Экс-арбитр Николаев о неназначенном пенальти «Зенита»: «ВАР прав, нарушение в атаке было. Все сосредоточились на игре рукой и не увидели, что было до»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Алексей Николаев Факел Павел Шадыханов видеоповторы Максим Максимов Матч ТВ Страхиня Эракович Дмитрий Васильев 2004 Футбол

Алексей Николаев считает верным неназначение пенальти в матче «Зенит» – «Факел».

В концовке матча 4-го тура РПЛ мяч в штрафной «Зенита» попал в руку защитнику петербуржцев Страхине Эраковичу. Арбитр Павел Шадыханов, просмотрев повтор эпизода, решил не назначать пенальти. Такое решение было принято, поскольку в предыдущем эпизоде форвард воронежцев Максим Максимов сфолил в атаке на хавбеке «Зенита» Дмитрии Васильеве.

«Это комплексный эпизод, когда несколько фолов произошли в течение 10 секунд. Первый эпизод – с возможным фолом, когда игрок «Факел» наступил на мяч и сам упал. Потом было единоборство, ставшее ключевым. После этого шел удар по воротам, все сконцентрировались на игре рукой и упустили то, что было до.

Моя оценка судье? Было нарушение в атаке, после чего последовал удар по воротам. Прав ВАР, это командная работа. Система ВАР помогла Шадыханову. Принял бы решение сразу – вопросов бы не было, не было бы этой заварушки», – сказал бывший арбитр ФИФА.

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5 комментариев

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kilo_gilo
основная проблема в том,что арбитр, находясь в отличном положении, сразу фол в атаке не зафиксировал! очень слабое судейство Шадыханова
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Alex_V69
Слава богу, есть ВАР, совсем беспредельничать судьям не дает. А так судейство ниже некуда, и не только в этом матче. Не помню, когда хотелось похвалить судью за матч РПЛ.
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heathen
Ещё Николаев сказал, что жёлтые не дают игрокам Факела, потому, что игроки Зенита более техничные, а игроки Факела не успевают, поэтому их можно простить, наверное.
Видимо, все собрались и подумали, как же можно сделать так, чтобы Зенит не был чемпионом и придумали! Не давать карточки соперникам! Браво!
В игре с Динамо не удалили Макарова, в этой игре вообще без карточек Факелу. Что будет в следующей игре? Сразу дадут игрокам Зенита красные за плохой взгляд на судью?
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kilo_gilo
Ответ Alex_V69
Слава богу, есть ВАР, совсем беспредельничать судьям не дает. А так судейство ниже некуда, и не только в этом матче. Не помню, когда хотелось похвалить судью за матч РПЛ.
прадокс в том,что с ВАРом они судить стали хуже,чем без него
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