к очень многим футболистам на ежедневной основе, потому что есть скауты, которые постоянно смотрят, с другой стороны, есть посредники. Игроков и возможностей очень много – это нормальная ситуация.

Нет такого, что у ЦСКА есть конкретно один Давила или один Лингард и клуб занимается только ими. Это постоянный процесс», — сказал директор по коммуникациям .

Статистика Лингарда – здесь.

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