«Мбаппе вернулся. Килиан привязан к клубу». Президент «ПСЖ» выступил в раздевалке

Президент «ПСЖ» объявил игрокам о возвращении Килиана Мбаппе.

О том, что 24-летний нападающий вернулся в состав первой команды, стало известно в это воскресенье. Клуб в своем заявлении представил этот шаг как следствие «очень конструктивных и позитивных переговоров».

У Мбаппе была встреча с президентом «ПСЖ» . Руководитель клуба находился в тренировочном центре в Пуасси и выступил перед командой и персоналом в раздевалке.

«Килиан вернулся. привязан к клубу», – сказал Аль-Хелайфи команде.

Сообщалось, что « » хочет продлить контракт с нападающим до 2025 года – с гарантированной возможностью перехода форварда в «Реал Мадрид» по окончании сезона-2023/24.

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