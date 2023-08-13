«ПСЖ» не менял позицию в переговорах с Мбаппе. Сближение произошло по инициативе форварда

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Сближение Килиана Мбаппе и «ПСЖ» произошло из-за изменения мнения игрока.

Как пишет журналист Radio France Бруно Саломон со ссылкой на нескольких человек, близких к ситуации, «ПСЖ» не менял позицию. Сближение произошло по инициативе игрока, который возобновил контакты с клубом менее 24 часов назад.

Ранее стало известно, что Килиан проведет сезон-2023/24 в «ПСЖ». Он пообещал не уходить бесплатно.

Как сообщалось, Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» до 2025-го при гарантии ухода в «Реал» в 2024-м. Среди причин такого решения – скорый уход Неймара в «Аль-Хилаль» и активное трансферное окно «ПСЖ».

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17 комментариев

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Никита Алексеев
По инициативе 50млн бонусов
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NIK7478
Перес будет в шоке, если это не утка.
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bilbiveter
Всё из-за травм Куртуа и Милитао, Мбаппе понял, что у Реала резко убавились шансы на Ла Лигу и ЛЧ и решил остаться ещё на год
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ariuntrius
Ответ Ефии
Эх, интересно в 24 Мадриду нужен будет Мбаппе?
В Реал третий раз не зовут, на этот раз точно
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Фруктовый Кефир
Ответ ariuntrius
В Реал третий раз не зовут, на этот раз точно
А его вообще звали? Официальные предложения Реал делал? Нет, не делал. Он и не нужен.
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