Клопп о недовольстве Салаха заменой в матче с «Челси»: «Если бы замененный при 1:1 форвард бросился мне в объятия, я бы удивился»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Мохамед Салах Футбол

Юрген Клопп считает нормальным недовольство Мохамеда Салаха после замены.

Матч 1-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Челси» завершился вничью (1:1). Мохамед Салах был заменен на 77-й минуте. После замены Салах выразил недовольство, сорвав с руки повязку.

«Я могу его понять, потому что, если бы Мо забил, он установил бы новый рекорд по количеству голов в стартовых турах [АПЛ], но я не думал об этом. Нам нужна была стабильность и свежие силы. Игра была очень напряженной для всех.

Это все, что я могу сказать по этому поводу, его реакция была абсолютно нормальной. Если бы замененный игрок прыгнул ко мне в объятия при счете 1:1, будучи нападающим, который был уверен, что забьет, я был бы действительно удивлен. Так что это абсолютно нормально», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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25 комментариев

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Финансист101
Какой же Клопп понимающий!
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Трент 66
Офигенная идея, продать единственного опорника и единственного чистого цп, который может его подменить, теперь в команде остались одни атакеры, которые толком мяч отобрать не могут. В команде теперь абсолютно все полузащитники атакующего плана, либо склонные больше к атаке, единственный опорник это молодой Байчетичь, попадание в 4ку чудом будет.
+17
-3
+14
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Пирс Морган
Как он держал Мане в тонусе и без драк, поразительно
+11
0
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dr. cage
Хорошо ответил.. Журналистам ловить нечего..
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Король Предголевых
Саллах хоть и был крайне расстроен, но понравилось, что брал себя в руки и с партнерами обнялся уходя, и молодого приобнял выходившего на поле... Не всем дано)
+7
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ponso
Ответ dr. cage
Хорошо ответил.. Журналистам ловить нечего..
Надо к Клоппу подослать того журналюгу из РБ спорт. Будет помогать Дзюбе толкать телефон в интересное место.
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Пирс Морган
Ответ Трент 66
Офигенная идея, продать единственного опорника и единственного чистого цп, который может его подменить, теперь в команде остались одни атакеры, которые толком мяч отобрать не могут. В команде теперь абсолютно все полузащитники атакующего плана, либо склонные больше к атаке, единственный опорник это молодой Байчетичь, попадание в 4ку чудом будет.
Не слежу за Ливерпулем постоянно, но по этому матчу как будто вернулся Ливерпуль сезона 14/15
+2
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llolishe
Шматдке 3 месяца в клубе и ничего не сделал
Кореш Клоппа просто кайфует живя в Англии
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Garre Garre
Ну я здесь за Салаха! Выпустить на его позицию какого то Доака в самые напряженые минуты игры
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Усатая Козляра
Ответ Трент 66
Офигенная идея, продать единственного опорника и единственного чистого цп, который может его подменить, теперь в команде остались одни атакеры, которые толком мяч отобрать не могут. В команде теперь абсолютно все полузащитники атакующего плана, либо склонные больше к атаке, единственный опорник это молодой Байчетичь, попадание в 4ку чудом будет.
и жлобиться на 5 млн£ на Лавию
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eftomolgy
Ответ Усатая Козляра
и жлобиться на 5 млн£ на Лавию
Лавиа - не панацея. Разве что на перспективу и для ротации
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Богдан Хабриев
Ответ Владимир Владимир
Всю весну писали про грандиозную перестройку, а по итогу продали Фабиньо, Хендерсона и не усилились, как кажется. Не похоже на то, чего ждал Клопп и, видимо, цикл заканчивается, а Юрген уходит.
Что это вообще за логика и выводы? Клопп каждый год чего-то ждет в плане трансферов и не всегда получает.
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Владимир Владимир
Ответ Богдан Хабриев
Что это вообще за логика и выводы? Клопп каждый год чего-то ждет в плане трансферов и не всегда получает.
Потому что линия полузащиты так и не обновилась как следует, а наоборот, конкретно так ослабла потеряв лидера Хендерсона и Фабиньо. Ладно бы, если б другие клубы пассивный режим включили, но нет ведь, а Клопп проигрывать не любит и в проекты-неудачники вписываться тоже. Это моё мнение, конечно же, но насколько я помню, весь прошлый сезон немец постоянно говорил про перестройку и что этот сезон переходный. Вот, уже конец лета, а ничего особо не изменилось.

Я забыл про трансферы Маккалистера и Собослаи, но, блин, где они, а где Фабиньо. Посмотрим, как по мне, то Ливерпуль отстаёт уже и от Челси.
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Джанлука Нальюка
Ответ llolishe
Клоппу плевать на клуб Горькая правда но правда
Причем здесь клопп. Он работает с тем, что есть. Явно не хватает игроков. Было бы ему все равно, он бы сегодня не усадил салаха на лавку
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