Смолов не верит в скорое возвращение российских клубов в еврокубки: «Не верю, что доживу. Если до 40 лет домучаюсь – возможно»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Динамо Москва Спорт-Экспресс Футбол

Федор Смолов не верит в скорое возвращение российских команд в еврокубки.

«Было бы разумнее играть матчи Кубка России в дни Лиги чемпионов и Лиги Европы. Но имеем что имеем. Классное зрелище, большое количество голов. Должно всем нравиться. Могу сказать, что изменился тренировочный процесс. Мы находимся под большими нагрузками. Когда выйдем на пик формы – понесемся!»

О возвращении российских клубов в еврокубки

«Дожить бы до этого времени! Я не верю, что доживу до этого.

Не вижу в ближайшем будущем, что может произойти, чтобы нас вернули в еврокубки. Если домучаюсь до 40 лет, то возможно», – сказал 33-летний форвард «Динамо».

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90 комментариев

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Пашка Донофф
Федя, доживешь. Но не в качестве футболиста. А так хоть за себя порадуйся. И ЧМ, и ЛЧ, и голы Барсе с Реалом. Другому поколению такое во снах видится
+100
-4
+96
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Андрей
Ответ FCDM
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натовский флот стоит в Турции и Румынии. чет никому от этого не поплохело.
+46
-9
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Пользователь заблокирован
Ответ FCDM
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Зато теперь НАТО в Финляндии в 100 км. от города федерального значения - Санкт-Петербурга.
Всех переиграл!
+33
-6
+27
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Крыс Пол
А как же рабочие группы и поездки РФС в командировки, где они наблюдают позитивные сигналы?
+17
-2
+15
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Sakurachan
Пока режим существует - будущего никакого нет
+21
-6
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doomjitsu
Ответ Tintobrass
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ты в пещере живешь? добрый вечер
+15
-1
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Фарид Харисов
Ответ Александр Каретников
Комментарий удален модератором
Очень интересно конечно западному миру, какой там дед сидит. Только от этого и отталкиваются.

Реалии таковы — если Путину силой навяжут свои условия во внешней политике, то Россию вернут в еврокубки. Да и санкции понимают. Даже если он во внутренней политике устроит ад и построит концлагеря для либералов — don’t care.

А ещё Россию могут вернуть если эти бодания окажутся бессмысленны и все разойдутся на компромиссе, где каждому по куску пирога достанется.

Но ты наверное к таким обдуманным разговорам не готов.
+29
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Nightyork97
Ответ Tintobrass
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https://youtu.be/kWILILhAtaQ Нейросеть сгенерировала
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Tima_Milan
Не вижу в ближайшем будущем, что может произойти, чтобы нас вернули в еврокубки
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Выбор и правда невелик, видимо только невосполнимая утрата
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BigPapa
Ответ FCDM
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не будем жить мы никогда богато если к нам придут солдаты нато)
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Oleg
Ответ Viktor Martunov
Интересно куда смотрит модератор? Патриотов всех заминусовали, Я вот со СТРАНОЙ!!! , а с кем ВЫ Друзья?
Немцы в 1938 - 45 тоже были со страной.
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LaffyTaffy
ну хз. Жизнь показывает, что в Европе вообще не замечают отсутствия российских клубов. Прошлая ЛЧ и ЛЕ прошли замечательно и без них. ЧМ получился шикарным и без России.
И смысл им пытаться пыжиться, возвращать, ссориться со своими правительствами? Российские клубы далеко не системообразующие в Европе, даже не близко. Никто не будет брать решение о возвращении в свои руки и рисковать репутацией с должностями.
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Некрасов 55
Чтоб я так мучился...
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antoshka-2
Ответ Tintobrass
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он выступал за Сельту и там забил всего два гола. И эти голы забиты в ворота Реал Мадрид и Барселона
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dreamstep
Динамо это точно не грозит, независимо от политики.
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Александр Русанов
Ответ Aleksey Yashin
"Было бы разумнее играть матчи Кубка России в дни Лиги чемпионов и Лиги Европы" Так они в эти дни и играются 🤷🏼‍♂️
Скорее всего речь шла про дни, когда играется групповой этап. Три матча Кубка уже будет сыграно к старту группового этапа Еврокубков
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Удар Кержакова
Ответ Андрей
после окончания войны, вывода войск и выплат репараций можно будет и в футбол сыграть.
Зеленский, ты как тут оказался?
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Tintobrass
Ответ Ызяя
1) завоевание/разрушение Европы, 2) смена этносов в европейских странах 3) обнищание и приход на поклон европейских стран Например немецкие яйцеголовые подсчитали, что при нынешних коэффициентах рождаемости (сейчас внимание) количество молодых мужчин аборигенного населения и детей мигрантов в Германии сравняется в ближайшие 20-25 лет. Ну и со всеми вытекающими ..как понимаете.
ты ак создал 31го июля ,ботейро
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Денис Давыдов
по факту в ближайшие лет 10 вряд-ли что-то изменится
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Ноу Нейм
Ответ Viktor Martunov
Интересно куда смотрит модератор? Патриотов всех заминусовали, Я вот со СТРАНОЙ!!! , а с кем ВЫ Друзья?
Ты с государством,а не со страной
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bengalsckyzh
Ответ Андрей
после окончания войны, вывода войск и выплат репараций можно будет и в футбол сыграть.
репарации это конец.. нам.. они снимут с нас последние портки..
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Ярик01
Да не думаю, что и через 20-30 лет не будет сменен строй, и смерть Вождя ничего не изменит и состояние экономики, аппарат подавления для защиты активов придворных годами расширяли, будут назначать новых и новых а-ля тульский охранник.
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8c8dx72cs7
За 3 ляма $ в год домучаешься в припрыжку. Уж не тебе это говорить Федя Смолов.
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Moffo
Если только афрокубки и то за деньги да
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Владимир Владимир
Ответ Крыс Пол
А как же рабочие группы и поездки РФС в командировки, где они наблюдают позитивные сигналы?
ахахахахахахахах
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