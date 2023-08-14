«Вест Хэм» купил капитана «Саутгемптона» Уорд-Проуза за 30 млн фунтов. Хавбек забил 17 голов со штрафных в АПЛ – больше только у Бекхэма

«Вест Хэм» объявил о трансфере капитана «Саутгемптона» Джеймса Уорд-Проуза.

28-летний полузащитник подписал контракт на 4 года. Он будет играть под седьмым номером.

Ранее сообщалось, что англичанина заплатят 30 млн фунтов.

– лучший из действующих игроков АПЛ по голам, забитым со штрафных (17). За всю историю АПЛ больше только у – 18.

Фото: whufc.com

Статистику футболиста можно найти здесь.

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