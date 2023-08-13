Смолов не верит в скорое возвращение российских клубов в еврокубки: «Не верю, что доживу. Если до 40 лет домучаюсь – возможно»

Федор Смолов не верит в скорое возвращение российских команд в еврокубки.

«Было бы разумнее играть матчи Кубка России в дни Лиги чемпионов и . Но имеем что имеем. Классное зрелище, большое количество голов. Должно всем нравиться. Могу сказать, что изменился тренировочный процесс. Мы находимся под большими нагрузками. Когда выйдем на пик формы – понесемся!»

О возвращении российских клубов в еврокубки

«Дожить бы до этого времени! Я не верю, что доживу до этого.

Не вижу в ближайшем будущем, что может произойти, чтобы нас вернули в еврокубки. Если домучаюсь до 40 лет, то возможно», – сказал 33-летний форвард « ».

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