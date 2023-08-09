Капитан «Саутгемптона» Уорд-Проуз перейдет в «Вест Хэм» за 30 млн фунтов

«Вест Хэм» подпишет полузащитника «Саутгемптона» Джеймса Уорда-Проуза.

По информации Sky Sports, соглашение между «Вест Хэмом» и « » уже достигнуто. Сумма трансфера составит 30 миллионов фунтов. Отметим, что в прошлом месяце «Саутгемптон» отклонил предложение « » на ту же сумму, поскольку клуб не устроили условия выплат.

В данный момент клубы обсуждают точную дату официального перехода Уорда-Проуза. «Саутгемптон» хочет, чтобы Уорд-Проуз сыграл против «Норвича» в Чемпионшипе в эти выходные, однако «Вест Хэм» не желает, чтобы полузащитник подвергался риску накануне трансфера. Капитан «Саутгемптона», несмотря на желание перейти как можно скорее, хочет получить возможность попрощаться с болельщиками.

В АПЛ-2022/23 забил 9 голов и отдал 4 голевых передачи в 38 матчах. Подробная статистика 28-летнего полузащитника доступна здесь.

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