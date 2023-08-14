17-летний хавбек ЦСКА Глебов избежал перелома позвоночника

Молодой хавбек ЦСКА Кирилл Глебов избежал тяжелой травмы.

17-летний полузащитник в матче 4-го тура Мир против « » (3:1) получил травму в конце 1-го тайма и не смог покинуть поле без посторонней помощи. Глебов покинул «ВЭБ Арену» на машине скорой помощи. Тренер ЦСКА Владимир Федотов после игры сказал: «Кирилл не мог ходить, нога не двигалась. Удар в сплетение нервных окончаний, непростое место».

« после получения травмы был доставлен в больницу на машине скорой, где ему было сделано КТ и УЗИ малого таза и брюшной полости.

Он был полностью обследован и, к счастью, избежал перелома позвоночника. В ближайшие дни он будет находиться под контролем врачей команды», – сообщил ЦСКА.

Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?