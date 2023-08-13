Клопп о недовольстве Салаха заменой в матче с «Челси»: «Если бы замененный при 1:1 форвард бросился мне в объятия, я бы удивился»
Юрген Клопп считает нормальным недовольство Мохамеда Салаха после замены.
Матч 1-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Челси» завершился вничью (1:1). Мохамед Салах был заменен на 77-й минуте. После замены Салах выразил недовольство, сорвав с руки повязку.
«Я могу его понять, потому что, если бы Мо забил, он установил бы новый рекорд по количеству голов в стартовых турах [АПЛ], но я не думал об этом. Нам нужна была стабильность и свежие силы. Игра была очень напряженной для всех.
Это все, что я могу сказать по этому поводу, его реакция была абсолютно нормальной. Если бы замененный игрок прыгнул ко мне в объятия при счете 1:1, будучи нападающим, который был уверен, что забьет, я был бы действительно удивлен. Так что это абсолютно нормально», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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Я забыл про трансферы Маккалистера и Собослаи, но, блин, где они, а где Фабиньо. Посмотрим, как по мне, то Ливерпуль отстаёт уже и от Челси.