Салах был недоволен заменой в матче с «Челси», сорвав с руки повязку. Эллиотт вышел вместо него на 77-й минуте

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Мохамед Салах Луис Диас Харви Эллиотт Футбол

Мохамед Салах был недоволен заменой в матче с «Челси».

В 1-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Челси» (1:1). Салах покинул поле на 77-й минуте матча – его заменил Харви Эллиотт.

Как сообщает BBC, форвард «Ливерпуля» остался недоволен заменой. Покидая поле, Салах выразил раздражение, срывая с руки повязку.

На 18-й минуте матча Мохамед Салах отметился голевой передачей, отдав пас на Луиса Диаса. Гол самого египтянина в первом тайме был отменен после просмотра видеоповтора.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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41 комментарий

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Сково Роад
Наблюдая этот матч, я сделал ВЕЛИЧАЙШЕЕ открытие.

Если в межсезонье потерять пять полузащитников, а купить двоих, у тебя будут четыре номинальных форварда на поле и проблемы с заменами.
+82
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+80
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djamel
рекорд по голам в первых турах сгорел у Мо, обидно ему было.
+29
-2
+27
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Отец Абду
Потихоньку готовится к переезду в СА:)
+25
-11
+14
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U
Ответ Serega Fart
по моему с этого матча доволен только Тейлор
Не. Финал ЛЕ он подруинил гораздо качественнее.
+7
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corazón blanco
Конечно это не слишком красиво, но забавно, как тут все сразу же из-за обычного инцидента уже отправляют Салаха в Саудовскую Аравию. Эмоции захлестнули, хотел остаться на поле и помочь команде одержать победу - бывает, думаю принесет извинения партнерам по команде и тренеру и все будет нормально.
+7
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Александр Высочкин
Нужно срочно покупать опорного пз и 1го защитника иначе так не прокатит
+3
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+3
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Live_Kost
Почему бы не попробовать купить Де Пауля у Атлетико. Хоть и возрастной, ещё несколько сезонов отбегает, не хуже Тьяго. Если предложит нормальную сумму Атлетико его отпустит
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Бондарев Олег
Ответ llolishe
А зачем им это Если Клопп не просит топ игроков так зачем им тратиться Улетят в Америку и будут там кайфовать
Ну да, ты же знаешь лучше всех, что Клопп просит. Расскажи, что он ел сегодня на обед?
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Alex Cardo
Ответ Сково Роад
Наблюдая этот матч, я сделал ВЕЛИЧАЙШЕЕ открытие. Если в межсезонье потерять пять полузащитников, а купить двоих, у тебя будут четыре номинальных форварда на поле и проблемы с заменами.
Надеюсь, что и владельцы Ливерпуля сделали сегодня такое открытие. Ну а что, а вдруг?
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dreamstep
С таким поведением, капитанство надо отбирать у Салаха.
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Александр Высочкин
Ответ Андрей БелаРУС
американский жмот ( хозяин) на это тебе сказал бы так: давайте продадим одну из трибун Энфилда и купим дорогого игрока .......
Лучше самого хозяина продать
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U
Ответ TiNO
после этого финала он вообще должен был перестать работать
ну, как видим, он только начинает разгоняться
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Руслан Кавтаров
Ответ Андрей БелаРУС
американский жмот ( хозяин) на это тебе сказал бы так: давайте продадим одну из трибун Энфилда и купим дорогого игрока .......
Так сам клопп постоянно говорил , что ему никто не нужен и он не готов тратить на игроков по 100 мил) хотя рынок так вырос , что более менее хороший игрок стоит сотку.. но клопп всегда говорил , у нас все нормально )))
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Александр Высочкин
Ответ llolishe
Позвони Клоппу и сообщи
Клопп в курсе прайс лист то лежит на столе
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Андрей БелаРУС
Ответ Александр Высочкин
Нужно срочно покупать опорного пз и 1го защитника иначе так не прокатит
американский жмот ( хозяин) на это тебе сказал бы так: давайте продадим одну из трибун Энфилда и купим дорогого игрока .......
0
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поколение пепси
Ответ Live_Kost
Почему бы не попробовать купить Де Пауля у Атлетико. Хоть и возрастной, ещё несколько сезонов отбегает, не хуже Тьяго. Если предложит нормальную сумму Атлетико его отпустит
хороший вариант вроде, но де пауль не продаётся
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Ман Сити
Ответ Sergey Kuznetsov
ну это очень слабо, даже не напряглись, чтобы задеть низкокачественный тролль🤡🤡🤡
Однако это правда
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Sergey Kuznetsov
Ответ Ман Сити
Для Салаха главное деньги, он в топе по зп в АПЛ, отпустите его уже в СА. А атмосфера в проекте и правда веселая, у физрука приступ случился во втором тайме, потом Салах презренно проигнорировал его во время замены.
Выше Салаха в этом топе Де Брейне и Холланд, если исходить из этой логики, то сперва следует отпустить их. Есть чем крыть или сливаетесь?
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TiNO
Ответ U
Не. Финал ЛЕ он подруинил гораздо качественнее.
после этого финала он вообще должен был перестать работать
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llolishe
Ответ Born is the King
Какая же токсичная в Ливере атмосфера. Один нервный срыв Клопа во время матча чего стоит
В Челсе с атмосферой прям круто прям
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Иван..
Если Клопп уйдет это будет конец Ливерпуля.
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geoo9
пора к саудитам
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хавбек+
пожалуй Аль-Насре стоит воссоединить их пару с Мане
+2
-2
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QWertY
Хочет в Саудовскую Аравию
+5
-5
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