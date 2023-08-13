Заболотный о хейте: «Это часть профессии, жена пролила немного слез, семья справилась. Забивать после этого приятно вдвойне»

Антон Заболотный рассказал, как относится к негативным комментариям болельщиков.

В матче 3-го тура Мир против «Факела» не реализовал момент, не попав по воротам из вратарской площади. После матча форвард ЦСКА извинился перед партнерами по команде.

– Все эмоционально отреагировали на ваше видео из раздевалки.

– Вдвойне приятно после такого забивать. Семья справилась, жена пролила немного слез, это часть профессии – хейт. Он должен присутствовать, чтобы мотивационные вещи были потом.

Мы отдали инициативу полностью, качество игры оставляет желать лучшего, но впереди еще целый чемпионат, чтобы это исправить.

– Подарили мальчику футболку?

– Да, семейный сектор нас поддерживает, – сказал форвард .

В матче 4-го тура против «Сочи» (3:1) Заболотный забил на 88-й минуте и вывел ЦСКА вперед.

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