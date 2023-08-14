«Вест Хэм» купил капитана «Саутгемптона» Уорд-Проуза за 30 млн фунтов. Хавбек забил 17 голов со штрафных в АПЛ – больше только у Бекхэма

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм трансферы Саутгемптон чемпионшип Джеймс Уорд-Проуз Футбол

«Вест Хэм» объявил о трансфере капитана «Саутгемптона» Джеймса Уорд-Проуза.

28-летний полузащитник подписал контракт на 4 года. Он будет играть под седьмым номером.

Ранее сообщалось, что англичанина заплатят 30 млн фунтов.

Уорд-Проузлучший из действующих игроков АПЛ по голам, забитым со штрафных (17). За всю историю АПЛ больше только у Дэвида Бекхэма – 18.

Фото: whufc.com

Статистику футболиста можно найти здесь.

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19 комментариев

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Давид Agabekyan
У Вест Хэма и так тор стандарты были, а теперь ещё больше с них забивать начнут
+32
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Ностальгическое Дерьмо
Сделали этот трансфер, потому что лень тренировать стандарты
+29
-2
+27
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Фарид Харисов
Проуз талантливый чувак, хорошо что хотя бы вылет Саутгемптона из АПЛ сподвигнул его на переход. Но переходить стоило пораньше, когда звали в топ-4...
+17
-1
+16
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Gündoğan
Замена Пакету
+6
0
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Дмитрий Голубев
Топ трансфер для ВХЮ
+4
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dmitri28
Боль😢
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Soton
После 20-ти лет в клубе 😞
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Filipp Gorski
Хорошее усиление
У Вест Хэм отличный состав 👍
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carmelo hot sause
Ютуб пестрит видео различных футбольных блогеров по исполнению штрафных с его участием. Скромный, адекватный парень, удачи ему!
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SaH4r.
Вест Хэм превращается из крепкого серядняка в пред топ-клуб, особенно после победы в ЛК
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Evgen_Hazard
Убийца Поттера
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Михаил Лубянский
Ещё бы тренера сменить
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Отличный трансфер
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Алексей Иванов
Интересно, Мойес видит его в опорной зоне - в паре с Соучеком - или как десятку, в качестве замены Пакета?
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кэпко
А в Ливерпуль кого-нибудь купят или как?
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Инал Лейба
Альварес Уорд Праус Пакета
очень хороший центр
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sergey_patutin
Ответ Алексей Иванов
Интересно, Мойес видит его в опорной зоне - в паре с Соучеком - или как десятку, в качестве замены Пакета?
Мойес его хотел до того как сити пришли за Пакетой, думаю в пару к Соучеку
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