Салах был недоволен заменой в матче с «Челси», сорвав с руки повязку. Эллиотт вышел вместо него на 77-й минуте
Мохамед Салах был недоволен заменой в матче с «Челси».
В 1-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Челси» (1:1). Салах покинул поле на 77-й минуте матча – его заменил Харви Эллиотт.
Как сообщает BBC, форвард «Ливерпуля» остался недоволен заменой. Покидая поле, Салах выразил раздражение, срывая с руки повязку.
На 18-й минуте матча Мохамед Салах отметился голевой передачей, отдав пас на Луиса Диаса. Гол самого египтянина в первом тайме был отменен после просмотра видеоповтора.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
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