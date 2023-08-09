Капитан «Саутгемптона» Уорд-Проуз перейдет в «Вест Хэм» за 30 млн фунтов

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон чемпионшип Джеймс Уорд-Проуз Футбол

«Вест Хэм» подпишет полузащитника «Саутгемптона» Джеймса Уорда-Проуза.

По информации Sky Sports, соглашение между «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном» уже достигнуто. Сумма трансфера составит 30 миллионов фунтов. Отметим, что в прошлом месяце «Саутгемптон» отклонил предложение «Вест Хэма» на ту же сумму, поскольку клуб не устроили условия выплат.

В данный момент клубы обсуждают точную дату официального перехода Уорда-Проуза. «Саутгемптон» хочет, чтобы Уорд-Проуз сыграл против «Норвича» в Чемпионшипе в эти выходные, однако «Вест Хэм» не желает, чтобы полузащитник подвергался риску накануне трансфера. Капитан «Саутгемптона», несмотря на желание перейти как можно скорее, хочет получить возможность попрощаться с болельщиками.

В АПЛ-2022/23 Уорд-Проуз забил 9 голов и отдал 4 голевых передачи в 38 матчах. Подробная статистика 28-летнего полузащитника доступна здесь.

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14 комментариев

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Roman
Теперь штрафные ВХЮ будут смертельно опасными. Причем, и у чужих ворот, где Прауз может, как рукой положить, так и у своих, где волшебник Харри может придумать момент на ровном месте
+23
0
+23
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Kahn01
А вот это хорошо.
+12
0
+12
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The1993Diablo
Топ трансфер
+4
0
+4
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Ложный Латераль
Решающим фактором для согласия на переход стал трансфер Магвайера в ВХ. Такой шанс посмотреть на его игру в близи, а не в нарезках нельзя было упускать
+3
-3
0
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jzx8
Ничего себе парень с 18 лет в основе топит
0
0
0
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Джанлука Нальюка
Не понимаю руководство вэст хэма. Все трансферы за три дня до начала чемпионата. Где раньше то были ?
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rude.
Топовый трансфер. Молодцы молотки. Гарантированные +10-15 голов в сезоне со стандартов.
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rude.
Да и в целом давно пора Уорд-Праузу апгрейднуться, Соттон лифтует, большего там ждать нечего. Видел его в 1 туре шипа на прошлой неделе, ну это издевательство, откровенно видно как он на 3-4 головы выше по уровню, это просто преступление мариновать такого игрока шипом.
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Железный Манк
Классный игрок, безоговорочная легенда Сотона, но в таком балагане уже просто нельзя оставаться. Такому игроку не место в шипе
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Максим Черкашин
Ответ Roman
Теперь штрафные ВХЮ будут смертельно опасными. Причем, и у чужих ворот, где Прауз может, как рукой положить, так и у своих, где волшебник Харри может придумать момент на ровном месте
Уровновесили.😁
+1
-1
0
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Сергей Орлов
Ответ Максим Черкашин
Уровновесили.😁
Ура)
0
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rude.
Ответ jzx8
Ничего себе парень с 18 лет в основе топит
По-моему самый молодой капитан в истории клуба.
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