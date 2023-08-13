«ПСЖ» не менял позицию в переговорах с Мбаппе. Сближение произошло по инициативе форварда

Сближение Килиана Мбаппе и «ПСЖ» произошло из-за изменения мнения игрока.

Как пишет журналист Radio France Бруно Саломон со ссылкой на нескольких человек, близких к ситуации, « » не менял позицию. Сближение произошло по инициативе игрока, который возобновил контакты с клубом менее 24 часов назад.

Ранее стало известно, что проведет сезон-2023/24 в «ПСЖ». Он пообещал не уходить бесплатно.

Как сообщалось, Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» до 2025-го при гарантии ухода в «Реал» в 2024-м. Среди причин такого решения – скорый уход Неймара в «Аль-Хилаль» и активное трансферное окно «ПСЖ».

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?