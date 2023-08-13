Салах был недоволен заменой в матче с «Челси», сорвав с руки повязку. Эллиотт вышел вместо него на 77-й минуте

Мохамед Салах был недоволен заменой в матче с «Челси».

В 1-м туре « » сыграл вничью с « » (1:1). Салах покинул поле на 77-й минуте матча – его заменил .

Как сообщает BBC, форвард «Ливерпуля» остался недоволен заменой. Покидая поле, Салах выразил раздражение, срывая с руки повязку.

На 18-й минуте матча отметился голевой передачей, отдав пас на Луиса Диаса. Гол самого египтянина в первом тайме был отменен после просмотра видеоповтора.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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