«Мбаппе вернулся. Килиан привязан к клубу». Президент «ПСЖ» выступил в раздевалке
Президент «ПСЖ» объявил игрокам о возвращении Килиана Мбаппе.
О том, что 24-летний нападающий вернулся в состав первой команды, стало известно в это воскресенье. Клуб в своем заявлении представил этот шаг как следствие «очень конструктивных и позитивных переговоров».
У Мбаппе была встреча с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи. Руководитель клуба находился в тренировочном центре в Пуасси и выступил перед командой и персоналом в раздевалке.
«Килиан вернулся. Килиан привязан к клубу», – сказал Аль-Хелайфи команде.
Сообщалось, что «ПСЖ» хочет продлить контракт с нападающим до 2025 года – с гарантированной возможностью перехода форварда в «Реал Мадрид» по окончании сезона-2023/24.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
точно знаю, минимум запросят €180млн
Нафига аналогичный год (уже 9ый!) в этом колхозном чемпионате самому Мбаппе - непонятно
Уйти не бесплатно мог и сейчас(если б давил до последнего), а так 26 лет почти будет при переходе в 2024
Столько лет набивать стату в этой пустышке нафиг не нужно, а ЛЧ не возьмут 98%)) если только путь типа Интера/Милана/Наполи прошлогодних не будет, но тогда в финале все равно загасят проект
Чувствуется, как то, паршиво, не буду лгать
Но, нужно уже дальше двигаться,
Майонезные, давай досвиданья 👋🤣🤣🤣