Смолов не верит в скорое возвращение российских клубов в еврокубки: «Не верю, что доживу. Если до 40 лет домучаюсь – возможно»
Федор Смолов не верит в скорое возвращение российских команд в еврокубки.
«Было бы разумнее играть матчи Кубка России в дни Лиги чемпионов и Лиги Европы. Но имеем что имеем. Классное зрелище, большое количество голов. Должно всем нравиться. Могу сказать, что изменился тренировочный процесс. Мы находимся под большими нагрузками. Когда выйдем на пик формы – понесемся!»
О возвращении российских клубов в еврокубки
«Дожить бы до этого времени! Я не верю, что доживу до этого.
Не вижу в ближайшем будущем, что может произойти, чтобы нас вернули в еврокубки. Если домучаюсь до 40 лет, то возможно», – сказал 33-летний форвард «Динамо».
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Всех переиграл!
Реалии таковы — если Путину силой навяжут свои условия во внешней политике, то Россию вернут в еврокубки. Да и санкции понимают. Даже если он во внутренней политике устроит ад и построит концлагеря для либералов — don’t care.
А ещё Россию могут вернуть если эти бодания окажутся бессмысленны и все разойдутся на компромиссе, где каждому по куску пирога достанется.
Но ты наверное к таким обдуманным разговорам не готов.
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Выбор и правда невелик, видимо только невосполнимая утрата
И смысл им пытаться пыжиться, возвращать, ссориться со своими правительствами? Российские клубы далеко не системообразующие в Европе, даже не близко. Никто не будет брать решение о возвращении в свои руки и рисковать репутацией с должностями.