ЦСКА о переходе Лингарда: «Он был предложен. Такая кандидатура обсуждается»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Ноттингем Форест Джесси Лингард Спорт-Экспресс Кирилл Брейдо Футбол

Кирилл Брейдо оценил вероятность перехода хавбека Джесси Лингарда в ЦСКА.

В начале июня экс-игрок «Манчестер Юнайтед» покинул «Ноттингем Форест».

«Определенная возможность тому или иному футболисту оказаться в клубе есть всегда. Когда игрок, во-первых, на рынке, во-вторых, трансферное окно открыто, и, в-третьих, клуб ищет усиления.

Лингард на рынке – это значит, что агент, посредники могут предлагать услуги футболиста в разные страны, в разные клубы. И он был предложен. Такая кандидатура обсуждается.

Но формулировка «кандидатура обсуждается» применима к очень многим футболистам на ежедневной основе, потому что есть скауты, которые постоянно смотрят, с другой стороны, есть посредники. Игроков и возможностей очень много – это нормальная ситуация.

Нет такого, что у ЦСКА есть конкретно один Давила или один Лингард и клуб занимается только ими. Это постоянный процесс», — сказал директор по коммуникациям ЦСКА.

Статистика Лингарда – здесь.

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33 комментария

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Надо и Гринвуда брать!👍
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чёт вспомнилась старая утка о Тевесе в Спартаке
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Что-то из серии - возможность есть, но ее нет, потому что если бы возможность была, то это была бы возможность. Но при отсутствии возможности присутствует возможность того, что возможность будет. Иначе откуда бы взялась возможность?
+29
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+25
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
О покупки речь и не идет. Он свободный агент
+11
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Ответ sabrusov
чёт вспомнилась старая утка о Тевесе в Спартаке
А мне свежая.. про Захаряна в Челси,Лацио и Страсбурге))
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ничего не понял, но очень интересно
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лингард в ЦСКА ,да это Брейдо же
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Ответ utsh44psmr
Его в Англии сожрут, так что без вариантов
Вряд ли его предложили без его же согласия на это.
+3
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Ответ KCAHO
Зп не потянут, даже зенит пару лет назад не взял Лингарда из за ЗП
Сейчас он уже сбитый летчик, и требования зп гораздо ниже , чем когда он был игроком МЮ
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Вообще, сейчас еще довольно много свободных агентов есть, в том числе африканских и латиноамериканских. И Джейси из них не самый очевидный выбор.
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он даже на ближнем востоке или Китае не может найти работу?
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Ответ MstAndreev
Что-то из серии - возможность есть, но ее нет, потому что если бы возможность была, то это была бы возможность. Но при отсутствии возможности присутствует возможность того, что возможность будет. Иначе откуда бы взялась возможность?
Теоретически у ЦСКА есть возможность купить Месси.
Практически Месси сам может купить ЦСКА, весь, вместе со стадионом.
Такие вот разные возможности... Как и с Лингардом. 😏
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Это интересно только агентам. Для клуба нет пользы. На работаголика не похож. Без еврофутбола это бессмысленно
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Ответ sabrusov
чёт вспомнилась старая утка о Тевесе в Спартаке
Или о Терри
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Зенит такой: 👌
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Ответ avcgloronalduMU
он даже на ближнем востоке или Китае не может найти работу?
"даже" ) На деньги арабов сейчас неплохая конкуренция, а Китай давно отпал от высоких платежей иностранцам
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На него копили, получается?
Вроде не 1 апреля сегодня, чтоб так шутить
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Ответ MstAndreev
Что-то из серии - возможность есть, но ее нет, потому что если бы возможность была, то это была бы возможность. Но при отсутствии возможности присутствует возможность того, что возможность будет. Иначе откуда бы взялась возможность?
Вожможно.
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Вспомнился Терри в Спартаке 😅
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Звучит максимально сюрреалистично в нынешних условиях, тем более с учетом того, что вряд ли Брейдо будет врать насчет того, что агент предлагал им Лингарда, это же не карп какой-то, а человек в клубе.
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Ответ Антон Фалафель
Надо и Гринвуда брать!👍
Не, Гринвуд это по части Спартака.
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Лингард и Федотов, интересно
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Теперь у ЦСКА будет свой Терри
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Лингард к нам не поедет. Как Фалькао.
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Добро пожаловать в "семью"
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