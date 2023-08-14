17-летний хавбек ЦСКА Глебов избежал перелома позвоночника
Молодой хавбек ЦСКА Кирилл Глебов избежал тяжелой травмы.
17-летний полузащитник в матче 4-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (3:1) получил травму в конце 1-го тайма и не смог покинуть поле без посторонней помощи. Глебов покинул «ВЭБ Арену» на машине скорой помощи. Тренер ЦСКА Владимир Федотов после игры сказал: «Кирилл не мог ходить, нога не двигалась. Удар в сплетение нервных окончаний, непростое место».
«Кирилл Глебов после получения травмы был доставлен в больницу на машине скорой, где ему было сделано КТ и УЗИ малого таза и брюшной полости.
Он был полностью обследован и, к счастью, избежал перелома позвоночника. В ближайшие дни он будет находиться под контролем врачей команды», – сообщил ЦСКА.
Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.
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Просто выбесили комментаторы во время оказания помощи Глебову. Говорили обо всякой херне, но не о том, что парню очень больно, и ломали его, намеренно въехав коленом в поясницу. Сочи - команда моральных уrodоv за редким исключением, но у комментаторов лысый персонаж - это "красавчик который ведёт команду за собой". Извините за резкость, но не смог сдержаться.