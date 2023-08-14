Матч «Барсы» и «Хетафе» длился 116 минут – это рекорд Ла Лиги. Час мяч был вне игры, «Хетафе» владел им меньше 17 минут

Теги Барселона Хетафе Ла Лига судьи рекорды Футбол

Матч «Барсы» и «Хетафе» стал самым долгим в истории Ла Лиги.

Игра первого тура длилась 115 минут 54 секунды по подсчетам Opta (116 минут 20 секунд по версии Marca), что является рекордом лиги как минимум с момента начала сбора статистики в сезоне-2007/08.

По подсчетам Marca, чистое игровое время составило около 56 минут – меньше половины реального времени матча. 60 минут и 43 секунды мяч был вне игры.

«Барселона» владела мячом 39 минут 32 секунды, «Хетафе» – 16 минут 45 секунд.

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64 комментария

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Mihail0910
У нас 60 минут мяч бывал вне игры только когда хозяина мяча звали домой на обед.
+222
-3
+219
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<CRISTIANO>
Вот, и как такой футбол можно смотреть?
+79
-4
+75
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Отец Абду
Вчера кроме футбола были все виды спорта ( от гандбола до ММА):)
+58
-2
+56
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Inside 88 LW
Отвратительный матч, отвратительное судейство.
Хороший старт ЛЛ...
+42
-3
+39
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Tun
И кому интересно такое смотреть? Больше половины длиннющего матча мяч вне игры, жесть
+24
-1
+23
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2vdhrvmmzf
Давно пора сделать чистое игровое время, ну куда это годится когда мяч чаще вне игры, чем в игре
+28
-6
+22
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Millencolin
Ответ Николай Корягин
А какая разница? Ну будет матч 60 минут чистыми. Остановки все и всё такое всёравно будут. И выйдет трансляция на те же 116 мин. Для вещателей что то херня, что это
не будет смысла затягивать время, симулировать травмы, вальяжно идти на замену и прочее. все эти маленькие хитрости сильно портят общую зрелищность матча
+24
-2
+22
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Pavelaznaurov
Так Хетафе и не играла в футбол——вместе с судьей устроили безобразие на поле((((
+26
-4
+22
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гилберт
Ответ Inside 88 LW
Отвратительный матч, отвратительное судейство. Хороший старт ЛЛ...
Типичный старт ЛЛ.
+16
-1
+15
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Nike of FW
Держу в курсе , Барса по xg настреляла 1,66 и это играя полчаса в меньшинстве. для сравнения ФК Мадрид набил 0,95 играя в равных составах против Бильбао =))), а тут фанаты одного клуба с гос поддержкой про остроту и моменты заговорили =)))
+24
-11
+13
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Lavinka
Ответ onegin2007
У нас оставляли мяч, кто последний тот заносит домой.
Бывало что уже нечего было заносить ...
+13
-1
+12
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Николай Корягин
Ответ 2vdhrvmmzf
Давно пора сделать чистое игровое время, ну куда это годится когда мяч чаще вне игры, чем в игре
А какая разница? Ну будет матч 60 минут чистыми. Остановки все и всё такое всёравно будут. И выйдет трансляция на те же 116 мин. Для вещателей что то херня, что это
+16
-5
+11
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AsGardiel
Ответ people people
Когда уже введут наказание за пассивную игру? Такими темпами футбол станет унылым Г
Сразу как клубы сравняются в возможностях. Самый очевидный вариант для аутсайдера отобрать очки у сборной мира - не давать им играть
+8
0
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Real_v_dushe
Ответ кто-то
Давно нужно ввести чистое время. Пусть таймы длятся по 30 минут чистого времени, тогда хоть затяжек не будет
Будут всё равно, затяжки делаются не только для убийства игрового времени, но и для того, чтобы сбить игровой ритм соперника, дать отдохнуть своим игрокам.
+14
-6
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Илья Добрый
Ответ Millencolin
не будет смысла затягивать время, симулировать травмы, вальяжно идти на замену и прочее. все эти маленькие хитрости сильно портят общую зрелищность матча
Почему же? Сбить темп, выбесить, симуляциями выклянчивать фолы и предупреждения. Все это и при чистом времени будет работать в том или ином виде.
+8
-1
+7
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Роман
Ответ Barsa! bolshe chem klub
нифига себе... Хетафе хоть чем то вошёл в историю Ла лиги
Вошли в историю как команда регбистов в профессиональном футболе
+7
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onegin2007
Ответ Mihail0910
У нас 60 минут мяч бывал вне игры только когда хозяина мяча звали домой на обед.
У нас оставляли мяч, кто последний тот заносит домой.
+7
0
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Xusan Abdulhamid
куда катится футбол, с такими темпами скоро 3-тайм тоже добавят
+6
-1
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people people
Когда уже введут наказание за пассивную игру? Такими темпами футбол станет унылым Г
+5
-1
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Роман
Ответ Tun
И кому интересно такое смотреть? Больше половины длиннющего матча мяч вне игры, жесть
Это ещё столичный судья не свистел на много грубых фолов в первом тайме, так бы ещё больше было.
+4
-1
+3
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Millencolin
Ответ Илья Добрый
Почему же? Сбить темп, выбесить, симуляциями выклянчивать фолы и предупреждения. Все это и при чистом времени будет работать в том или ином виде.
Я говорю о симуляциях с целью затягивания времени, думал из контекста это понятно. В конце матча игроки побеждающей команды почти после каждого фола валяются на газоне. При этом если команде надо отыгрываться - никто не лежит, все быстро вводят мяч в игру.
+3
0
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Barsa! bolshe chem klub
нифига себе... Хетафе хоть чем то вошёл в историю Ла лиги
+7
-4
+3
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Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Ответ Кирилл Андреевич
Кто нибудь объяснит почему пенальти в ворота барсы не поставили за игру рукой Гави????
Т.е. прижатая рука Гави тебя волнует больше, чем неназначенная пенка после фола на Араухо?
+2
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Кирилл Андреевич
Ответ <CRISTIANO>
Вот, и как такой футбол можно смотреть?
Кто нибудь объяснит почему пенальти в ворота барсы не поставили за игру рукой Гави????
+3
-2
+1
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нелюбитель футбола
Хетафе - отвратителен, судья - некомпетентен... Но Барса сама всё прос..ла... Игры нет, Хави только болтает... Команда не готова к сезону... Физически точно...
+2
-1
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