Заболотный о хейте: «Это часть профессии, жена пролила немного слез, семья справилась. Забивать после этого приятно вдвойне»
Антон Заболотный рассказал, как относится к негативным комментариям болельщиков.
В матче 3-го тура Мир РПЛ против «Факела» Заболотный не реализовал момент, не попав по воротам из вратарской площади. После матча форвард ЦСКА извинился перед партнерами по команде.
– Все эмоционально отреагировали на ваше видео из раздевалки.
– Вдвойне приятно после такого забивать. Семья справилась, жена пролила немного слез, это часть профессии – хейт. Он должен присутствовать, чтобы мотивационные вещи были потом.
Мы отдали инициативу полностью, качество игры оставляет желать лучшего, но впереди еще целый чемпионат, чтобы это исправить.
– Подарили мальчику футболку?
– Да, семейный сектор нас поддерживает, – сказал форвард ЦСКА.
В матче 4-го тура против «Сочи» (3:1) Заболотный забил на 88-й минуте и вывел ЦСКА вперед.
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