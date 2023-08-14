Матч «Барсы» и «Хетафе» длился 116 минут – это рекорд Ла Лиги. Час мяч был вне игры, «Хетафе» владел им меньше 17 минут

Матч «Барсы» и «Хетафе» стал самым долгим в истории Ла Лиги.

Игра первого тура длилась 115 минут 54 секунды по подсчетам Opta (116 минут 20 секунд по версии Marca), что является рекордом лиги как минимум с момента начала сбора статистики в сезоне-2007/08.

По подсчетам Marca, чистое игровое время составило около 56 минут – меньше половины реального времени матча. 60 минут и 43 секунды мяч был вне игры.

« » владела мячом 39 минут 32 секунды, «Хетафе» – 16 минут 45 секунд.

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