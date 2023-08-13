Экс-арбитр Николаев о неназначенном пенальти «Зенита»: «ВАР прав, нарушение в атаке было. Все сосредоточились на игре рукой и не увидели, что было до»

Алексей Николаев считает верным неназначение пенальти в матче «Зенит» – «Факел».

В концовке матча 4-го тура мяч в штрафной «Зенита» попал в руку защитнику петербуржцев . Арбитр Павел Шадыханов, просмотрев повтор эпизода, решил не назначать пенальти. Такое решение было принято, поскольку в предыдущем эпизоде форвард воронежцев сфолил в атаке на хавбеке « » Дмитрии Васильеве.

«Это комплексный эпизод, когда несколько фолов произошли в течение 10 секунд. Первый эпизод – с возможным фолом, когда игрок «Факел» наступил на мяч и сам упал. Потом было единоборство, ставшее ключевым. После этого шел удар по воротам, все сконцентрировались на игре рукой и упустили то, что было до.

Моя оценка судье? Было нарушение в атаке, после чего последовал удар по воротам. Прав ВАР, это командная работа. Система ВАР помогла . Принял бы решение сразу – вопросов бы не было, не было бы этой заварушки», – сказал бывший арбитр ФИФА.

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