«Мбаппе вернулся. Килиан привязан к клубу». Президент «ПСЖ» выступил в раздевалке

Теги ПСЖ лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Президент «ПСЖ» объявил игрокам о возвращении Килиана Мбаппе.

О том, что 24-летний нападающий вернулся в состав первой команды, стало известно в это воскресенье. Клуб в своем заявлении представил этот шаг как следствие «очень конструктивных и позитивных переговоров».

У Мбаппе была встреча с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи. Руководитель клуба находился в тренировочном центре в Пуасси и выступил перед командой и персоналом в раздевалке.

«Килиан вернулся. Килиан привязан к клубу», – сказал Аль-Хелайфи команде.

Сообщалось, что «ПСЖ» хочет продлить контракт с нападающим до 2025 года – с гарантированной возможностью перехода форварда в «Реал Мадрид» по окончании сезона-2023/24.

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68 комментариев

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Stewart D.
какая там клоунада это жесть просто
+89
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Jlaw
Ромбик уже целовал?
+58
0
+58
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Ноу криминалити
Ответ Jlaw
Ромбик уже целовал?
Сразу после приема фирменного парижского жульена
+29
0
+29
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Rundatgame
Что означает "гарантированная возможность перехода в Реал"? Типа если Реал отстегнёт 200 лямов в 2024 , то тогда переход гарантирован ))
+16
0
+16
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atomio
Хорошо что Рамос и Месси, великие и уважаемые футболисты, больше не участвуют в этом цирк дю солей
+11
-2
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Royal Watcher
Ты не черепашка, ты Сплинтер…
+8
0
+8
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RealJon
Ответ Rundatgame
Что означает "гарантированная возможность перехода в Реал"? Типа если Реал отстегнёт 200 лямов в 2024 , то тогда переход гарантирован ))
да именно так, они цже сказали что без значимых сумм от транфера Мбаппе, они не смогут выполнить все требовании ФФП, потом нужно будет продать нескольких игроков

точно знаю, минимум запросят €180млн
+7
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mr kovalsky
Очень надеюсь, что Реал купит до конца ТО нормального нападающего и пошлет черепаху подальше
+7
-1
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Aleksey Dolmatov
Ответ Младший лейтенант
Пожалуй, самый переоценённый игрок своего поколения. На шару триканул на буковском чемпе, где какая-то аргентина сценарно титул взяла и вдруг на тебе, звезда. Ну не смешно ли...
Не соглашусь. Один из лучших в мире, если не лучший
+5
0
+5
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King_X
🤡🤡🤡
Нафига аналогичный год (уже 9ый!) в этом колхозном чемпионате самому Мбаппе - непонятно
Уйти не бесплатно мог и сейчас(если б давил до последнего), а так 26 лет почти будет при переходе в 2024
Столько лет набивать стату в этой пустышке нафиг не нужно, а ЛЧ не возьмут 98%)) если только путь типа Интера/Милана/Наполи прошлогодних не будет, но тогда в финале все равно загасят проект
+4
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+4
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Monkin Murkin
Мбаппе жить не может без игры за свой любимый ПСЖ ,он проведет в нем остаток карьеры и станет легендой клуба )))))
+3
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Переходный пешеход
Он остаётся.
+3
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Василий Питерский
Привязан….😂😂😂
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Усатая Козляра
куколды
+2
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King_X
Ответ Rundatgame
Что означает "гарантированная возможность перехода в Реал"? Типа если Реал отстегнёт 200 лямов в 2024 , то тогда переход гарантирован ))
Ладно если 200)) они даже в этом больше 200 ждут, в следующем, когда контракт до 2025 вообще будут давить снова и ждать 250,особенно когда Кайседо и прочих за сотку берут
+2
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RealJon
Я например, до конца ждал его, верил
Чувствуется, как то, паршиво, не буду лгать
Но, нужно уже дальше двигаться,
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Alexey Catalonsky
Тут все ясно. Не даром Дембеле купили, теперь эти 2 распи***я Будут создавать видимость суперпроекта в глазах шейхов, проходя ФИФУ за Спартак))).
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GuruFutbola
Мбаппе вернулся
Майонезные, давай досвиданья 👋🤣🤣🤣
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Exyxea
Именно, что привязан. Цепью. Хотя с шейхами такие заигрывания плохи, разведёт их опять Кильян, а его попросят зайти в гости в Саудовское посольство.
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skytent1
Мбабло вертит топ клубами как хочет, такого в истории ещё не было, а статистика на уровне Ляказета, на сколько же его все переоценивают, да он бы в АПЛ и Ла-лиге потерялся, не уйдет он и сам понимает что не тянет лучше здесь на мешке сидеть до конца карьеры
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Иван Шуткин
Хорошо, что не к батареи)
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зак
Думаю окончательно исчерпал свой приход в Реал, значит в 2024 будет Холланд, идеальный момент был придти в Реал после Бензема и тащить команду.., жаль отличный игрок, но видимо на этом все, конечно может измениться все месяц остался до закрытие трансферного окна..
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Фран
Март 2024, после первого раунда плей-офф ЛЧ: "Мбаппе написал открытое письмо руководству ПСЖ и хочет уйти"
Сейчас напишет письмо, что не хочет уйти. С него станется.
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SopTecret
Как в старые добрые времена до 1865, привязали. Чтобы не очень убегал
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Reanimation
Спортс, а вы собираетесь починить ссылки в рубрике новости моей команды?
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