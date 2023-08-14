17-летний хавбек ЦСКА Глебов избежал перелома позвоночника

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Сочи Кирилл Глебов Футбол

Молодой хавбек ЦСКА Кирилл Глебов избежал тяжелой травмы.

17-летний полузащитник в матче 4-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (3:1) получил травму в конце 1-го тайма и не смог покинуть поле без посторонней помощи. Глебов покинул «ВЭБ Арену» на машине скорой помощи. Тренер ЦСКА Владимир Федотов после игры сказал: «Кирилл не мог ходить, нога не двигалась. Удар в сплетение нервных окончаний, непростое место».

«Кирилл Глебов после получения травмы был доставлен в больницу на машине скорой, где ему было сделано КТ и УЗИ малого таза и брюшной полости.

Он был полностью обследован и, к счастью, избежал перелома позвоночника. В ближайшие дни он будет находиться под контролем врачей команды», – сообщил ЦСКА.

Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
therealgreenman
Самое главное обошлось, здоровья и скорейшего выздоровления…
+73
0
+73
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Denis Konovalov
Здоровья!
+35
0
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Иванов
Здоровья Крепкого! Молодец парень! Очень перспективный! Трудяга!!! ЦВБП! 💪
+34
0
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шамиль Аблязов
Здоровья парню!
Просто выбесили комментаторы во время оказания помощи Глебову. Говорили обо всякой херне, но не о том, что парню очень больно, и ломали его, намеренно въехав коленом в поясницу. Сочи - команда моральных уrodоv за редким исключением, но у комментаторов лысый персонаж - это "красавчик который ведёт команду за собой". Извините за резкость, но не смог сдержаться.
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Novikov
Ответ therealgreenman
Самое главное обошлось, здоровья и скорейшего выздоровления…
Самое главное - судьи должны строже судить такие атаки на игроков сзади, сбоку, а в том эпизоде даже карточки не было!
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
leonidvinocur@gmail.com
Сочинский костолом чуть на пустом месте не сломал карьеру молодому пацану. Кириллу здоровья, слава богу все обошлось.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Кузьмин
Отличная новость. Как за это хотя бы жёлтую не дали, я вообще не понимаю.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Парень очень талантливый хорошо что обошлось, здоровья
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Лимонников
Ответ Andrey Novikov
Самое главное - судьи должны строже судить такие атаки на игроков сзади, сбоку, а в том эпизоде даже карточки не было!
здоровье всё таки важнее)) но вообще у Сочи особый карт-бланш на атаку игроков в играх с ЦСКА
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vagner01
Слава богу! Честно говоря переживал за парня смотрелось все страшновато! Надо клубу в КДК подать на этот эпизод ! Дровосек травму нанес но наказания не получил! Это нужно исправить!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Тюмин
В Сочи играют одни косталомы что тут скажешь
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg desam
Жесть. Здоровья пацану
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
leon74
Здоровья Глебу!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ралина Силякова
Здоровья самое главное!!!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Exciter
Глебову скорейшего выздоровления! Подрастает наш армейский Хави!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tom_York
Ответ Vagner01
Слава богу! Честно говоря переживал за парня смотрелось все страшновато! Надо клубу в КДК подать на этот эпизод ! Дровосек травму нанес но наказания не получил! Это нужно исправить!
У нас судьи не могут нормально судить. Или каждый стык свистят или грубости попускают.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern Munich Mia San Mia
Здоровью пацану. Очень молод , карьера впереди и самое главное, вся жизнь впереди.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sega megabitovich
молодой, надеюсь поправится быстро... главное, чтобы голову потом не забивал себе сильно, удача это хороший знак🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gannik92
Выглядело все очень беспокойно, мягко говоря, хорошо обошлось. Здоровья!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Судьи вообще в этом сезоне позволяют много грязи,здоровья парню.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Moki Minkin
Здоровья молодому
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vagner01
Ответ Tom_York
У нас судьи не могут нормально судить. Или каждый стык свистят или грубости попускают.
Да это так!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OneLad
Молодёжь РПЛ очень прилично смотрится в своих командах. Поэтому важно обойтись без травм, будут играть, будет практика и свои будут в составе команд, конкуренция и уровень будет расти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ICE78
Отстранить комментаторов от работы с федерального канала! Пусть блоги ведут в помойном интернете.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Хомич
Помнится как Человек окрапил своей кровушкой поляну, а постарался миладинович
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий