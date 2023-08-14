«Вест Хэм» купил капитана «Саутгемптона» Уорд-Проуза за 30 млн фунтов. Хавбек забил 17 голов со штрафных в АПЛ – больше только у Бекхэма
«Вест Хэм» объявил о трансфере капитана «Саутгемптона» Джеймса Уорд-Проуза.
28-летний полузащитник подписал контракт на 4 года. Он будет играть под седьмым номером.
Ранее сообщалось, что англичанина заплатят 30 млн фунтов.
Уорд-Проуз – лучший из действующих игроков АПЛ по голам, забитым со штрафных (17). За всю историю АПЛ больше только у Дэвида Бекхэма – 18.
Фото: whufc.com
Статистику футболиста можно найти здесь.
Большой конфликт в «Вест Хэме». Распродали игроков на 150+ млн, но к старту АПЛ почти никого не купили
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
У Вест Хэм отличный состав 👍
очень хороший центр