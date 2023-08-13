Заболотный о хейте: «Это часть профессии, жена пролила немного слез, семья справилась. Забивать после этого приятно вдвойне»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Антон Заболотный Матч ТВ Футбол

Антон Заболотный рассказал, как относится к негативным комментариям болельщиков.

В матче 3-го тура Мир РПЛ против «Факела» Заболотный не реализовал момент, не попав по воротам из вратарской площади. После матча форвард ЦСКА извинился перед партнерами по команде.

– Все эмоционально отреагировали на ваше видео из раздевалки.

– Вдвойне приятно после такого забивать. Семья справилась, жена пролила немного слез, это часть профессии – хейт. Он должен присутствовать, чтобы мотивационные вещи были потом.

Мы отдали инициативу полностью, качество игры оставляет желать лучшего, но впереди еще целый чемпионат, чтобы это исправить.

– Подарили мальчику футболку?

– Да, семейный сектор нас поддерживает, – сказал форвард ЦСКА.

В матче 4-го тура против «Сочи» (3:1) Заболотный забил на 88-й минуте и вывел ЦСКА вперед.

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9 комментариев

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Shuller18
Да дерево, да с метра по пустым промазал, но в четырёх турах забил два гола, заработал пенальти, собрал кучу фолов и вообще как обычно всего себя отдавал. Прямо уж бесполезен?
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CSKAvrn
Тут я вот как думаю. Антон хороший человек, старается, бьется, но просто видно, что уровень игры не сопоставим с ЦСКА , если сравнивать вообще с другими нападающими по которым мы скучаем, точнее по их игре. Мы просто привыкли, что у нас пачками кидает мячи Вагнер или Думбия. Ну вот тяжело просто принять это (лично мне). В общем мое скромное мнение, что просто уровень вообще не тот
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0mertas626
вот это пафос)
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dreamstep
Ты Антон после одного матча не чувствуй что хейт теперь должен пропасть, нужно 10 побед принести чтобы заслужить уважение.
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FilinMD
Ответ 0mertas626
вот это пафос)
Скорее просто человек переживает
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Vagner01
Ответ Shuller18
Да дерево, да с метра по пустым промазал, но в четырёх турах забил два гола, заработал пенальти, собрал кучу фолов и вообще как обычно всего себя отдавал. Прямо уж бесполезен?
Точно! Да все кто его поливают и пяти минут той работы которую он делает не выдержат! Они только с дивана орать мастера!
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Покерный Футбол
Ответ dreamstep
Ты Антон после одного матча не чувствуй что хейт теперь должен пропасть, нужно 10 побед принести чтобы заслужить уважение.
Уважение кого? Юзеров спорта? Заболотный может и дерево,что с иронией и сам признаёт,но не было ни одного матча где бы он отбывал номер и не работал на команду. Такие тоже в команде нужны. И хейт тут не от большого ума.
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